JAV ir Iranas apsisvaidė grasinimais

Donaldas Trumpas, JAV prezidentas, perspėjo Iraną, kad, abiem šalims įsivėlus į konfliktą, Iranas „sulauks oficialios pabaigos“. Tokia griežtinėjanti JAV prezidento retorika didina įtampą tarp Irano ir JAV.

„Jeigu Iranas nori kariauti, tai bus oficiali Irano pabaiga. Niekada daugiau negrasinkite JAV“, – sau įprastoje „Twitter“ platformoje įspėjo p. Trumpas.

Mohammadas Javadas Zarifas, Irano užsienio reikalų ministras, į tokį JAV prezidento pareiškimą taip pat sureagavo socialiniame tinkle „Twitter“, kur parašė, kad „tokios genocidinės replikos tikrai neprives Irano prie pabaigos“.

Per pastarąsias dienas JAV Persijos įlankoje dislokavo papildomų karo laivų.

Pono Trumpo paskutinė žinutė Iranui rodo besikeičiančią ir griežtėjančią JAV prezidento retoriką. Anksčiau JAV lyderis kartojo, kad siekia išvengti karinio konflikto ir rasti diplomatinį sprendimo būdą konflikte su Iranu.

Dar sekmadienį p. Trumpas interviu „Fox News“ teigė, kad jis neleis Iranui plėtoti branduolinių ginklų, tačiau pabrėžė, kad siekia išvengti karinio konflikto.

„Aš nesu tas, kuris nori karo, nes karas kenkia ekonomikai ir, svarbiausia, kare žūva žmonės“, – tuomet kalbėjo JAV prezidentas.

Iranas dar šeštadienį taip pat laikėsi kur kas švelnesnės pozicijos JAV atžvilgiu ir užsienio reikalų ministras taip pat įtikinėjo, kad Iranas visiškai nenori karinio konflikto su JAV.

„Nebus karo, nes nei viena pusė jo nenori, ir tuo labiau, kad niekas neturėtų turėti iliuzijos, kad gali regione konfrontuoti su Iranu, – p. Zarifas sakė Irano valstybinei naujienų agentūrai „Irna“.

Pirmadienį Irano užsienio reikalų ministras reaguodamas į JAV lyderio pareiškimus „Twitter“ jau nurodė, kad JAV prezidentas „siekia to, ko Aleksandrui (Didžiajam) ir Čingischanui bei kitiems agresoriams nepavyko pasiekti“.

„Iraniečiai išsilaikė tūkstantmečius, o visų agresorių jau nebėra“, – rašė Irano diplomatijos vadovas. Prie savo įrašo socialiniame tinkle jis pridėjo grotažymes „ekonoministerorizmas“ ir pridūrė, kad genocidinės replikos tikrai nesunaikins Irano.

VŽ primena, kad 2015 m. susiderėtas branduolinis susitarimas buvo skirtas pažaboti Irano branduolines ambicijas mainais už tarptautinių sankcijų panaikinimą. Po to, kai Vašingtonas iš susitarimo pasitraukė, įtampa tarp Irano ir JAV padidėjo. Sankcijas Irano naftos eksportui JAV sugrąžino lapkritį. Po sankcijų sugrąžinimo Irano naftos eksportas smuko nuo 2,5 mln. barelių per dieną iki 1 mln. barelių per dieną.

Europos didžiosios galios vis dar bando išsaugoti JAV branduolinį susitarimą, tačiau pastaruoju metu ir Iranas padidino spaudimą europiečiams ir nurodė pasirinkti, ar stoti į JAV prezidento pusę, ar toliau siekti išsaugoti branduolinį susitarimą palaikant Irano pusę. Tokiu atveju europiečiai privalėtų veikti prieš savo sąjungininkų valią.