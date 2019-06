Klausė, bet „neišgirdo“?

Klausantis politikų vertinimų, kurie nuskambėjo po prezidentės Dalios Grybauskaitės metinio pranešimo, susidarė įspūdis, kad kai kurie iš jų klausė skirtingų pranešimų. Nuomonės išsiskyrė net valdančiųjų stovykloje: vieni šalies vadovės išreikštą kritiką jiems pripažino teisinga, o valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis metinį prezidentės pranešimą suprato kaip labai savikritišką – kritikos valdžios atžvilgiu jis neišgirdo.

Kadenciją baigianti prezidentė p. Grybauskaitė vakar Seime perskaitė paskutinį metinį pranešimą, skirtą situacijai vidaus ir užsienio politikoje apžvelgti. Pylos gavo dabartinė valdžia – nors kai kurie politologai teigia, kad šįkart šalies vadovės tonas buvo kiek švelnesnis nei ankstesniais metais, kritikos strėlių valdantiesiems prezidentė nepagailėjo.

„Išgyvenome beprecedentį pasikėsinimą į Konstitucijos I skirsnį, kuris saugo pamatines konstitucines valstybei ir tautai vertybes – kalbą, suverenitetą, teritorijos vientisumą“, – teigė p. Grybauskaitė. Ji pabrėžė, kad labiau „nei kova su korupcija ima populiarėti kova su Konstitucija“. Vien pernai į Konstitucinį Teismą buvo kreiptasi dėl 33 galimai antikonstitucinių teisės aktų: pagal konkrečių grupelių pageidavimus buvo užmojų nuo neribotų statybų miškuose, nomenklatūrinių privilegijų, žodžio laisvės varžymo iki mėginimų keisti generalinio prokuroro skyrimo tvarką ar nuleisti referendumams galiojančią kartelę.

Neprasprūdo prezidentei pro akis ir valdančiųjų potraukis kontroliuoti žiniasklaidą – per pastaruosius trejus metus buvo sukurpta 10 pasiūlymų, apribojančių žurnalistų darbą. Mėginta politizuoti net ir nepriklausomą visuomeninį transliuotoją. Beje, žiniasklaida, kritikuojanti valdžią, niekada nebuvo pernelyg jos mėgstama, tačiau būtent valstiečių vadovaujama valdančioji dauguma, kone liguistai reaguodama į bet kokią kritiką, varžyti ir spausti žodžio laisvę stengiasi visomis išgalėmis.

Kritikos valdantieji iš prezidentės lūpų sulaukė už nesibaigiančių draudimų gausinimą, apokaliptinių scenarijų kūrimą – jie kelia nerimą ne tik užsienio investuotojams. Pasak p. Grybauskaitės, valdančiųjų trauka įvairiems draudimams pasmerkia šalį nesibaigiantiems eksperimentams vaučeriais, pensijų pakopomis, švietimo modeliais, ligoninių mutacijomis ir veidrodinėmis ministerijomis. „Tijūno bizūnas ir nurodymai, ką valgyti, kada gerti, kur gydytis ir su kuo susitikinėti, laisvos ir darnios visuomenės nesukurs“, – pabrėžė prezidentė.

Regis, aiškiau ir nepasakysi. Tačiau, pasirodo, manipuliuoti galima ir suvokimu: štai p. Karbauskis kritikos valdžios atžvilgiu „neįžvelgė“ – atvirkščiai, šalies vadovės pranešimą jis suprato kaip labai savikritišką. O kaip dėl tijūno bizūno? „Aš suprantu viena, kad „tulpių paštas“ tikriausiai parodė, kad priemonės buvo naudojamos pačios prezidentės, o ne mūsų“, – gudriai (?) nuo klausimo išsisuko valstiečių vedlys. Šįkart jo užtraukta giesmė vienbalsio pritarimo iš valdančiųjų stovyklos nesulaukė. Net „socialdarbiečių“ lyderis Gediminas Kirkilas, pretenduojantis į Seimo pirmininko postą, teigė, kad kritikos valdžiai tikrai buvo, ypač dėl draudimų. Iš šio posto stumiamas valstietis Viktoras Pranckietis teigė, kad šalies vadovės kritika metiniame pranešime nėra be pagrindo. „Tiek, kiek spėjau susipažinti, kritika nėra be pagrindo. Jei ne be pagrindo, vadinasi – kritika teisinga“, – pripažino jis.

VŽ nuomone, kritikos valdantieji sulaukė išties daug ir pelnytai, nors tikriausiai tai nebuvo jiems staigmena – per trejus metus iš prezidentūros jie yra gavę ne vieną porciją pylos, tad vargu ar per likusį valdymo laikotarpį valdžios Olimpe sėdinčios politinės partijos keis veiklos kryptį. Užtat išrinktajam prezidentui šalies vadovė palinkėjo nenukrypti nuo užsienio politikos bėgių, t. y. išlaikyti tvirtą vertybinį stuburą, kad Lietuva nebūtų pastumdėlė ir toliau išliktų laisvės varpu tarptautinėje politikoje.