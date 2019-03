Prokuratūra dar du mėnesius prašo laikyti suimtą advokatą D. Zagrecką  

Generalinė prokuratūra prašo dar du mėnesius suimtą laikyti teisėjų korupcijos byloje suimtą advokatą Drąsutį Zagrecką.

Vilniaus miesto apylinkės teismas antradienį išnagrinėjo prokuratūros prašymą ir tą pačią dieną skelbs sprendimą. Poną Zagrecką į teismą atlydėjo du policijos pareigūnai. Vedamas teismo koridoriais, suimtas teisininkas atrodė geros nuotaikos ir šypsojosi.

BNS žinioms, p. Zagreckas yra sulaukęs daugiausiai įtarimų iš visų daugiau nei 40 byloje minimų asmenų. Neseniai jam buvo pareikšti nauji įtarimai dėl korupcijos. Ponui Zagreckui pareikšti įtarimai dėl prekybos poveikiu, kyšininkavimo..

Ponui Zagreckui posėdyje atstovavo du advokatai – Auksanas Čiupaila ir Ingrida Botyrienė. Jie nesutiko su prokurorės Vilmos Vidugirienės prašymu pratęsti suėmimą, siūlė skirti bet kokią kitą su laisvės atėmimu susijusią kardomąją priemonę.

Prokurorė teismui sakė, kad įtariamasis gali trukdyti tyrimui ir daryti naujus nusikaltimus, todėl turi likti suimtas.

Vasario pabaigoje advokatas buvo suimtas mėnesiui.

Pono Zagrecko advokatė Ingrida Botyrienė BNS yra sakiusi, kad dėl vasarį Vilniaus miesto apylinkės teismo skirto suėmimo buvo padavusi skundą. Tačiau Kauno apygardos teismas jo nenagrinėjo ilgą laiką, o vėliau advokatė skundą atsiėmė.

„Turėtų išnagrinėti per savaitę nuo gavimo dienos, mūsų atveju gerokai daugiau laiko praėjo“, – teigė advokatė. Be to, ji manė, kad skundas gali būti išnagrinėtas neobjektyviai. Pasak p. Botyrienės, skundas dėl jos kliento suėmimo buvo perduotas nagrinėti tai pačiai teisėjų kolegijai, kuri nagrinėjo skundą dėl teisėjo Henricho Jaglinskio suėmimo. Ši kolegija atmetė skundą dėl suėmimo paskyrimo teisėjui.

„Šis faktas jau pats savaime leidžia abejoti atsitiktiniu, tai yra kompiuteriniu būdu parinktu, teisėjų kolegijos paskyrimu šio skundo nagrinėjimui. Be to, įvertinus viešus Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktoriaus Ž. Bartkaus pasisakymus, kad visus su byla susijusius klausimus spręs sąžiningi, specialiai atrinkti teisėjai, darytina išvada, jog objektyvus D. Zagrecko gynėjos skundo išnagrinėjimas tokiomis aplinkybėmis objektyviai nėra įmanomas“, – rašte teismui dėl skundo atšaukimo dėstė p. Botyrienė.

Kaltinimų korupcija sulaukęs žinomas advokatas Zagreckas dalyvavo garsiose bylose, dėl jo suėmimo pastaruoju metu nebuvo nagrinėjamos kai kurios bylos teismuose.

Ponas Zagreckas 21 metus turi savo vardo kontorą Vilniuje, 2013 metais jis atstovavo Rusijos piliečiui Dmitrijui Ustinovui, suimtasis buvo išduotas Jungtinėms Valstijoms baudžiamajam persekiojimui.

2014 metais teisininkas atstovavo didele narkotikų kontrabanda įtariamam Tadžikistano piliečiui Komildžanui Umarovui. Teismo paleistas į laisvę, užsienietis pasislėpė nuo teisėsaugos.

Pastaruoju metu p. Zagreckas gynė vieną kaltinamąją Lietuvos krepšinio federacijos byloje, pernai spalį Vilniaus apygardos teismas išteisino visus bylos kaltinamuosius.

Galimo teisėjų kyšininkavimo byloje iš viso yra 45 įtariamieji, tarp jų – aštuoni teisėjai ir šeši advokatai.

Įtariama, kad sutartų kyšių suma galėjo siekti 400.000 Eur. Anot teisėsaugos, įtariama, kad teisėjams už palankius sprendimus mokėtų kyšių suma galėjo siekti nuo 1.000 iki 100.000 Eur. BNS žiniomis, vienoje baudžiamojoje byloje minimas 80.000 Eur kyšis.

