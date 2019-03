„Brexit“: rengiamas dar vienas balsavimas, ko norėtų britai

Trečiadienį Jungtinės Karalystės (JK) Bendruomenių rūmuose tikimasi, kad britų parlamentarai pagaliau pasakys, kokio „Brexit“ scenarijaus jie norėtų ir kokiam galėtų pritarti dauguma Bendruomenių rūmų narių.

VŽ primena, kad JK parlamentarai prieš vyriausybės valią išsikovojo teisę rengti seriją „indikacinių“ balsavimų, kokiam „Brexit“ scenarijui jie pritartų. Balsavimo rezultatai nėra įpareigojantys vyriausybę, tačiau politiškai p. May vyriausybei būtų labai sunku daugumos parlamentarų sprendimą ignoruoti. Gali atsitikti ir taip, kad nei vienam tolimesniam scenarijui nepritars dauguma parlamentarų, o tai padidintų šansus, kad britų įstatymų leidėjai galiausiai palaikytų p. May „Brexit“ susitarimą arba pasitrauktų be jokio susitarimo.

Jeigu dauguma JK parlamentarų pritartų tokiems scenarijams, kaip Norvegijos modelio narystė Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ar antrojo referendumo rengimas ir tokiai britų parlamentarų valiai pritartų ir vyriausybė, tai tokiu atveju 50 straipsnio pratęsimas turėtų būti ilgesnis negu dabar numatytas. Be jokios abejonės per pratęstą laikotarpį vyktų derybos su Europos Sąjunga (ES), ar Bendrija tokiam susitarimui pritartų. JK premjerė įspėjo parlamentarus, kad tikrai ne visiems scenarijams ES būtų pasiruošusi pritarti.

Kol kas dar nėra paskelbtas tikslus sąrašas „Brexit“ scenarijų, už kuriuos bus balsuojama, tai šiek tiek vėliau šiandien turėtų pranešti Bendruomenių rūmų pirmininkas.

Kaip vieni iš galimų variantų, iš kurių rinktųsi JK parlamentas, nurodomas pasirinkimas pasitraukti iš Bendrijos be susitarimo, JK ir ES muitų sąjunga, jau minėtas „Norvegiškas modelis“, JK premjerės dabartinis „Brexit“ susitarimas, tačiau su pataisomis dėl Šiaurės Airijos apsaugos priemonės, ją pakeičiant „alternatyva“, antrasis referendumas, kuriuo bet kokį parlamento pritarimą turėtų patvirtinti visuomenė ir visiškas „Brexit“ atšaukimas ir sprendimas likti ES.

Šiandienos balsavimas, kuris prasidės nuo 19 val. Londono (21 val. Lietuvos laiku) bus kitoks negu įprastas balsavimas ir parlamentarai balsuos tušinuku ir popieriumi balsavimo biuletenyje pažymėję visus variantus, kokiam „Brexit“ scenarijui jie pritartų. Balsavimo rezultatai turėtų paaiškėti apie 21 val. JK laiku (23 val. Lietuvos laiku). Visas naujienas dėl balsavimo rezultatų galėsite sekti VZ.LT.

Pasitraukimo data?

JK premjerė trečiadienį taip pat rengia susitikimą su Torių parlamentarais ir dar kartą stengsis įtikinti savo partijos maištininkus palaikyti savo dar praėjusių metų lapkričio mėnesį su ES susiderėtą „Brexit“ susitarimą.

Kai kurie Torių „maištininkai“ teigė, kad p. May privalo jiems pateikti konkrečią atsistatydinimo datą, o tik tuomet jie galėtų pritarti jos „Brexit“ susitarimui. Jeigu JK premjerei pavyktų užsitikrinti palaikymą daugumos parlamentarų mainais už savo kėdę, tai tokiu atveju, tikimasi, kad balsavimą ji surengtų jau ketvirtadienį, tačiau kol kas ši informacija oficialiai nėra patvirtinta.

Laura Kuenssberg, BBC politikos redaktorė, nurodė, kad kai kurie jos partijos maištininkai po truputį linksta link JK premjerės „Brexit“ susitarimo palaikymo. Kai kurie Torių partijos kietosios linijos „Brexit“ šalininkai p. May iškėlė sąlygą, kad jie palaikytų susitarimą tokiu atveju, jeigu jam pritartų Šiaurės Airijos Demokratų junionistų partija (DUP), tačiau kol kas jie dėl susitarimo laikosi skeptiškos nuomonės ir jam nepritaria.

VŽ primena, kad nors abu balsavimus dėl „Brexit“ susitarimo p. May pralaimėjo dideliu skirtumu, vis dėlto antruoju balsavimu jai pavyko perkalbėti dalį savo pačios partijos „maištininkų“, taigi į savo pusę ji palenkia vis daugiau parlamentarų. Pirmuoju balsavimu 202 parlamentarai palaikė susitarimą, tačiau jam nepritarė 432. Antruoju – 242 JK parlamentarai balsavo „už“ susitarimą ir 391 „prieš“.

Europos Vadovų Taryba (EVT) kovo 21 d. susitarė JK išstojimo datą atidėti iki 2019 m. gegužės 22 d., jeigu JK Bendruomenių Rūmai ne vėliau kaip 2019 m. kovo 29 d. patvirtins susitarimą dėl išstojimo. Jei iki tos dienos JK Bendruomenių Rūmai susitarimui dėl išstojimo nepritartų, EVT susitarimu išstojimo data būtų atidėta iki 2019 m. balandžio 12 d. Jei susitarimas dėl išstojimo nebus ratifikuotas iki kovo 29 d. gali atsitikti, kad balandžio 12 d. JK išstos iš ES be susitarimo.