Šią savaitę svarbu

Galingiausių pasaulio valstybių lyderiai susitiks Japonijoje, tikimasi naujos koalicinės sutarties pasirašymo Lietuvos Seime, Tarptautinio valiutos fondo misija pateiks naujus Lietuvos įvertinimus, rengiamas neeilinis Europos Sąjungos lyderių susitikimas, bus paskelbta 2026 m. žiemos olimpinių žaidynių sostinė.

G20 lyderiai pabendraus Japonijoje

Japonijos Osakos mieste penktadienį ir šeštadienį vyks dvidešimties didžiausių pasaulio valstybių G20 aukščiausiojo lygio susitikimas. Neabejotinai jo metu bus keliami tarptautinio saugumo užtikrinimo ir pasaulinės prekybos klausimai. Tarp aktualiausių – kylanti įtampa tarp Jungtinių Amerikos Valstijų ir Irano. G20 formatas yra labiau skirtas aptarinėti pasaulinio ekonominio ir finansinio stabilumo klausimus. Į šią grupę įeina tokios šalys kaip JAV, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Kanada, Australija, Rusija, Kinija, Indija, Brazilija, Saudo Arabija. Neatmetama, kad Osakoje įvyks Donaldo Trumpo, JAV prezidento, pokalbis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

Gims atnaujinta koalicija?

Keturių partijų lyderiai viliasi, kad savaitės pradžioje – antradienį arba trečiadienį – pavyks susitarti ir pasirašyti koalicijos sutartį. Praėjusią savaitę Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Lietuvos socialdemokratų darbo partijos, Tvarkos ir teisingumo partijos bei Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškųjų šeimų sąjungos derybininkai baigė porą savaičių užtrukusius pokalbius. Tiesa, dėl kai kurių klausimų, pvz., vaiko pinigų didinimo, sutarta nebuvo ir šie klausimai palikti suderinti partijų lyderiams, taip pat premjerui Sauliui Skverneliui. Jeigu keturių partijų koalicija gims, ji apims 77 Seimo narius iš 141.

TVF pateiks rekomendacijas Lietuvai

Antradienį darbą Lietuvoje baigia eilinė Tarptautinio valiutos fondo (TVF) misija, kuri truko dvi savaites. TVF ekspertai analizavo bendrą šalies makroekonominę situaciją, padėtį finansų sektoriuje, struktūrinių reformų įgyvendinimą. Misijos Lietuvoje vadovas Borja Gracia antradienį pateiks TVF ekspertų oficialius pasiūlymus ir rekomendacijas. Pastarąjį dešimtmetį TVF rekomendacijos Lietuvai iš esmės nekinta – plėsti mokesčių bazę, didinti biudžeto pajamas, laikytis griežtos finansinės drausmės, atlikti struktūrines reformas švietime ir sveikatos apsaugos sistemoje. TVF misijos rekomendacijų pristatyme dalyvaus finansų ministras Vilius Šapoka ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas.

ES lyderiai rinksis vėl

Europos Sąjungos Vadovų taryba sekmadienį vėl rinksis į Briuselį. Dar sykį bandys tartis dėl naujųjų ES vadovų – naujojo Europos Komisijos pirmininko, Vadovų tarybos prezidento, Europos Parlamento pirmininko, ES įgaliotinio užsienio politikai, Europos centrinio banko vadovo – parinkimo. Neeilinį posėdį nuspręsta surengti praėjusią savaitę eiliniame Vadovų tarybos susitikime nepavykus sutarti šiais klausimais. Tiesa, abejojama, kad ir šįkart pavyks rasti bendrą vardiklį dėl kandidatų į svarbiausius postus Bendrijoje. Neatmetama, kad liepą arba rugpjūtį bus rengiamas dar vienas neeilinis Vadovų tarybos posėdis, skirtas parinkti kandidatus į ES aukščiausius postus.

Sužinosime, kur vyks 2026 m. olimpiada

Pirmadienį Lozanoje, Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) būstinėje vyks šios organizacijos eilinė sesija. Jos metu bus parinkta ir paskelbta 2026 m. žiemos olimpinių žaidynių sostinė. Kandidatai tėra du – Milanas-Kortina d‘Ampecas (Italija) ir Stokholmas-Orė (Švedija). Jeigu nugalėtoju taps Stokholmas, 2026-aisiais dalis olimpinių rogučių rungčių bus surengta Lietuvos kaimynystėje – Latvijos Siguldos vietovėje. 2022 m. žiemos olimpinės žaidynės bus surengtos Pekine. Tuo metu 2020-ųjų vasaros olimpiada įvyks Tokijuje, 2024-ųjų – Paryžiuje, o 2028 m. – Los Andžele.

Dar apie kai kuriuos svarbesnius numatomus savaitės įvykius trumpai:

- Pirmadienį Strasbūre prasideda Europos Tarybos (ET) Parlamentinė asamblėja. Jos metu bus išrinktas naujasis ET generalinis sekretorius. Į šią poziciją bandė pretenduoti Lietuvos ekspremjeras Andrius Kubilius, tačiau nesėkmingai. Liko du kandidatai į ET generalinius sekretorius – tai kroatė Marija Pejčinovic Burič ir Didier Reynders iš Belgijos. Balsavimas numatytas trečiadienį.

- Antradienį Lietuvos Seimo posėdyje planuojama svarstyti ir balsuoti dėl opozicijos inicijuotos rezoliucijos dėl Žemės ūkio ministerijos perkėlimo į Kauną stabdymo.

- Seimo posėdyje antradienį numatoma svarstyti Darbo kodekso pakeitimą dėl lapkričio 2 d. – Vėlinių – paskelbimo šventine diena.

- Statistikos departamentas ketvirtadienį paskelbs 2019 m. gegužės mėn. duomenis apie mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvartą, taip pat statybos sąnaudų elementų kainų pokyčius. Penktadienį statistikai kartu su Lietuvos banku skelbs š. m. I ketv. duomenis apie tarptautinę prekybą paslaugomis bei tiesiogines užsienio investicijas Lietuvoje, taip pat apie socialines paslaugas 2018 m.

- Antradienį ir trečiadienį Rygoje, „Splendid Palace“ patalpose, įvyks konferencija „Konkuruojantys žemynai: tobulybės link elektroninio ryšio srityje“, kurią rengia Europos Sąjungos elektroninio ryšio reguliatorius kartu su Tarptautiniu ryšio institutu.