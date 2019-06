Lietuvos eksportas šiemet augo 10,5%, importas – 7,1%

Lietuvos eksportas šių metų sausio–balandžio mėnesiais siekė 9,516 mlrd. Eur, importas – 10,233 mlrd. Eur, arba atitinkamai 10,5% ir 7,1% daugiau nei pernai tuo pačiu metu.

Lietuvos užsienio prekybos deficitas šiemet sudarė 716,7 mln. Eur – 23,5% mažiau nei pernai sausį–balandį (936,3 mln. Eur), negalutinius duomenis pranešė Statistikos departamentas.

Be mineralinių produktų, eksportas per metus padidėjo 10,2%, importas – 6,3%. Vien lietuviškos kilmės prekių eksportas išaugo 11,2% iki 5,782 mlrd. Eur, o be mineralinių produktų – taip pat 11,2%.

Svarbiausios Lietuvos eksporto partnerės šiemet buvo Rusija (12,9%), Latvija (8,9%), Lenkija (8,7%) ir Vokietija (7,9%), importo – Rusija (15,1%), Vokietija (11,5%), Lenkija (11,4%) ir Latvija (6,9%).

Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (9,7%), Lenkiją (9,5%), Švediją (6,9%), Latviją (6,8%), Jungtinę Karalystę (5,7%).

Per mėnesį (balandį, palyginti su kovu) eksportas sumažėjo 5,2% iki 2,418 mlrd. Eur, importas – 1,2% iki 2,65 mlrd. Eur. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 3,3%, importas – 0,3%. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 1,3% iki 1,47 mlrd. Eur, be mineralinių produktų – ūgtelėjo 0,4%.

Lietuva per keturis mėnesius daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 12,8 ir 19,4%), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (14,4 ir 16,1%) bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (11,7 ir 12,8%).

Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (17,1%), įvairių pramonės dirbinių (11,9%), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (9,1%), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (9%).

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.