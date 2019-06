T. Povilauskas: su 2020 m. biudžetu gali būti peržiūrėta mokesčių reforma

Nors valdančioji koalicija dar praėjusiais metais patvirtino svarbiausių mokesčių 2020 metais pokyčius, panašu, kad gali trūkti pajamų siekiant įgyvendinti anksčiau prisiimtus įsipareigojimus (ypač valstybės sektoriaus darbuotojams) nedidinant valstybės biudžeto deficito. Todėl realu, jei ekonomika metų pabaigoje ims augti lėčiau, kad Seimas gali bandyti keisti praėjusių metų susitarimą dėl mokesčių reformos tęstinumo.

Tadas Povilauskas, SEB ekonomistas, pristatydamas naujausią makroekonominę apžvalgą, antradienį komentavo, kad nors ekonomika Vakarų Europoje buksuoja, mūsų šalies eksportuotojams metų pradžia didesnių negandų dar neatnešė. Statybų sektoriaus bendrovės taip pat nesiskundžia darbų trūkumu.

Jo teigimu, ekonomikos augimas 2019 m. pradžioje neturėjo nuvilti ir gyventojų. „Sodros“ duomenimis, 63% darbuotojų draudžiamosios pajamos per metus padidėjo bent 5%, vidutinė senatvės pensija ūgtelėjo 12%, o nedarbas sumažėjo.

„Tačiau negalime ignoruoti gausėjančių ženklų, kad ekonomikos plėtra didžiausiose pasaulio valstybėse bent artimiausius dvejus metus bus vangi, o jeigu „kortos nesukris“, sulauktume ir niūresnio scenarijaus“, – sako p. Povilauskas.

SEB bankas nepakeitė gegužę skelbtų Lietuvos ekonomikos prognozių ir tikisi, kad šalies BVP šiemet augs 3,2%, o kitąmet sulėtės iki 2,4%.

Gegužės pradžioje SEB padidino 2019 m. BVP prognozę nuo 2,9% iki 3,2%, tačiau 2020 m. BVP prognozė nesikeitė nuo sausio.

Biudžetą žada vertinti ir Nausėda

Išrinktasis prezidentas Gitanas Nausėda, buvęs SEB vyriausiasis ekonomistas, interviu „Verslo žinioms“ po pirmojo prezidento rinkimų turo gegužės 13 d. taip pat teigė, kad pablogėjus ekonominei padėčiai siūlytų jau su 2020 m. biudžetu koreguoti mokesčių reformą. Bet ne keisti jos kryptį, o ją pristabdyti, kad atsirastų daugiau lėšų kryptingai paramai šeimoms, mažai pasiturintiems asmenims, t. y., toms reikmėms, kurios socialinę atskirtį mažintų ne deklaratyviai, o realiai.

Kad pasaulio ekonomikos augimas lėtėja sparčiau, nei prognozavo visos tarptautinės organizacijos, praėjusią savaitę perspėjo Vilius Šapoka, finansų ministras, todėl Lietuva taip pat turi tinkamai pasiruošti lėtesniam augimui ir besąlygiškai laikytis fiskalinės drausmės ir gyventi pagal išgales.

Metų pradžia buvo gera

2019 m. I ketvirtį Lietuvos ekonomika, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, ūgtelėjo 3,8%. Svarbu, kad augo ne tik į vidaus, bet ir į užsienio rinkas orientuotų ūkio šakų sukurta bendroji pridėtinė vertė. 5%, arba sparčiau negu šalies BVP, padidėjo informacinių technologijų ir telekomunikacijų sektoriaus, kuriame darbo našumas yra santykinai didesnis, rezultatas.

Tačiau dėl vangaus ekonomikos augimo Vakarų Europoje prognozių SEB ekonomistas nesitiki, kad Lietuvos apdirbamoji pramonė antrą metų pusmetį išlaikys panašų tempą.

„Stebime vėl didėjančią kietojo „Brexito“ galimybę spalio pabaigoje bei dar labiau įsisiūbuojantį JAV prekybos karą ne tik su Kinija, bet ir su kitomis valstybėmis“, – pridūrė p. Paulauskas.

Jo teigimu, sparčiausiai metų pradžioje augo plastiko, baldų, elektronikos, mašinų, optikos įrenginių pramonės įmonės. Be to, jos daugiausiai investavo ir į gamybos pajėgumo ir darbo našumo didinimą per pastaruosius trejus metus.

Tačiau nerimą kelia tai, kad visų apdirbamosios gamybos įmonių materialinės investicijos paskutiniais ketvirčiais beveik neaugo. Šių metų I ketvirtį jos buvo 7% mažesnės negu prieš metus, o praėjusiais metais didėjo vos 0,7%.

„Tai gali būti ženklas, kad pramonininkai yra atsargesni priimdami investicinius sprendimus, baimindamiesi mažesnės prekių paklausos ateinančius kelerius metus“, – sako p. Povilauskas.

Banko ekonomisto teigimu, šių metų rudenį politikų lauks kaip ir įprastas, bet kartu tikrai nelengvesnis negu pernai uždavinys – patvirtinti fiskalinės drausmės sąlygas atitinkantį 2020 metų valstybės biudžetą.

„Ir nors valdančioji koalicija dar praėjusiais metais patvirtino svarbiausių mokesčių 2020 metais pokyčius, panašu, kad gali trūkti pajamų siekiant įgyvendinti anksčiau prisiimtus įsipareigojimus (ypač valstybės sektoriaus darbuotojams) nedidinant valstybės biudžeto deficito. Todėl realu, kad jei ekonomika metų pabaigoje ims augti lėčiau, Seimas gali bandyti keisti praėjusių metų susitarimą dėl mokesčių reformos tęstinumo ir kartu teikti įvairiausių pasiūlymų, kuriuos reikės labai gerai išfiltruoti“, – teigiama ekonomisto komentare.

