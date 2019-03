Po konstitucinio chaoso Th. May neatsisako planų dėl savo „Brexit“ strategijos

Kai tik Theresos May, JK premjerės, „Brexit“ strategijai pradeda sektis, dažniausiai įvyksta kažkas, kas sugriauna visus vyriausybės planus. Taip nutiko ir šįkart.

JK premjerei bandant užsitikrinti paramą savo susitarimui, Bendruomenių rūmų pirmininkas apsunkino p. May planus rengti trečiąjį balsavimą dėl „Brexit“ susitarimo. Vis dėlto p. May vyriausybė nenusileidžia – balsavimą rengs, tačiau kitą savaitę jau po susitikimo su ES lyderiais.

VŽ primena, kad pirmadienį Johnas Bercowas, Bendruomenių rūmų pirmininkas, išgirdęs daugelio JK parlamentarų prieštaravimus dėl to, kad p. May jau trečiąjį kartą planuoja pateikti balsavimui „Brexit“ susitarimą išaiškino, kad vyriausybė negali pateikti balsavimui to paties pasiūlymo, jeigu jis nėra pakeistas nuo antrojo balsavimo, kai jam nebuvo pritarta.

Anot p. Bercowo pareiškimo, antrasis balsavimas dėl susitarimo buvo visiškai teisėtas ir galimas, nes iš ES p. May parsivežė naujų garantijų dėl Šiaurės Airijos apsaugos priemonės.

Steve‘as Barclay, JK „Brexit“ sekretorius, nurodė, kad JK parlamentarai suras būdą surengti dar vieną balsavimą, jeigu tik bus tikra, kad „Brexit“ susitarimą palaikys anksčiau jo nepalaikę parlamentarai. Tai, anot p. Barclay, taip pat priklausys nuo p. May iš Bendrijos gauto aiškumo dėl „Brexit“ pavėlinimo sąlygų.

JK „Brexit“ sekretorius, antradienį teigė, kad greičiausiai trečiasis balsavimas dėl „Brexit“ susitarimo šią savaitę neįvyks, o vyriausybė prašys trumpo laikotarpio „Brexit“ atidėjimo ir balsavimas galėtų būti surengtas kitą savaitę. Tolimesni JK žingsniai yra svarstomi antradienį p. May ministrų kabineto susitikime.

Vienas iš galimų būdų, kaip JK vyriausybė galėtų apeiti Bendruomenių rūmų pirmininko išaiškinimą, yra bendras JK ir ES pareiškimas dėl „Brexit“ atidėjimo, kuris, kaip manoma, bus priimtas ketvirtadienį. Tokiu atveju šis pareiškimas galėtų būti pridėtas prie „Brexit“ susitarimo ir pateiktas balsavimui, tai galėtų būti tinkama aplinkybė surengti dar pakartotinį balsavimą JK Bendruomenių rūmuose.

ES sprendimas

Vis dėlto p. May sąjungininkai teigia, kad, jeigu premjerė ketvirtadienį atvyks į Briuselį be JK parlamento užnugario, tokiu atveju ES gali spausti ją sutikti su ilgo laikotarpio „Brexit“ atidėjimu.

Kwasi Kwartengas, JK „Brexit“ reikalų jaunesnysis ministras, patvirtino, kad p. May rašys Donaldui Tuskui, Europos Vadovų tarybos pirmininkui, ir prašys atidėti JK pasitraukimą iš Bendrijos. VŽ primena, kad JK iš bendrijos turėjo pasitraukti kovo 29 d.

Jeigu Bendrija sutiks, tuomet vyriausybė prašys JK Bendruomenių rūmų patvirtinti pokytį. VŽ primena, kad likusios ES valstybės narės turi vienbalsiai pritarti „Brexit“ atidėjimui.

Ketvirtadienį JK prašymas bus svarstomas Europos Vadovų tarybos susitikime. Europos lyderiai jau ne kartą sakė, kad britai prašydami „Brexit“ pavėlinimo privalo turėti konkretų labai aiškų motyvą, kodėl tai turėtų būti padaryta.

ES taip pat įspėjo britus, kad, jeigu „Brexit“ bus pavėlintas ilgesniam negu iki birželio 30 d. laikotarpiui, tai JK privalės rinkti savo narius į naująjį Europos Parlamentą.

VŽ primena, kad nors abu balsavimus dėl „Brexit“ susitarimo p. May pralaimėjo dideliu skirtumu, vis dėlto antruoju balsavimu jai pavyko perkalbėti dalį savo pačios partijos „maištininkų“, taigi į savo pusę ji palenkia vis daugiau parlamentarų. Pirmuoju balsavimu 202 parlamentarai palaikė susitarimą, tačiau jam nepritarė 432. Antruoju – 242 JK parlamentarai balsavo „už“ susitarimą ir 391 „prieš“.

Bendruomenių rūmų pirmininko pirmadienio netikėtas pareiškimas kai kuriems abiejų JK parlamentarų stovyklų, tiek tų, kurie norėtų kietojo „Brexit“, tiek tų, kurie tikisi švelnesnio jo varianto, sutiktas palankiai.

Tie, kurie nori kietojo „Brexit“, mato galimybę JK vis dar pasitraukti iš Bendrijos be susitarimo. O tie, kurie vis dar tikisi nepasitraukti iš Bendrijos mano, kad p. May „Brexit“ susitarimo mirtis prives prie ilgesnio laikotarpio pasitraukimo pratęsimo, kuris galėtų reikšti, kad „Brexit“ gali taip niekada ir neįvykti.