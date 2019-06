Vokietijoje atsistatydinus SPD lyderei, kalbos – apie galimą vyriausybės griūtį

Vokietijos kanclerė Angela Merkel tvirtina, kad jos koalicinė vyriausybė tęs darbą, nepaisant netikėto Andreos Nahles, koalicinės Socialdemokratų partijos (SPD) vadovės atsistatydinimo. Toks p. Nahles žingsnis paskatino kalbas apie galimą Vokietijos vyriausybės griūtį.

„Andrea Nahles priėmė toli siekiantį sprendimą tiek sau asmeniškai, tiek Socialdemokratų partijai“, – sekmadienį reporteriams sakė p. Merkel. Ji pridūrė norinti Vyriausybės vardu užtikrinti, kad darbas toliau bus tęsiamas rimtai ir atsakingai, rašo BBC.

Ponia Nahles atsistatydino po to, kai jos centro dešinės partija Europos Parlamento rinkimuose liko trečia (apie 16% balsų) po p. Merkel krikščionių demokratų ir žaliųjų. Be to, šeštadienį paskelbta nuomonių apklausa parodė, kad parama SPD žemiausia, kokia yra buvusi, – 12%.

„Diskusijos parlamentinėje frakcijoje ir atsiliepimai iš partijos parodė, kad aš nebeturiu reikiamos paramos pareigoms eiti“, – teigė p. Nahles pareiškime sekmadienį.

Ji SPD kairiojo sparno buvo kritikuojama dėl darbo koalicijoje.

Kairiojo sparno nariai ragino partiją pasitraukti iš koalicijos nuo tada, kai ji buvo sudaryta praėjusiais metais. Jie teigia, kad dėl kompromisų su krikdemais partija praranda rinkėjų paramą.

„Trys didžiosios koalicijos iš eilės neduos demokratijai Vokietijoje nieko gero“, – sakė socialdemokratas Olafas Scholzas, kuris taip pat yra Vokietijos vicekancleris, dar prieš p. Nahles paskelbiant apie atsistatydinimą.

Krikščionių demokratų ir socialdemokratų koalicija turėjo dirbti iki 2021 m. federalinių rinkimų, bet dabar apžvalgininkai sako, kad p. Nahles atsistatydinimas gali vesti į socialdemokratų pasitraukimą iš koalicijos ir į pirmalaikius rinkimus.

Ponia Nahles Socialdemokratų partijos lydere tapo 2018 m. balandį, kai pakeitė Martiną Schulzą, kuris taip pat atsistatydino po prasto partijos pasirodymo rinkimuose.