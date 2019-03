Britai artėja prie „Brexit“ atidėjimo: Th. May nepasiduoda dėl savo susitarimo

Theresa May, Jungtinės Karalystės (JK) premjerė, yra pasiryžusi šalies parlamentarams kitą savaitę trečią kartą pateikti balsavimui savo dar lapkričio mėnesį su Bendrija susiderėtą „Brexit“ susitarimą. Kol kas konkreti balsavimo data dar nėra paskelbta.

Ponia May įspėjo parlamentarus, kad, jeigu jos susitarimas bus atmestas ir trečią kartą, tuomet JK bus priversta prašyti ilgam atidėti pasitraukimą iš Bendrijos.

JK parlamentarai ketvirtadienį balsuos dėl to, ar prašyti Europos Sąjungos (ES) pratęsti 50 straipsnio įsigalėjimą, tai yra, „Brexit“ datą nukelti po kovo 29 dienos.

VŽ primena, kad vakar JK parlamentarai po politinės dramos Bendruomenių rūmuose ir dar vieno dūrio JK premjerei atmetė galimybę pasitraukti iš ES be susitarimo bet kokiomis aplinkybėmis.

Ilgam arba trumpam

JK vyriausybė tvirtina, kad britai gali prašyti ES atidėti „Brexit“ arba trumpam, ar gerokai ilgesniam laikui. Tai priklauso nuo to, ar JK parlamentarai išreikš palaikymą premjerės „Brexit“ susitarimui iki kovo 20 d., tai yra likus vienai dienai iki numatyto ES viršūnių susitikimo.

Jeigu parlamentarai ratifikuos p. May „Brexit“ susitarimą iki ES viršūnių susitikimo Briuselyje, tuomet ji siektų JK pasitraukimą iš Bendrijos pratęsti iki birželio 30 d. Briuselio bus prašoma trumpo „techninio pratęsimo“. Vis dėlto p. May įspėja: jei jos susitarimas ir trečiuoju balsavimu nebus patvirtintas, JK privalės prašyti kur kas ilgesnio „Brexit“ pratęsimo. Tuomet britai privalės organizuoti Europos parlamento rinkimus gegužės mėnesį.

„Nemanau, kad tai būtų teisingas žingsnis (organizuoti rinkimus – VŽ), tačiau Bendruomenių rūmai privalo susidurti su sprendimų, kuriuos priėmė, pasekmėmis“, – nurodė p. May.

JK vyriausybės siūlymas šalies parlamentarams balsuoti ketvirtadienį skamba taip: „Jeigu pavyks pasiekti „Brexit“ susitarimą iki kovo 20 d., tai yra likus vienai dienai iki ES viršūnių susitikimo, JK tokiu atveju prašys pratęsti „Brexit“ derybų laiką nuo kovo 29 d. iki birželio 30, tai yra prieš pat naujojo Europos Parlamento pirmąją sesiją. Jeigu iki kovo 20 d. nebus pasiektas joks susitarimas, tokiu atveju didelė tikimybė, kad Europos vadovų taryba pareikalaus aiškios pratęsimo priežasties, o ne tik konkrečios datos. Ir bet koks pratęsimas po 2019 birželio 30 d. reikš, kad JK privalės surengti EP rinkimus 2019 m. gegužės mėnesį“.

ES savo ruožtu teigia, kad JK turi tik dvi galimybes pasitraukti iš Bendrijos su susitarimu ir be susitarimo ir Bendrija yra pasiruošusi abiem scenarijams.

Michelis Barnier, ES vyriausiasis „Brexit“ derybininkas, perspėjo, kad „Brexit“ atidėjimas nėra garantuotas.

„Tai galėtų būti taktinis, politinis bandymas pratęsti pasitraukimą. Tokiu atveju aš jau žinau klausimus ir reakcijas iš ES lyderių, iš Europos Parlamento: Kam? Kam jums reikalingas pasitraukimo pratęsimas? Ar tai skirta organizuoti naują referendumą, naujus rinkimus, ar ką?“, – trečiadienį sakė p. Barnier.

Torių maištas

Trečiadienio vėlus vakaras Bendruomenių rūmuose buvo įtemptas. Visų pirma parlamentarai palaikė vyriausybės neįpareigojantį parlamentarų teiktą siūlymą, kuriuo prašyta panaikinti galimybę JK pasitraukti iš Bendrijos be susitarimo, nepriklausomai nuo susiklostysiančių aplinkybių. Tokį pasiūlymą palaikyti sutarta tik keturių balsų skirtumu.

JK vyriausybė siekė išlaikyti derybų dėl „Brexit“ svertus savo rankose ir turėti galimybę pasitraukti be susitarimo. Tikėtasi, kad JK parlamentarai nepalaikys parlamentarų siūlytos pataisos, tačiau taip nenutiko. Ponios May nepaklausė jos pačios partijos nariai.

Dėl to buvo pakeistas JK vyriausybės balsavimui pateiktas pagrindinis pasiūlymas – juo parlamentarai buvo raginami atmesti „kietąjį Brexit“ kovo 29-ąją. Kai dauguma parlamentarų palaikė pakeitimus, vyriausybė buvo priversta pateikti balsavimui pakeistą siūlymą. Juo raginta atmesti pasitraukimo iš ES be susitarimo scenarijų susiklosčius bet kokiomis aplinkybėmis.

Galutiniu sprendimu už tokį vyriausybės siūlymą balsavo 321 parlamentaras, prieš – 278 parlamentarai.

Tiesa, reikia pažymėti, kad trečiadienio balsavimas nėra teisiškai įpareigojantis. Remiantis dabartiniu įstatymu JK vis tiek gali pasitraukti iš ES be susitarimo kovo 29 d., jeigu nebus susitarta dėl „Brexit“ atidėjimo su Bendrija.

Vakar dienos balsavimas parodė, kad p. May praranda kontrolę ir savo pačios Konservatorių partijos viduje. Keturi jos ministrų kabineto nariai – Davidas Gauke, Amberas Ruddas, Gregas Clarkas ir Davidas Mundellas nepaklausė premjerės nurodymų ir susilaikė bei nebalsavo prieš Konservatorių „maištininkų“ pasiūlymą, kuris apskritai atmetė JK galimybę pasitraukti iš ES be susitarimo, o ne konkrečiu laikotarpiu, kaip to norėjo premjerė.

Ponia May pralaimėjo dar vieną mūšį, nes 43 Konservatorių partijos parlamentarai arba balsavo prieš jos raginimą, arba susilaikė nuo balsavimo apskritai. Premjerė nurodė, kad ministrai, kurie paprieštaravo vyriausybės valiai trečiadienio vakarą nebus priversti pasitraukti. Tai, anot, „Bloomberg“ apžvalgininkų, rodo, kad JK premjerės pozicijos ir gebėjimas vadovauti partijai silpnėja valandomis.