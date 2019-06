Šią savaitę svarbu

Prasideda Jungtinės Karalystės premjero pasikeitimo procesas, Vilniuje vyks Europos centrinio banko vadovybės posėdis, išrinktasis prezidentas Gitanas Nausėda surengs didžiąją spaudos konferenciją, Europos Komisija pateiks ekonominės plėtros rekomendacijas Europos Sąjungos šalims.

Theresa May traukiasi, kas ateina – nežinia

Penktadienį Theresa May oficialiai pasitraukia iš britų konservatorių lyderių. Ji laikinai toliau eis Jungtinės Karalystės (JK) premjerės pareigas, kol į jos vietą partija parinks kitą vadovą. Tarp realiausių galimų pretendentų – buvęs Londono meras ir užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas, pasisakantis už kietą „Brexit“. Ponia May atsistatydina būtent dėl to, kad su savo partija taip ir nesugebėjo susitarti dėl JK pasitraukimo iš Europos Sąjungos sąlygų. Neatmetama, kad politinė sumaištis Didžiojoje Britanijoje gali baigtis pirmalaikiais parlamento rinkimais ateinantį rudenį. Tuo metu šios savaitės pradžioje JK lankysis ir su p. May atsisveikins Donaldas Trumpas, JAV prezidentas.

Vilniuje posėdžiaus ECB



Trečiadienį ir ketvirtadienį Vilniuje vyks Europos centrinio banko (ECB) valdančiosios tarybos išvažiuojamasis posėdis, į kurį susirinks ECB ir visų devyniolikos euro zonos centrinių bankų vadovai, tarp jų ir ECB prezidentas Mario Draghis. Tai pirmas kartas, kai euro zonos pinigų politikos sprendimai bus priimami Lietuvoje. Įprastai ECB valdančioji taryba posėdžiauja du kartus per mėnesį Frankfurte prie Maino, Vokietijoje. Ji vertina ekonomikos ir pinigų raidą ir kas šešias savaites priima sprendimus dėl pinigų politikos, nustato pagrindines ECB palūkanų normas. Kartą per metus organizuojamas išvažiuojamasis posėdis vienoje iš euro zonos valstybių. 2017 m. toks posėdis buvo surengtas Taline, pernai – Rygoje. Po posėdžio, ketvirtadienį, priimti pinigų politikos sprendimai bus išsamiai paaiškinti spaudos konferencijoje, kuri įprastai pritraukia centrinių bankų veiklą ir ekonomikos naujienas stebinčios viso pasaulio žiniasklaidos atstovų dėmesį. Tai bus antrasis p. Draghio oficialus vizitas Lietuvoje – jis čia jau lankėsi 2014 m. rugsėjį, šaliai ruošiantis euro įvedimui

Išrinktasis prezidentas atsakys į klausimus



Antradienį bus surengta išrinktojo prezidento Gitano Nausėdos spaudos konferencija, kurios metu bus aptarta pirma savaitė po rinkimų, artimiausi planai, atsakyta į žiniasklaidos klausimus. Tokios spaudos konferencijos, planuojama, reguliariai vyks kas savaitę iki pat inauguracijos liepos 12 d. Tikimasi, kad išrinktasis prezidentas pateiks daugiau detalių apie savo komandą, išsamiau papasakos ir apie savo požiūrį dėl premjero Sauliaus Skvernelio likimo, taip pat ir dėl Vyriausybės formavimo. Penktadienį p. Nausėdai bus įteiktas pažymėjimas, liudijantis apie išrinkimą prezidentu. Tuo metu valdančiosios koalicijos partneriai turėtų toliau tęsti konsultacijas dėl postų ir atsakomybės dalybų. Laukiama Lenkų rinkimų akcijos apsisprendimo, ar prisijungti prie koalicijos. Gali būti, kad Seimo plenariniuose posėdžiuose bus sprendžiamas klausimas dėl Viktoro Pranckiečio atleidimo iš parlamento pirmininko pareigų ir socialdarbiečių lyderio Gedimino Kirkilo paskyrimo į jas.

Komisija pateiks rekomendacijas



Trečiadienį Europos Komisija (EK) pateiks eilinio ekonominio semestro rekomendacijas Europos Sąjungos šalims, tarp jų ir Lietuvai. Vilius Šapoka, finansų ministras, paklaustas apie galimą nekilnojamojo turto mokesčio bazės plėtimą, automobilių taršos mokestį bei kitas galimas mokesčių korekcijas, atsakė: „Aš tikrai esu įsitikinęs, kad diskusija dėl šių mokesčių vyks. Netrukus gausime kasmetinę EK rekomendaciją ir manau, kad šiemet nebus išimčių – EK pateiks rekomendacijas apie papildomų mokesčių įvedimą, mokesčių bazės plėtimą, kuris nestabdytų ir taip lėtėjančio augimo ekonomikoje.“ Tuo metu antradienį SEB bankas pristatys Lietuvos makroekonomikos apžvalgą „Ekonomikos augimas – atsitiktinumas ar sunkaus darbo rezultatas?“.

Dar apie kai kuriuos svarbesnius numatomus savaitės įvykius trumpai:

- Jeigu iki šio trečiadienio dar vasarį išrinktame Moldovos parlamente taip ir nebus sudaryta darbinga valdančioji dauguma ir negebėta suformuoti nei parlamento vadovybės, nei naujos vyriausybės, šalies prezidentas Igoris Dodonas pagrasino paskelbti pirmalaikius parlamento rinkimus.

- Ketvirtadienį vyks Europos Sąjungos transporto ministrų susitikimas, kuriame numatoma aptarti transporto koridorių, įskaitant ir „Rail Baltica“, statybos pažangą bei finansavimo perspektyvas. Be to, susitikimui bus pateiktas ES pirmininkaujančios Rumunijos raportas apie tai, ar nuo 2021 m. verta nutraukti sezoninį laiko sukinėjimą.

- Ketvirtadienį Seimas balsuos dėl Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo pataisų, kuriomis siūloma supaprastinti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras siekiant greitesnio europinės vėžės geležinkelio „Rail Baltica“ ir kitų svarbių valstybei projektų įgyvendinimo.

- Taip pat ketvirtadienį Seimas priima naująjį Juridinių asmenų nemokumo įstatymą, kuris, kaip tikimasi, pagerins Lietuvos pozicijas „Doing Business“ reitinge.

- Šią savaitę, tikimasi, bus paskelbtas tarptautinis konkursas užimti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vadovo pareigas. Jį paskelbus, paraiškas teikti kandidatai galės dvi savaites. Anot Susisiekimo ministerijos, naujajam Klaipėdos uosto vadovui bus keliami ypač aukšti skaidrumo reikalavimai. Naujojo vadovo ieškoma po to, kai kovo pabaigoje iš pareigų buvo atšauktas Arvydas Vaitkus. Klaipėdos uosto direkcijai šiuo metu laikinai vadovauja infrastruktūros direktorius Vidmantas Paukštė.

- Antradienį „Litexpo“ centre Vilniuje VŽ organizuoja konferenciją „Personalas 2019“. Pagrindinės temos: darbuotojų pritraukimas ir motyvavimas: kada svarbiau patirtis, o kada asmeninės savybės; darbuotojų rotacija: spręsti kaip problemą ar ieškoti kitų išeičių?; personalo vadovo asmeninis tobulėjimas ir kompetencijų ugdymas; vadovo ir personalo vadovo sinergija; personalo strategijos iššūkiai: kas reikalauja daugiausia pastangų?

- Pirmadienį Statistikos departamentas paskelbs 2019 m. I ketv. duomenis apie darbo užmokestį regionuose, apskrityse ir savivaldybėse, penktadienį – apie darbo sąnaudų indeksą š. m. I ketv. ir apie užsienio prekybą balandį.

- Pirmadienį administracinis teismas nagrinės žurnalisto Andriaus Tapino skundą dėl neva jo garbės ir orumo įžeidimo, kai premjeras Saulius Skvernelis jį apkaltino neteisėtais protestų ir perversmų rengimais. Ponui Skverneliui buvo išsiųstas šaukimas į teismą.

- Antradienį Vilniuje prasideda ir iki savaitgalio vyks Baltijos valstybių seksualinių mažumų tolerancijos renginys „Baltic pride“. Šeštadienį Gedimino prospektu rengiamos tolerancijos eitynės.