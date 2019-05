Šią savaitę svarbu

Tvirtinami ir komentuojami sekmadienį įvykusių Lietuvos prezidento rinkimų bei dviejų referendumų rezultatai, Seimas ketina pareikšti nepasitikėjimą Lietuvos banko vadovu, Vilniuje vyks didelė finansų rinkų konferencija, taip pat VŽ organizuojama nekilnojamojo turto konferencija, įsigalioja mažesnės tarptinklinio ryšio kainos Europos Sąjungoje, Australija renka parlamentą, Tel Avive rengiama „Eurovizija“.

Tvirtins balsavimo rezultatus

Pirmadienį Valdovų rūmuose Vilniuje vyks išvakarėse vykusių prezidento rinkimų kandidatų spaudos konferencijos. Taip pat bus surengta ir Lauros Matjošaitytės, Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkės, spaudos konferencija, kurioje ji komentuos prezidento rinkimų ir dviejų referendumų rezultatus. Juos VRK turi patvirtinti iki ateinančio sekmadienio. Antrasis prezidento rinkimų turas įvyks gegužės 26 d. kartu su Europos Parlamento rinkimais. Jame dalyvaus Gitanas Nausėda ir Ingrida Šimonytė. Abu referendumai — ir dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo, ir dėl pilietybės išsaugojimo — neįvyko dėl pernelyg mažo rinkėjų aktyvumo. Taip pat iš Sauliaus Skvernelio ir valstiečių-žaliųjų tikimasi daugiau detalių apie Vyriausybės likimą. Ponas Skvernelis žadėjo atsistatydinti iš premjero posto, jeigu nepateks į antrąjį prezidento rinkimų turą.

Mažėja „roamingo“ kainos

Trečiadienį Europoje įsigalioja naujos, mažesnės tarptinklinio ryšio kainos. Europos Parlamentas (EP) pernai lapkritį patvirtino atnaujintas telekomunikacijų taisykles, pagal kurias skambučiai į kitas Europos Sąjungos šalis atpigs nuo 2019 m. gegužės 15 d. Be to, valstybės buvo įpareigotos sparčiau diegti 5G tinklą bei sukurti gyventojų įspėjimo sistemą. EP sprendimu mokesčiai už tarptinklinį ryšį Europoje jau buvo gerokai sumažinti 2017-aisiais, tačiau kai kurios bendrovės vis dar taiko nepagrįstai didelius tarptautinių skambučių įkainius ES viduje. Pagal naująsias taisykles, skambučio į kitą ES valstybę minutė negalės kainuoti daugiau kaip 19 euro centų (be PVM), o trumpoji žinutė – 6 euro centų (be PVM). Tad tarptautinių skambučių kainos daugelyje ES valstybių gerokai sumažės.

Rezoliucija dėl nepasitikėjimo LB vadovu

Antradienį Seimo plenariniame posėdyje bus svarstoma daugiau kaip 40-ties Seimo narių iš valdančiųjų frakcijų inicijuotas rezoliucijos projektas, kuriuo reiškiamas nepasitikėjimas Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininku Vitu Vasiliausku ir kreipiamasi į jį su pasiūlymu atsistatydinti iš užimamų pareigų. Rezoliucijos projekte teigiama, kad „LB vengė bendradarbiauti su parlamentinį tyrimą atliekančiu Seimo Biudžeto ir finansų komitetu ir galimai sąmoningai neteikė visos LB turimos informacijos apie „Vilibor“ indekso pokyčių krizės laikotarpiu priežastis bei aplinkybes ir šių pokyčių įtaką gyventojų palūkanų išlaidoms, taip apsunkindamas vykdomą parlamentinį tyrimą bei pristatydamas iškreiptą ir tikrovės neatitinkantį vaizdą apie 2009–2010 m. krizę Lietuvoje“. Todėl siūloma pareikšti nepasitikėjimą LB valdybos pirmininku ir kreipiamasi į jį, siūlant atsistatydinti iš užimamų pareigų. Jam neatsistatydinus prezidentė Dalia Grybauskaitė raginama pradėti LB valdybos pirmininko atleidimo iš užimamų pareigų procedūrą. Rezoliucija yra teisiškai neįpareigojantis dokumentas. Seimas be prezidento teikimo neturi teisės atleisti centrinio banko valdytojo.

Kaip „Brexit“ pakeis finansų paslaugų rinką

Antradienį Vilniuje vyks 7-oji tarptautinė finansų rinkų konferencija „Financial Markets re-defined: Exploring New Horizons“, kurioje politikos, verslo bei finansų rinkos atstovai dalinsis įžvalgomis apie naujausias finansų rinkų tendencijas. Šiemet konferencija skirta investiciniams fondams (atskirą dėmesį skiriant Wealthtech industrijos plėtrai), tvaraus finansavimo ir šeimos biurų veiklos temoms. Konferencijoje bus bandoma atsakyti, kaip Europos finansinių paslaugų rinkas pakeis „Brexit“, kaip paskatinti tvarios plėtros projektų finansavimą, nerimstant diskusijoms dėl klimato kaitos problemų bei kaip išnaudoti Lietuvos lyderystę Fintech srityje ir tapti patrauklia vieta kurtis Wealthtech kompanijoms. Tarp pranešėjų – Jimas Turnbullas, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko asocijuotas direktorius, Milesas Celicas, „TheCityUK“ vadovas, Ramas Shohanas, „Accelerator Frankfurt“ steigėjas. Konferenciją organizuoja Finansų ministerija ir Lietuvos finansų rinkos institutas.

Dar apie kai kuriuos svarbesnius numatomus savaitės įvykius trumpai:

- Antradienį Ukrainos Rada turėtų paskelbti datą, kada įvyks naujojo šalies prezidento Volodymyro Zelenskio inauguracija. Ji turi būti surengta iki birželio 3 d.

- Rusijos kišimąsi į Jungtinių Amerikos Valstijų rinkimus tyręs prokuroras Robertas Muelleris šį trečiadienį turėtų liudyti Kongresui. Tiesa, amerikiečių politikai tvirtina, kad nėra absoliučios garantijos, jog prokuroras tikrai liudys. Tačiau Baltieji rūmai signalizavo, kad į šį procesą nesikiš.

- Šeštadienį Australijoje vyks parlamento rinkimai. Liberalo Scotto Morrisono vadovaujama mažumos vyriausybė bandys nugalėti Billo Shorteno vadovaujamą leiboristų opoziciją.

- Ketvirtadienį ir penktadienį Vilniuje, „Radisson Blu Hotel“ rengiama tradicinė VŽ konferencija „Baltijos nekilnojamojo turto ir investicijų forumas“. Konferencijos temos: Kokius pokyčius makroekonominės tendencijos įneš į NT rinką; Kaip formuoti NT rinkos produktą ateities vartotojui; Koks NT finansavimo rinkos imunitetas dabar ir prieš 10 metų; Investavimo perspektyvos: ko galime tikėtis.

- Trečiadienį Seimo Biudžeto ir finansų komitete rengiama diskusija dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pataisos, kuri leistų vairuotojo pažymėjimą laikyti tinkamu tapatybei nustatyti. Ketvirtadienį numatytas balsavimas dėl šio įstatymo Seimo plenariniame posėdyje. Pataisa svarbi pritraukiant britų „fintech“ startuolius į Lietuvą.

- Trečiadienį – dar vienas bandymas surengti vežėjų asociacijos „Linava“ kongresą dėl naujojo prezidento rinkimų.

- Antradienį Užimtumo tarnyba skelbs balandžio situacijos darbo rinkoje apžvalgą.

- Trečiadienį Statistikos departamentas skelbs duomenis apie šių metų pirmojo ketvirčio statybos įmonių darbus bei pastatų statyba.

- Trečiadienį „Litexpo“ parodų ir kongresų centre Vilniuje prasidės trijų dienų tradicinė tarptautinė specializuota gamybos, inovacijų ir inžinerinių sprendimų paroda „Balttechnika“.

- Šeštadienį minima Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Lietuvos kariuomenė Tauragėje drauge su šalyje dislokuotais NATO sąjungininkais ir kariuomenės bičiuliais surengs šventę, kurios metu visuomenė įvairiais būdais supažindinama su kariuomenės istorija, veikla, naudojama ginkluote ir karine technika.

- Antradienį Tel Avive prasideda šių metų „Eurovizijos“ dainų konkursas. Dalyvaus 41 valstybė. Lietuvos atstovas Jurijus Veklenko su daina „Run With The Lions“ pasirodys antrajame pusfinalyje ketvirtadienį. Finalas – šeštadienį.