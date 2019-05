Europos galios atmetė Irano ultimatumą

Europos Sąjunga atmetė Irano „ultimatumus“ ir stebės Irano veiklą branduolinėje srityje.

ES, Prancūzija, Vokietija, Jungtinė Karalystė (JK) įspėjo Teheraną dėl ketinimų atnaujinti branduolinę programą. Toks buvo didžiųjų ES galių atsakas į Irano grasinimus dėl branduolinio susitarimo laikymosi. Irano teigimu, Vašingtono sankcijos sunaikino ekonominę naudą, kurią turėjo užtikrinti šis susitarimas.

Ketvirtadienį išplatintame pareiškime tvirtinama, kad Europos šalys ir toliau ketina sekti Irano veiklą branduolinėje srityje.

„Mes atmetame bet kokį ultimatumą ir toliau nuolat seksime, kaip Iranas vykdo savo įsipareigojimus branduolinėje srityje“ ,– teigiama išplatintame Europos Sąjungos ir pasirašytame JK, Prancūzijos ir Vokietijos užsienio reikalų ministrų pareiškime.

Jame teigiama, kad Europos šalys labai apgailestauja dėl grąžintų Vašingtono sankcijų ir pridūrė, kad Europa lieka įsipareigojusi išlaikyti ir visiškai įgyvendinti Irano branduolinį susitarimą.

„Mes esame pasirengę ir toliau siekti būdų užtikrinti teisėtą prekybą su Iranu“,– teigiama pranešime.

Toks Europos atsakas rodo, kad kol kas šalys susiduria su didėjančiu spaudimu tiek iš Irano, tiek iš JAV pusės. Vašingtonas Iranui taiko „maksimalaus spaudimo“ priemones ir taiko dar neregėtas sankcijas. Europa siekia išsaugoti 2015 m. sunkiai pasiektą branduolinį susitarimą, tačiau Iranas spaudžia toliau išlaikyti prekybą su juo. Europai tai gresia amerikiečių sankcijomis.

Ekspertai sako, kad naujausias Irano žingsnis ne tuojau pat pažeis 2015 m. branduolinį susitarimą. Vis dėlto Hassanas Rouhani, Irano prezidentas, nurodė, kad, jeigu susitarimo šalys per 60 dienų neras būdo, kaip apsaugoti Irano bankų sistemą ir naftos pramonę nuo JAV taikomų sankcijų, Iranas pradės sodrinti uraną kur kas didesniais kiekiais, negu numatyta susiderėtame susitarime.

VŽ jau rašė, kad Vokietija, Prancūzija, ir JK dar praėjusiais metais sukūrė nauja mokėjimų sistemą „Instex“, kad būtų galima išlaikyti atvirus finansų ir prekybos kanalus su Iranu, tačiau toks žingsnis labiau buvo sutiktas kaip simbolinis.

2015 m. susiderėtas branduolinis susitarimas buvo skirtas pažaboti Irano branduolines ambicijas, mainais už tarptautinių sankcijų panaikinimą. Po to, kai Vašingtonas iš susitarimo pasitraukė, įtampa tarp Irano ir JAV padidėjo. Sankcijas Irano naftos eksportui JAV sugrąžino lapkritį. Po sankcijų sugrąžinimo Irano naftos eksportas smuko nuo 2,5 mln. barelių per dieną iki 1 mln. barelių per dieną.