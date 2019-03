Įteisinta vadinamoji mažoji daugiabučių renovacija

Valstybės lėšomis leista paremti vadinamąją mažąją daugiabučių renovaciją, kai atnaujinamas tik pastato šilumos punktas. Tai valstybės biudžetui kainuos daugiau kaip 30 mln. Eur.

Vyriausybė nebuvo patenkinta tokia Seime gimusia iniciatyva.

Ketvirtadienį Seimas vienbalsiai, visiems 99-iems posėdyje dalyvavusiems parlamentarams balsavus už, patvirtino dar prieš metus parengtas ir pateiktas Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo pataisas. Jomis įteisinama vadinamoji mažoji renovacija.

Pagal priimtąjį įstatymą bus leista atskirai modernizuojant tik daugiabučių šilumos punktus, šiems darbams suteikiant valstybės paramą, kuri dabar skiriama tik viso namo – stogo, langų, sienų, durų ir šilumos vamzdyno – renovacijos atveju.

Numatyta, kad valstybė padengtų 30% investicijų į mažąją renovaciją. Skaičiuojama, kad tai valstybei kainuos 31,5 mln. Eur, bet prognozuotini energijos sutaupymai gali siekti iki 8 mln. Eur per metus.

„Žmonės seniai laukia tos mažosios renovacijos, nes nori susitvarkyti tik šilumos mazgus, tokiu būdu mažiau prisidėdami prie susitvarkymo, bet pasiekdami analogiškus rezultatus“, – kalbėjo Juozas Varžgalys, valdančiųjų valstiečių-žaliųjų atstovas.

„Tai ypač svarbus įstatymas miestų senamiesčiams, kur daugiabučių namams mažiau aktualu tvarkyti fasadus, labiau — vidaus komunikacijas“, – sakė Mykolas Majauskas, opozicinių konservatorių atstovas.

Projekto iniciatorius, Seimo Energetikos komisijos pirmininkas Virgilijus Poderys tvirtino: „Tokia renovacija gyventojų sąskaitas už šildymą galėtų sumažinti trečdaliu. Sutvarkius inžinerines sistemas, gyventojams pageidaujant, ateityje būtų galima pasinaudoti valstybės parama sienoms apšiltinti. Skaičiuojama, kad kompleksiškai renovuoti daugiabutį vidutiniškai kainuoja per 300.000 Eur, tokia investicija gyventojams atsiperka per 20–25 metus. Tuo tarpu mažoji renovacija kainuoja 10 kartų pigiau ir atsiperka per 5–7 metus.“

Vyriausybė pernai spalį tokiam projektui buvo nepritarusi, paaiškinusi, kad valstybė kol kas neturi finansinių galimybių skirti kelias dešimtis milijonų eurų naujai renovacijos rūšiai. Tačiau parlamentarai mano, kad 2020-ųjų ir paskesnių metų biudžetuose pavyks rasti bent dalį šiam tikslui reikiamos sumos.

Jeigu prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašys Seimo priimtąsias pataisas, jos įsigalios nuo 2020 m. sausio 1 d.

Jau beveik pusantro dešimtmečio Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ir privačiomis lėšomis vykdoma daugiabučių renovacija yra lėtas ir brangus procesas: per metus atnaujinama nuo 500 iki 1.000 daugiabučių namų. Renovacijos laukia dar daugiau kaip 20.000 pastatų visoje Lietuvoje.