Atsistatydina Ukrainos premjeras V. Hroismanas

Volodymyras Hroismanas, Ukrainos premjeras, nusprendė atsistatydinti iš posto – tą jis padarys ateinantį trečiadienį, gegužės 22 d., po Vyriausybės posėdžio.

Apie tai jis paskelbė pirmadienio popietę, praneša „Unian.net“.

Ponas Hroismanas priminė, kad kreipimesi į tautą po inauguracijos Volodymyras Zelenskis, naujasis šalies prezidentas, pasiūlė dabartinei Vyriausybei atsistatydinti.

„Manau, visi suprantate, kad vyriausybė grąžina įgaliojimus naujai išrinktai Aukščiausiajai Radai, o ne naujai išrinktam prezidentui. Bet, nepaisant to, aš nusprendžiau atsistatydinti iškart po eilinio vyriausybės posėdžio trečiadienį“, – sakė p. Hroismanas.

Jo teigimu, naujasis prezidentas tokiu žingsniu prisiėmė visą atsakomybę už grėsmes, kurios iškils ateityje.

VŽ jau rašė, kad p. Zelenskis savo inauguracinės kalbos metu taip pat pareiškė, jog paleidžia Aukščiausiąją Radą, ir paragino surengti pirmalaikius rinkimus. Analitikų teigimu, toks p. Zelenskio pareiškimas sukels konstitucinę kovą tarp Ukrainos parlamento ir p. Zelenskio.

Be to, naujasis Ukrainos prezidentas pareikalavo per du mėnesius iš einamų pareigų atleisti generalinį prokurorą, gynybos ministrą, Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) vadovą.

Kol kas p. Zelenskis dekreto dėl parlamento paleidimo dar nepasirašė ir antradienį turėtų susitikti su parlamento frakcijų atstovais pasitarti dėl tolimesnių veiksmų.

VŽ primena, kad penktadienį subyrėjo Ukrainos valdančioji koalicija iš jos vienašališkai pasitraukus „Liaudies fronto“ partijai. Tokiu savo sprendimu partija bandė sugriauti p. Zelenskio planus surengti pirmalaikius rinkimus.