Parlamentas T. May leido nutolinti „Brexit“

Ketvirtadienį Jungtinės Karalystės Bendruomenių rūmai nusprendė leisti premjerei Theresai May pratęsti 50-tojo straipsnio galiojimą, t. y. nutolinti „Brexit“ bent iki birželio 30 d., pirmosios naujojo Europos Parlamento sesijos.

Parlamentarai ketvirtadienį pritarė premjerės Theresos May pasiūlymui, kad pasitraukimo iš Europos Sąjungos terminas būtų pratęstas;

Yra papildomų sąlygų: data bus nutolinama iki birželio 30 d. tik tuo atveju, jei iki kovo 20 d. parlamentas išgirs tokį susitarimo su ES variantą, kuriam galėtų pritarti;

Prieš pagrindinį balsavimą balsuota už 4 parlamentarų pateiktus pataisymus, vienas jų – leiboristų pasiūlymas dėl „kito susitarimo“, bei pasiūlymas rengti antrą referendumą;

Trims iš keturių pataisymų nepritarta, vieną atsiėmė pareiškėjas;

ES su britų parlamentarų įsivaizdavimu, kaip turėtų atrodyti pasitraukimas, gali ir nesutikti.

21.07 Kas toliau

Ponia May kątik laimėjo balsavimą Bendruomenių rūmuose, palikdama komentuotojus svarstyti, ar pareiškimai, kad ji „prarado kontrolę“, nebus išsakyti per anksti.

Jeremy Corbyno partija ką tik – dideliam pasipiktinimui – boikotavo balsavimą dėl galimybės rengti antrą referendumą ir pralaimėjo balsavimą dėl savo pateikto siūlymo. Tačiau partijos vadovas po balsavimo pažadėjo, kad alternatyvus leiboristų pasiūlymas bus pateiktas svarstyti iki kovo 20 d. Jis taip pat patikino, kad partija vis dar palaiko referendumo idėją, bet ne „politiniams taškams susirinkti, o kaip realistišką būdą ištrūkti iš padėties“.

Dabar p. May formaliai turėtų prašyti Europos lyderių pratęsti 50 straipsnio galiojimą iki birželio 30 d., (jis šiuo metu numatytas iki kovo 29 d.). ES privalo vienbalsiai pritarti tokiam prašymui. ES lyderiai galbūt sutiktų su pratęsimu, jeigu tik būtų tikimybė, kad JK Bendruomenių rūmuose pavyks pasiekti susitarimą arba būtų rengiamas referendumas, arba rengiami pirmalaikiai rinkimai, kurie galėtų reikšmingai pakeisti britų politinę padangę.

Ponia May sieks parlamento patvirtinimo dar lapkritį susiderėtam susitarimui iki kovo 20 d. Jei Bendruomenių rūmai vėl ims spyriotis, gąsdina juos p. May, ES gali suabejoti, ar suteikti 50 straipsnio galiojimo pratęsimą be konkrečių britų įsipareigojimų.

„Brexit“ precedentas yra kuriamas eigoje. Šį kartą gyvą reportažą baigiame, iki.

20.23 Atidės „Brexit“

JK premjerė Theresa May iškovojo retą, bet svarbią pergalę Bendruomenių rūmuose. Ji siūlė nutolinti „Brexit“ iki birželio 30 d., jei iki kovo 20 d. nebūtų susiderėta dėl tokio pasitraukimo scenarijaus, kuriam pritartų parlamentas.

Tokį planą palaikė 412, o jam prieštaravo 202 parlamento nariai.

20.12 May pasiūlymas

Štai kaip (trumpai) skamba p. May pasiūlymas parlamentui, kuriam ji siekia tautos atstovų paramos.

„Jeigu pavyks pasiekti „Brexit“ susitarimą iki kovo 20 d., tai yra likus vienai dienai iki ES viršūnių susitikimo, JK tokiu atveju prašys pratęsti „Brexit“ derybų laiką nuo kovo 29 d. iki birželio 30, tai yra prieš pat naujojo Europos Parlamento pirmąją sesiją. Jeigu iki kovo 20 d. nebus pasiektas joks susitarimas, tokiu atveju didelė tikimybė, kad Europos Vadovų Taryba pareikalaus aiškios pratęsimo priežasties, o ne tik konkrečios datos. Ir bet koks pratęsimas po 2019 birželio 30 d. reikš, kad JK privalės surengti EP rinkimus 2019 m. gegužės mėnesį“.

Primename, kad p. May pastaruoju metu Bendruomenių rūmuose patyrė pralaimėjimą po pralaimėjimo.

20.09 Leiboristams – nykštys žemyn

Jeremy Corbyno vadovaujamos partijos pasiūlymas taip pat sulaukė daugiau neigiamų, nei teigiamų balsų 302 už, 318 prieš.

Toliau darbotvarkėje turėjo būti (J) Bryant/Brake pasiūlymas, kuriuo vyriausybė įpareigojama daugiau nepateikti parlamentarų teismui „Brexit“ susitarimo. Tačiau pateikėjas jį atsiėmė, tad parlamentarai balsuos dėl p. May pasiūlymo tokio, koks jis buvo pateiktas.

19.57 Trečiasis pasiūlymas

Balsuojama dėl trečiojo pasiūlymo. Jeremy Corbyno leiboristai siūlo atmesti JK premjerės susiderėtą „Brexit“ susitarimą, siekti 50 straipsnio galiojimo pratęsimo ir gautą laiką išnaudoti siekiant surasti kitą susitarimą, kuriam pritartų dauguma parlamentarų.

Balsavimas vyksta lėtai – praėjus valandai susidorota vos su puse įžangos į pagrindinį balsavimą.

19.52 Parlamentarai nenori ir balsuoti

Kol kas parlamentarai nusiteikę atmesti viską. 314-311 atmetė antrojo (I) papildymo papildymą, kuriuo siekta apriboti laikotarpį, kiek siūlomi balsavimai parlamente gali tęstis. Vėliau atmesta ir visa balsavimų, siekiant surasti daugumą parlamente, idėja. Šiai pritarė 312, „prieš“ balsavo 314.

Toks JK parlamentarų balsavimas dėl šios pataisos yra atokvėpis pastaruosius balsavimus pralaimėjusiai vyriausybei. Nors ir nedideliu skirtumu, bet JK parlamentarams kol kas nepavyko perimti tolimesnio „Brexit“ proceso kontrolės iš vyriausybės rankų.

19.50 ES laukia kantriai

Michelis Barnier, ES vyriausiasis „Brexit“ derybininkas, paragino ES „būti kantriems ir ramiems“, kol Bendruomenių rūmuose bandoma surasti daugumai priimtiną variantą kaip ir kada pasitraukti iš Bendrijos.

Anot p. Barnier, „Brexit“ susitarimas, kurį pavyko pasiekti per dvejus metus trukusias derybas buvo „vienintelis įmanomas susitarimas“, kuris leistų „JK pasitraukti iš Bendrijos „tvarkingai“, praneša BBC.

Paklaustas, ar Bendrija turėtų pritarti JK prašymui atidėti „Brexit“, kuris numatytas kovo 29 d., jeigu tam pritartų dauguma JK parlamentarų, p. Barnier sakė, kad „tai bus atsakomybė visų likusių ES 27 valstybių narių“ ir nuo tiesaus atsakymo kol kas susilaikė.

19.28 Balsavimas dėl balsavimo

Antrasis (I) pakeitimas, pateiktas parlamentarams – Benn/Cooper pasiūlymas, kuriuo kitą trečiadienį, kovo 20 d. būtų balsuojama dėl skirtingų „Brexit“ variantų. Šiuo pasiūlymu iš JK vyriausybės vairą dėl tolimesnio „Brexit“ scenarijaus perimtų JK Bendruomenių rūmų parlamentarai.

19.20 Antrojo referendumo idėja sutriuškinta

Antrojo referendumo idėją parlamentarai sutriuškino rezultatu 334 prieš, 85 už.

19.13 Pateikiama pataisa dėl antrojo referendumo

Balsavimui pateiktas H papildymas – dėl 50 straipsnio pratęsimo tam, kad būtų surengtas antrasis referendumas. Jame turėtų būti klausiama, ar britai nori pasitraukti su susitarimu, kuriam pritars parlamentas, ar nori likti Europos Sąjungoje.

Tai pirmas kartas po ilgo laiko, kai antrojo referendumo klausimas buvo sėkmingai pateiktas parlamentarams balsavimui. Paskutinį kartą tai įvyko 2017 m. gruodį.

19.02 Debatai eina į pabaigą

Debatai eina į pabaigą, netrukus prasidės balsavimas. Parlamentarai balsuos tokia tvarka, kokia VŽ juos vardijo anksčiau:

(H) Wollaston papildymas dėl antrojo referendumo surengimo;

(I) Benno/Cooperio papildymas dėl kovo 20 d. rengtino balsavimo dėl skirtingų „Brexit“ variantų;

(E) Leiboristų pasiūlymas, kuriuo atmetamas p. May susitarimas, o 50 straipsnio galiojimo laikas pratęsiamas siekiant suderėti kitokį susitarimą;

(J) Bryant/Brake pasiūlymas, kuriuo vyriausybė įpareigojama daugiau nepateikti parlamentarų teismui „Brexit“ susitarimo.

Jei I pasiūlymui pritariama, dėl leiboristų pasiūlymo nebalsuojama. Po šių pataisymų bus balsuojama dėl jais pakoreguoto Vyriausybės pasiūlymo.

VŽ primena, kad vakar JK parlamentarai po politinės dramos Bendruomenių rūmuose ir dar vieno dūrio JK premjerei, atmetė galimybę pasitraukti iš ES be susitarimo.

18.47 Norės žinoti JK planą

Simonas Coveney, Airijos premjero pavaduotojas ir užsienio reikalų ministras, teigia, kad ES galėtų pasiūlyti JK 21 mėnesio trukmės 50 straipsnio galiojimo pratęsimą.

„Jei suteikiamas ilgas pratęsimas, tarkime, 21 mėnesiui, iki 2020 m. pabaigos, ar koks laikotarpis tai būtų, tuomet Didžioji Britanija turi teisę turėti atstovus Europos parlamente“, – RTE cituoja p. Coveney.

Jis pridėjo, kad Airija pritartų pratęsimui, tačiau dalis ES ministrų, ko gero, reikalaus labai aiškaus plano, ką JK nuveiks per suteikiamą laikotarpį.

18.22 Trumpas: Th. May manęs nepaklausė

Donaldas Trumpas, JAV prezidentas, kalbėdamas Baltuosiuose rūmuose prieš pat savo susitikimą su Leo Varadkaru, Airijos premjeru, išreiškė nuomonę dėl antrojo referendumo idėjos ir pareiškė, kad tai „būtų neteisinga žmonių, kurie laimėjo, atžvilgiu“.

Ponas Trumpas pažėrė kritikos ir p. May ir pareiškė, kad ši jo neklausė bandydama susiderėti susitarimą su ES.

„Labai sudėtinga situacija, kuri drasko šalį į gabalus, tiesą sakant, procesas drasko ne tik JK, bet ir daugiau šalių, labai gaila, kad tai turi vykti. Esu labai nustebęs, kaip blogai buvo deramasi dėl susitarimo. Aš esu davęs idėjų JK premjerei, kaip galima būtų susiderėti susitarimą (su ES – VŽ). Ji manęs nepaklausė ir puiku, tačiau tai buvo galima padaryti visiškai kitaip“, — teigė p. Trumpas.

Likus vos kelioms valandoms iki dar vieno „Brexit“ balsavimo p. Trumpas, JAV prezidentas, socialiniame tinkle „Twitter“ teigė, kad „laukia, kada galės susiderėti plataus masto prekybos susitarimą su JK“ ir pridūrė, kad tokio susitarimo potencialui „nėra ribų“.

VŽ primena, kad jeigu jei JK ir ES nebus susitarusios dėl tolesnės prekybos sąlygų kovo 29 d., JK turėtų prekiauti su kitomis šalimis pagal Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisykles. Iki šiol prekybos susitarimus šalių narių vardu sudarinėjo ES.

18.16 Balsavimas dėl to, ko nori britai

Balsavimas britų parlamente svarbus britams bandant surasti tokias pasitraukimo iš ES sąlygas, kurioms patys parlamento nariai pritartų. Tai nereiškia, kad ES būtinai sutiks su tuo, ką nuspręs britų parlamentas. Be to, balsavimai teisiškai neįpareigoja p. May jais vadovautis. Tačiau jos susitarimas negalios be Bendruomenių rūmų patvirtinimo.

ES savo ruožtu teigia, kad JK vis dar turi tik dvi galimybes pasitraukti iš Bendrijos su susitarimu ir be susitarimo ir Bendrija yra pasiruošusi abiem scenarijams.

Jeigu JK vyriausybės siūlymą palaikys dauguma parlamentarų p. May formaliai prašys Europos lyderių pratęsti 50 straipsnio įsigalėjimą, kuris numatytas kovo 29 d. ES privalo vienbalsiai pritarti tokiam prašymui ir tik tuomet JK gautų 50 straipsnio pratęsimą.

18.03 Keturi papildymai

Kaip visuomet, klausimas, kurį parlamentarams uždavė p. May, iki balsavimo gali neišlaikyti savo formuluotės. JK vyriausybės siūlymas šalies parlamentarams balsuoti ketvirtadienį skamba taip:

„Jeigu pavyks pasiekti „Brexit“ susitarimą iki kovo 20 d., tai yra likus vienai dienai iki ES viršūnių susitikimo, JK tokiu atveju prašys pratęsti „Brexit“ derybų laiką nuo kovo 29 d. iki birželio 30, tai yra prieš pat naujojo Europos Parlamento pirmąją sesiją. Jeigu iki kovo 20 d. nebus pasiektas joks susitarimas, tokiu atveju didelė tikimybė, kad Europos vadovų taryba pareikalaus aiškios pratęsimo priežasties, o ne tik konkrečios datos. Ir bet koks pratęsimas po 2019 birželio 30 d. reikš, kad JK privalės surengti EP rinkimus 2019 m. gegužės mėnesį“.

Tačiau parlamentarai yra pateikę 4 pakeitimus, dėl kurių jie patys ir balsuos iki ateis eilė pagrindiniam klausimui:

(H) Britų tolimesnę narystę ES palaikančių skirtingų partijų parlamentarų pasiūlymas, kuriuo teigiama, kad būtų prašoma 50 straipsnio pratęsimo, kad JK būtų surengtas dar vienas referendumas;

(I) Benn/Cooper pasiūlymas, kuriuo kitą trečiadienį kovo 20 d. būtų balsuojama dėl skirtingų „Brexit“ variantų. Šiuo pasiūlymu iš JK vyriausybės vairą dėl tolimesnio „Brexit“ scenarijaus perimtų JK Bendruomenių rūmų parlamentarai;

(E) Leiboristų pasiūlymas, kuriuo atmetamas JK premjerės susiderėtas „Brexit“ susitarimas, siekiama JK pasitraukimo iš ES pratęsimo, siekiant surasti kitą susitarimą, kuriam pritartų dauguma parlamentarų;

(J) Bryant/Brake pasiūlymas, kuriuo vyriausybė įpareigojama daugiau nepateikti parlamentarų teismui „Brexit“ susitarimo;

Jeigu JK parlamentarai patvirtins pasiūlymą H, tuomet už pasiūlymus I ir E nebus balsuojama. Jeigu pasiūlymui I pritars dauguma JK parlamentarų, tuomet nebebus svarstomas pasiūlymas E.

Plačiau apie tai skaitykite čia.

18.03 50-tasis straipsnis

VŽ primena, kad 2017 m. kovo 29 d. Theresa May asmeniškai įteikė laišką Europos Komisijos vadovams, kuriuo pranešė, kad Jungtinė Karalystė, pagal 50-tąjį ES stojimo sutarties straipsnį, pradeda šalies išstojimo iš ES procedūrą. Pagal ją, per dvejus metus šalis turėjo susitarti dėl išstojimo sąlygų ir susiderėti naująjį prekybos susitarimą, kuris galiotų pasibaigus dvejų metų laikotarpiui.

Tačiau, po eilės nesėkmingai p. May vyriausybei susiklosčiusių politinių aplinkybių, nėra patvirtinta nei vienas iš šių dviejų dokumentų. Praėjusių metų pabaigoje p. May pavyko susitarti dėl skyrybų dokumento, tačiau net ir grėsmingai artėjant dviejų metų sukakčiai, parlamentas nesutinka jos ratifikuoti.