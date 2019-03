A. Veryga žada aiškintis visuomenės atsparumą tymams, socdemai siūlo versti skiepyti 

Medikams Lietuvoje skelbiant tymų protrūkį, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga žada, jog artimiausiu metu bus vertinamas visuomenės atsparumas šiai ligai. Tuo tarpu socialdemokratai registruoja siūlymą versti skiepyti vaikus.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, nuo šių metų sausio iki kovo 20-osios Lietuvoje užregistruoti per 200 tymų atvejų, didžioji dalis jų – Kauno apskrityje. Tuo metu pernai per visus metus Lietuvoje šia liga susirgo 30 žmonių.

Pasak ministro, pirmiausia bus tikrinami rizikos grupėje esantys medikai – gavus rezultatus, bus sprendžiama, kokia yra bendra atsparumo tymams situacija Lietuvoje ir ar reikia papildomų vakcinų.

„Pradėsime nuo medikų, kurie irgi tam tikrą populiacijos dalį atspindi ir kuriems yra aktualiau tiesiog pasiskiepyti (...). Pažiūrėsime ten, iš to bus galima orientuotis, kokia yra likusios visuomenės būklė, kalbant apie imunitetą, ir tada galėsime planuotis, kiek tų vakcinų reikia ar nereikia nusipirkti“, – Žinių radijui ketvirtadienį kalbėjo p. Veryga.

Jis pripažįsta, kad net ir prieš kelis dešimtmečius skiepijęsi žmonės gali nebeturėti imuniteto. Ukraina skelbia, kad tymais užsikrėtė 30 tūkst. žmonių – anot A. Verygos, šioje šalyje stebimas protrūkis būtent suaugusių pasiskiepijusių žmonių grupėje, svarstoma, kad jiems skirta vakcina galėjo būti neefektyvi, pažeistos jos laikymo sąlygos.

Ponas Veryga kartu ragina žmones nepanikuoti ir primena, kad skiepytis pirmiausia reikėtų rizikos grupėms.

Ministras pripažįsta, kad jei pasiskiepyti norėtų didžioji populiacijos dalis, to nepavyktų padaryti net ir už pinigus, nes vakcinas reikia užsakyti iš anksto – jų poreikis šiuo metu išaugo visame regione, o kiekiai yra riboti.

„Raginčiau šiuo metu nepanikuoti ir nebėgioti. Žinoma, gerai būtų išsitirti ir sužinoti, ar turime, ar neturime imunitetą, bet supraskime: net jei išsitirtumėme ir norėtumėme visi pasiskiepyti, vakcinų turime tiems, kam labiausiai reikia: vaikams ir tiems, kurie turėjo kontaktą su sergančiaisiais tymais“, – sakė p. Veryga.

„Jei didžioji dalis žmonių šiandien norėtų pasiskiepyti, tokios fizinės galimybės nebūtų“, – pripažino jis.

Anot ministro, vakcinų teoriškai būtų galima skolintis iš kaimyninių valstybių, tačiau kol kas tokio poreikio nėra.

Blogiausia situacija, pasak jo, yra Kauno rajone, nes ten yra mažiausiai pasiskiepijusių žmonių – p. Veryga planuoja aptarti tai su Kauno miesto ir rajono savivaldybių vadovais.

Ministras taip pat ragina nepasiduoti spekuliacijoms apie skiepų žalą.

Jis skeptiškai vertina svarstymus taikyti priverstinius skiepus. Anot sveikatos apsaugos ministro, tai bandė padaryti jo pirmtakas, socialdemokratas Vytenis Andriukaitis, tačiau teismas tam užkirto kelią. Be to, anot jo, prieš skiepus nusiteikusi bendruomenės dalis ėmė steigti uždarus vaikų darželius, o tai paaštrino problemą ir sukėlė dar didesnį pavoju plisti infekcijai. Ponas Veryga taip pat nepritaria svarstymams, kad nesutikę skiepytis ir susirgę asmenys turėtų patys sumokėti už gydymą, nes tokiu atveju „didžioji dalis liktų negydyti ir liktų numirti be pagalbos“.

Socdemai registravo siūlymą versti skiepyti

Reaguodami į tymų infekcijos protrūkį, socialdemokratai registruoja įstatymo pataisas, kurios numato, kad skiepai vaikams iki 16 metų nuo poliomelito, tymų ir raudonukės būtų privalomi. Pagal socialdemokratų siūlymus, nepilnamečio paciento iki 16 metų atstovas pagal įstatymą privalės užtikrinti, kad šis, nesant kontraindikacijų, būtų paskiepytas nuo poliomelito, tymų, raudoniukės. O skiepijimą paskyręs gydytojas informaciją apie tuos, kurie atsisako skiepytis, turės perduoti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritoriniam valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos skyriui.

Penkis kartus daugiau nei pernai užsikrėtusių tymais skaičius liudija, kad Lietuva nevaldo situacijos, o kasmet nepaskiepyti nuo šios ligos kasmet lieka per 5.000 vaikų, teigia socialdemokratai. Per pastarąjį dešimtmetį tokių neskiepytų ir neatsparių tymų virusui vaikų skaičius viršijo 50.000, pažymi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Gintautas Paluckas. Pasak politiko, Vyriausybė nieko nepadarė, kad situaciją keistųsi, todėl tokios įstatymų pataisos – reikalingos.

„Visi vaikai turi teisę į gyvybės apsaugojimą. Jei dalis tėvų užsispyrę ar vadovaujasi visiškai kitokiomis teorijomis, tada kas nors turi būti atsakingas, kad vaikas nemirtų. Kol kas Vyriausybė savo neveiklumą dengia pseudoargumentais, taigi imamės priemonių, kurios motyvuos tėvus pasirūpinti, kad vaikai būtų paskiepyti“, — sako p. Paluckas.

LSDP Seimo frakcijos seniūnas Julius Sabatauskas teigia, kad valstybė negali leisti, kad vaikai mirtų nuo vakcinomis išvengiamų ligų ir siūlomos pataisos turėtų būti priimtos nedelsiant.

„Žmonių gyvybėmis rizikuoti negalima. Teisė į gyvybę niekieno veiksmais negali būti suvaržoma. Tačiau asmenų, nepagrįstai atsisakančių skiepyti vaikus, skaičius auga, todėl kasmet didėja ir nepaskiepytų asmenų skaičius. Neigiamos, mokslu nepagrįstos informacijos apie skiepus skleidimas padarė didžiulę žalą – dėl tėvų ir globėjų atsisakymo skiepyti savo vaikus daug vaikų lieka nepaskiepyta“, — teigia J. Sabatauskas.

Socdemai savo pranešime remiasi Europos Tarybos duomenimis, kad visame pasaulyje skiepais kasmet apsaugoma 2,7 mln. žmonių nuo tymų, 2 mln. – nuo naujagimių stabligės ir 1 mln. – nuo kokliušo. Europoje skiepijant nuo sezoninio gripo nuo šios ligos kasmet apsaugoma apie 2 mln. asmenų.