Bankrotų daugės – kam tai naudinga?

Juridinių asmenų nemokumo (JAN) įstatymas, kurį Seimas jau pasirengęs palaiminti, programuoja painiavą, bankrotų laviną ir dar didesnę teismų apkrovą. Bankroto rizika gali kilti bet kuriai pelno neuždirbančiai bendrovei, be to, nesąžiningiems asmenims atsiranda galimybių pasinaudoti naujove savanaudiškais tikslais.

Apie įvairias rizikas verslui keliantį teisės aktą verslo bendruomenė ir teisininkai perspėjo dar prieš gerus metus – tada, kai Finansų ministerija (FM) jį sukūrė, o Vyriausybė pritarė. Apie neprognozuojamus padarinius verslui tuomet rašė ir „Verslo žinios“. Ir štai – deja vu: beveik tokios pačios redakcijos įstatymas atkeliavo į Seimą. Vakar parlamentarai buvo pasirengę jį svarstyti, bet šis klausimas buvo išimtas iš darbotvarkės, tačiau trumpam – tik nežymiems, „kosmetiniams“ pataisymams.

Įsigaliojus JAN įstatymui, nemokiomis bus pripažįstamos įmonės, kurios laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba įmonės įsipareigojimai viršija jos turto vertę. Tačiau, kaip dažnai Lietuvoje atsitinka teisėkūros srityje, įstatyme yra nemažai klaustukų ir neaiškumų, kuriuos galima interpretuoti įvairiai. Pasak advokato Tomo Bairašausko, „WINT Law Firm“ asocijuotojo partnerio, naujajame nemokumo apibrėžime nenurodomi nei pradelstų įsipareigojimų vertė, nei jų santykis, lyginant su įmonių turtu ar jų veikla. Taigi iš esmės nustatomas reikalavimas Lietuvos įmonėms dirbti tik pelningai, o neigiami rezultatai, net ir laikini, gali kelti bankroto riziką. Neuždirbi pelno – bankrutuoji. Verslo asociacijos baiminasi, kad nemaža dalis įmonių gali atsidurti pavojingose situacijose: atsirastų erdvės ir nesąžiningiems veiksmams. Pavyzdžiui, vienas akcininkų, kurio rankose yra verslo įmonės administravimas, gali sukurti įmonei įsipareigojimų, o tada skelbti bankrotą ir pridaryti problemų kitiems akcininkams ir pan.

Svyruojantys veiklos rezultatai kiekvienai įmonei nėra retenybė, kaip ir nereti yra nuostolingi laikotarpiai. Ponas Bairašauskas teigia, kad ypač didelė rizika dėl naujojo reguliavimo kyla statybų, nekilnojamojo turto vystymo sektoriams ir kitoms projektiniais pagrindais veikiančioms įmonėms, besiskolinančioms įmonėms, taip pat pradedantiems verslą asmenims. Smūgis gali būti suduotas ir smulkiojo verslo atstovams. Bankroto administratoriai primena: naujai įkurtos įmonės paprastai pirmus 2–3 metus dirba nuostolingai. Ir štai – nuostolinguoju laikotarpiu tokia įmonė gali pakliūti į siūlomą nemokumo apibrėžimą, o formaliai žiūrint, tai reiškia, kad vadovas turi skubėti kelti bankroto bylą.

Įstatymo rengėjai kaip laimėjimą pabrėžia, kad bankrutuojančios bendrovės turtą numatoma greičiau realizuoti, prognozuojama, kad dėl to bankroto procesai turėtų vykti operatyviau. Tik FM nutyli, kad po tuo operatyvumu gali slypėti smarkiai išaugsiantis įmonių bankrotų skaičius. Tačiau ES restruktūrizavimo direktyva ir Europos Komisijos rekomendacijos dėl naujo požiūrio į verslo žlugimą ir nemokumą finansinių sunkumų patiriančio verslo restruktūrizavimą įvardija prioritetu ir siekia išvengti bankroto. Taip siekiama sudaryti galimybes verslui įveikti sunkumus, atsikurti ir išsaugoti darbo vietas. „O naujajame įstatyme įtvirtinta nemokumo sąvoka supaprastina bankroto iškėlimą – galimybės įmonėms iškelti bankrotą bus tik didesnės, bankrotų bylų skaičius teismuose didės, darbuotojai praras darbo vietas“, – aiškina advokatas.

VŽ nuomone, naujasis įstatymas stumia verslą į rizikos zoną, nes nėra surašyti aiškūs kriterijai dėl nemokumo. Pasak teisininkų, teismų praktika susiformuos tik per 1–2 metus, tad per tą laiką įmonės rizikuoja nukentėti nuo piktnaudžiaujančių kreditorių. Be to, stebima, kodėl įstatymų kūrėjams neužkliūva tai, kad naujas nemokumo apibrėžimas ir galimi jo padariniai kertasi su ES direktyva, pagal kurią suteikiama galimybė sąžiningiems verslininkams dirbti ir išsaugoti darbo vietas.