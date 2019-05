VRK po rinkimų įvertins I. Šimonytės skundą dėl G. Nausėdos finansavimo

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) nusprendė, kad jau prasidėjus išankstiniam balsavimui prezidento rinkimų antrajame ture ir priartėjus pagrindinei balsavimo dienai neturi galimybės bei teisinių galių įvertinti Ingridos Šimonytės štabo skundą dėl galimų pažeidimų Gitano Nausėdos rinkimų kampanijos finansavime.

Bet VRK žada „neslėpti į stalčių“ šio skundo ir žada dėl jame išdėstytos informacijos apsispręsti jau po rinkimų, kai bus gauta visa patikima informacija apie politinės kampanijos finansavimą – kandidatų gautas pajamas bei patirtas išlaidas.

Kreipėsi į rinkimų prievaizdus

Antradienį VRK posėdyje nagrinėtas išvakarėse gautas p. Šimonytės štabo vadovo Pauliaus Lukausko pasirašytas kreipimasis, kuriame keliami klausimai dėl p. Nausėdos rinkimų kampanijos finansavimo ir jo šaltinių. Esą stebint šios kampanijos intensyvumą kilo abejonių, ar jai finansuoti pakanka iki šio momento surinktų maždaug 200.000 Eur piniginių aukų.

Ponią Šimonytę remiančios Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovai abejojo, ar su tokiomis finansinėmis galimybėmis yra įmanoma vykdyti tokio pat intensyvumo rinkimų kampaniją, kokią vykdo pati p. Šimonytė arba vykdė į antrąjį turą nepatekęs premjeras Saulius Skvernelis. Abu šie kandidatai, preliminariais duomenimis, iki šiol surinko ir išleido maždaug po 0,5 mln. Eur kampanijai, t. y. apue pustrečio karto daugiau, nei p. Nausėda.

Pats p. Nausėda aiškina, kad jis vykdo „taupią ir efektyvią kampaniją“, perka prekes ir paslaugas pigiau nei konkurentai, remiasi savanorių darbu. Jis patikino, kad „visa kampanija yra skaidri, visos ataskaitos bus suvestos ir audituotos pagal įstatymus ir netgi anksčiau – ne iki rugpjūčio pabaigos, bet jau per birželį“.

„Visi pamatys, kad pakako kur kas mažesnės sumos nei prireikė oponentei. Visada savo komandai sakiau ir kartoju, kad turime viską daryti kuo skaidriau ir kruopščiau. Patikėkite, iš šių rinkimų, kad ir kaip jie pasibaigtų, išeisiu aukštai iškelta galva ir nesuteršęs savo reputacijos“, – portalui „delfi.lt“ antradienį sakė p. Nausėda.

Jis tvirtino, kad „skolos, jeigu ir susidarys, bus nereikšmingos ir bus visos grąžintos tada, kai numatoma pagal įstatymą“.

Ponas Nausėda stebėjosi, kodėl p. Šimonytės štabas dabar, paskutiniame rinkimų kampanijos etape ėmė taip intensyviai kelti klausimus apie oponento finansus: „Nežinau, kodėl taip elgiamasi, bet toks įspūdis, kad mano oponentės štabas bando tokiu būdu galbūt pridengti tai, jog neseniai didžiulės sumos įkrito į jų sąskaitą iš konservatorių bei galbūt su ta partija susijusių firmų bei fizinių asmenų. Tai hipotetiniai klausimai, bet visko gali būti, kad yra ir tokių pinigų.“

Nusprendė kol kas nesikišti

Šį skundą p. Nausėda įvertino kaip rinkimų kampanijos dalį.

Panašiai pateiktąjį skundą įvertino ir VRK. Laura Matjošaitytė, VRK pirmininkė, suabejojo, ar Komisijai dera kištis į „politinę kovą paskutiniame rinkimų kampanijos etape, kai jau vyksta išankstinis balsavimas ir po kelių dienų bus surengtas balsavimas apylinkėse“.

„Siūlyčiau viską priimti žinion ir viską kompleksiškai įvertinti, kai turėsime pilną informaciją iš visų pusių, t. y. ir pačių štabų finansines ataskaitas, ir politinės kampanijos stėbėsenos rezultatus, ir leidėjų deklaracijas. Tada viską pažiūrėsime, palyginsime, įvertinsime ir jeigu bus konstatuoti įstatymų pažeidimai, mes atitinkamai reaguosim ir atitinkamai traktuosim“, – sakė ji.

„Ar specialios darbo grupės sudarymas ir šio skundo tyrimo pradėjimas jau dabar būtų abejonių išsklaidymas? Manau, kad ne. Leiskim rinkėjams apsispręsti, nesikišdami į šį apsisprendimą, o gavę visus duomenis įvertinsime visą turimą informaciją, kuri tikrai nebus padėta į stalčių“, – pridūrė p. Matjošaitytė.

Padiskutavo ir pritarė

VRK pirmininkė bei kai kurie kiti Komisijos nariai taip pat atkreipė dėmesį, kad pagal galiojančius įstatymus kandidatų štabai šiame kampanijos etape dar neprivalo teikti galutinių finansinių ataskaitų.

„Rinkimų kampanija yra tęstinis ir nuolat kintantis procesas. Privalu operatyviai viešinti savo gaunamas pajamas, bet apibendrinta informacija apie patiriamas išlaidas skelbtina tik tam tikru metu. Be to, pateikiamą informaciją ir ataskaitas galima koreguoti, sąskaitos išrašomos tik mėnesio gale, tad dabar dar nematytume pilno vaizdo, Galutinės audituotos ataskaitos turės būti pateiktos iki vasaros pabaigos. Kreiptis į kandidatų štabus ir pareikalauti jau dabar viską skelbti atvirai mes tiesiog neturime teisės, nes įstatymas to nenumato“, – posėdyje sakė VRK narys Maksimas Reznikovas.

Tačiau konservatorių atstovas Komisijoje Vilius Semeška tikino, kad VRK „iš esmės gali ir turėtų operatyviai reaguoti į bet kokius gaunamus skundus, ypač kai jie tokie rimti“.

Vis dėlto, VRK nariai po diskusijų pritarė pirmininkės pasiūlymui, kad įvertinti, ar pagrįstas p. Šimonytės štabo skundas dėl p. Nausėdos rinkimų kampanijos finansavimo bendra tvarka jau po balsavimo turės VRK Rinkimų finansavimo skyrius, kuris visuomet pasižiūri ir vertina tokio pobūdžio skundus, pateikia Komisijai išvadas ir pasiūlymus.