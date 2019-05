Ž. Mauricas: ekonominė prezidento pokyčių kryptis išryškės rudenį

Naujojo prezidento ekonominių pokyčių kryptis gali išryškėti rudenį, kai bus rengiamas ir priimamas 2020 m. biudžeto projektas, o daugiausiai klausimų kyla dėl dabartinės Vyriausybės pradėtų reformų tęstinumo, teigia banko „Luminor“ vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas.

Pasak jo, šiuo metu kalbėti konkrečiai apie galimą Ingridos Šimonytės ar Gitano Nausėdos ekonominę politiką sunku, tačiau abu jie pasisako už gerovės valstybę – didesnį perskirstymą, didesnį dėmesį viešajam sektoriui, skurdo ir socialinės atskirties mažinimą.

„Tai yra abiejų kandidatų iškeltos prioritetinės kryptys, klausimas, kaip bus to siekiama. (...) Kol kas neturime aiškių programų, yra tik tam tikros jų gairės, be to, sprendžiant ekonominius klausimus didesnę įtaką turi Seimas. Daugiausiai klaustukų kelia dabartinės Vyriausybės pradėtų reformų, dalis kurių jau yra galutinėje stadijoje, o dalis dar tik pradedamos, tęstinumas“, – sakė p. Mauricas.

Pasak jo, šių klausimų sprendimas priklauso ir nuo galimų pokyčių tiek Vyriausybėje, tiek Seimo valdančiojoje daugumoje.

„Manau, kad turėsime ramią vasarą ekonominių sprendimų priėmimo prasme, bet labai neramią politiškai. Tuo metu ruduo jau bus labai neramus iš ekonominės pusės, būtent Seimo rudens sesija, ypač 2020 metų biudžeto projekto rengimas ir svarstymas, padės pagrindą tiek naujo prezidento, tiek galimai naujos Vyriausybės tolesnei krypčiai“, – aiškino „Luminor“ ekonomistas.

Jis pabrėžė, kad biudžeto svarstymas Seime bus labai įtemptas, nes reikalavimų neabejotinai kels stiprias profesines sąjungas turintis ir savo galią pajutęs viešasis sektorius, vis aktyviau reiškiasi ir kiti verslo sektoriai – tai rodo, pavyzdžiui, vežėjų derybos dėl dienpinigių apmokestinimo pakeitimų.

„Ekonomikos augimas turėtų šiek tiek lėtėti, todėl iš tikrųjų laukia labai karštas ruduo. Išryškinti naująją kryptį, kad ir kas būtų išrinktas prezidentu, tikrai nebus lengva“, – teigė p. Mauricas.

