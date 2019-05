Prezidentiniai debatai apie ekonomiką: inovacijos patinka ne visiems

Ketvirtadienį vyko kandidatų į prezidentus debatai apie ekonomiką ir regionų politiką. Debatuose, kuriuos rengia LRT ir Vyriausioji rinkimų komisija, išryškėjo dvi nuomonių stovyklos. Vienoje – ekonomikos augimo siekti skatinant inovacijas ir pritraukiant investuotojų, kitoje – pasiryžimas remti vietos verslą ir pasikliauti vidaus vartojimo augimu.



„Svarbiausia – sudaryti sąlygas tokioms investicijoms, kurios orientuotos ne į mažą sukuriamą pridėtinę vertę, bet į aukštąsias technologijas ir didesnę pridėtinę vertę“, – atsakydamas į pirmąjį Edmundo Jakilaičio, debatų vedėjo, klausimą, teigė Gitanas Nausėda, kandidatas į prezidentus.

Ponas Nausėda įvardijo, jog minėtos sąlygos – tai infrastruktūros ir inovacijų plėtra iš didžiųjų miestų ir LEZ į regionus, mokslo komercializacija, mokestinės paskatos aukštesnę prodėtinę vertę kuriančioms investicijoms, investicijos į kvalifikuotą darbo jėgą Lietuvoje.



Ponas Nausėda teigė manąs, kad Lietuvoje išlikti turėtų iš esmės tik aukštesnę pridėtinę vertę kuriančios įmonės, o neefektyvūs verslai „būtų atsluoksniuoti“.

Jis siūlo sukurti „tam tikras paskatas ir netgi spaudimą“ verslui, kad jis būtų inovatyvesnis.



Investicijas į kvalifikuotos darbo jėgos kūrimą, ypač kai kurių profesijų – inžinerinių, tiksliųjų mokslų – skatinimą, pabrėžė ir Valdemaras Tomaševskis.

Regionams jis siūlo suteikti daugiau galių ir kompetencijos, o kaip vieną esminių problemų pritraukiant investicijas į regionus jis paminėjo tai, jog „savivaldybės net laisvai nedisponuoja žeme“.



Saulius Skvernelis akcentavo mokestines lengvatas. Pavyzdžiui, jau veikiančioms įmonėms investicijos į technologinį atsinaujinimą, jo teigimu, galėtų būti kompensuojamos iki 100%. Per mokestinę lengvatą jis siūlo siekti ir mokslo bei technologijų komercializacijos.

Naglis Puteikis taip pat kalbėjo apie lengvatas, tačiau ne technologines naujoves diegiančioms įmonėms, o priešingai – smulkiajam ir vidutiniam verslui, kuriančiam darbo vietas ir pabrėžė „tvarias gamybines investicijas“. Be to, jis pareiškė, kad į užsienio investuotojus reikėtų žiūrėti atsargiau.

„Akcentuočiau vietinio vidutinio ir smulkaus verslo rėmimą, ypač regionuose, Tarp užsienio investuotojų pasitaiko investicinių turistų, kurie čia padirba trejus metus, pasinaudoja suteiktomis lengvatomis, o po to dingsta.



O numatoma robotizacija, kurią geriausiai matome prekybos centruose, kaip mažėja kasininkų, sukurs didelę problemą – kaip perskirstyti pajamas taip, kad visi gyventojai jaustųsi jaukiai. Tai akcentuočiau taip vadinamą gerovės paketą kiekvienam Lietuvos gyventojui“, – sakė p. Puteikis.



Ingrida Šimonytė pareiškė, jog technologinės kaitos nereikia bijoti, bet svarbu jai pasiuošti. Jos nuomone, tai, kad dėl technologinių naujovių išnyks kai kurios darbo vietos, yra neišvengiama, bet, kaip taisyklė, tai bus prasčiau apmokamos darbo vietos.



„O tiems, kurie bus pasiruošę dirbti geriau apmokamus darbus, technologinė kaita suteiks daugiau galimybių“, – kalbėjo p. Šimonytė.



Ji, kaip ir p. Nausėda, pabrėžė inžinerinių ir technologinių specialybių svarbą, taip pat paramą smukiajam ir vidutiniam verslui, kuriam be pagalbos iš šalies technologinis atsinaujinimas gali būti finansiškai nepakeliamas.



Valentinas Mazuronis išsakė poziciją, kad remti reikia visokį verslą – ne tik kuriantį aukštesnę pridėtinę vertę.



„Kuo daugiau darbo vietų Lietuivoje, tuo geriau. Neišskirčiau vienų ar kitų sričių, manau, kad reikia remti visą verslą“, – sakė p. Mazuronis. Jo nuomone, svarbiausia – kad žmonės turėtų daugiau pajamų, nes taip būtų aktyvinama vidinė rinka.



Jis pasisakė už vidutinio atlyginimo kilimą ir net įvardijo, kokia tai turėtų būti suma – 1.400 Eur. Be to, pareiškė, jog PVM nuo 21% turi būti vėl sumažintas iki 18%.

Mindaugas Puidokas pritarė, esą Lietuvai reikia darbo vietų tiek aukštos, tiek žemos pridėtinės vertės sektoriuose.

„Kalbant apie aukštos pridėtinės vertės įmones, viskas prasideda nuo teisingos aplinkos investuotojams, reikalingos kvalifikacijos žmonių, ir kad valdžia priimtų nuoseklius sprendimus – kad viena valdžia nekeistų kitos sprendimų“, – pažymėjo p. Puidokas.



Be to, jis, kaip ir p. Šimonytė, pažymėjo bendradarbiavimo svarbą.



„Privalome įveiklinti „triple helix“ spiralę – turi būti labai aiškus ir kryptingas darbas tiek iš Vyriausybės, tiek bendradarbiavimas su profesinėmis sąjungomis, darbdaviais, universitetais, ir mokslo bei tyrimų centrais“, – kalbėjo p. Puidokas.



Vytenis Andriukaitis vienintelis iš kandidatų kaip priemonę skatinti technologiškai pažangią ekonomiką akcentavo struktūrinės paramos lėšų investavimą.

„Valstybei reikia kuo greičiau investuoti struktūrinės paramos lėšas, nes jos yra mūsų rankose čia ir dabar. Tarptautinis bendardarbiavimas – universitetai, mokslininkai, startuoliai gali tada stipriai jaustis, kai tarpotautinis bendardarbiavimas stipriai išvystytas. Ir čia EIB, Strateginių investicijų fondo pajėgumai turi būti žymiai didesni, kad galėtume padaryti proveržį“, – neabejoja p. Andriukaitis.

VŽ primena, kad ankstesniuose debatuose kandidatas Arvydas Juozaitis LRT pavadino „korupcijos židiniu“ ir, neįpusėjus debatams, iš laidos pasitraukė. Jis nedalyvavo ir šio ketvirtadienio debatuose, o prieš jiems prasidedant prie LRT surengė piketą.



Karštų emocijų netrūko ir studijoje. Ponas Mazuronis laidos vedėjui p. Jakilaičiui liepė jo nepertraukinėti ir „patylėti“.



Vėliau jis mėgino įgelti p. Skverneliui. Diskusijai pakrypus apie mokestinius netolygumus, kuriuos akcentavo p. Mazuronis, pareiškęs, jog net ir prabangus ar nekilnojamasis turtas nėra apmokestinamas, jis suabejojo, ar deklaruota premjero namo vertė iš tiesų atitinka rinkos kainą.



„Jei jūs pasisiuvote kostiumą ir sumokėjote 100 Eur, tai tas kostiumas ir vertas 100 Eur. Ar jūs galvojate, kad rinkos kaina, kaip gerbiamo iškilaus politiko kostiumas bus parduotas už 500 Eur? Yra tokia realybė, deklaruojama ta suma, kuri yra realiai išleista, investuota“, – tikino p. Skvernelis.



„Gerbiamas premjere, už tą deklaruotą jūsų vertę rytoj perku jūsų namą. Parduokit“, – atsakė p. Mazuronis.

„Sutarėm! Pirkite!“, – pareiškė S. Skvernelis, vėliau pridūręs, jog dar reikės atsiklausti žmonos bei pavadino p. Mazuronio replikas „demagogija“.