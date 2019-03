JK premjerei prieš lemiamą „Brexit“ balsavimą – blogos žinios iš teisininkų

Antradienį Jungtinės Karalystės (JK) parlamentarai dar kartą balsuos dėl atnaujinto „Brexit“ susitarimo, kurį vėlų pirmadienio vakarą paskutinės minutės derybose su ES pavyko susiderėti JK premjerei. Naujausias generalinio prokuroro p. Coxo išaiškinimas dėl p. May išsiderėtų nuolaidų iš ES dėl „Brexit“ sutartyje numatytos Šiaurės Airijos apsaugos priemonės taip pat nėra geras ženklas prieš svarbų šiandienos balsavimą.

Bendruomenių rūmuose antradienis bus užimta diena. 14 val. 30 min. (Lietuvos laiku) JK generalinis prokuroras Geoffrey Coxas kreipsis į Bendruomenių rūmus, kur pateiks savo teisinį išaiškinimą dėl p. May gautų papildomų garantijų dėl „Brexit“ sutartyje įtvirtintos Šiaurės Airijos apsaugos priemonės, tačiau jau jo paviešintame laiške, kurį jis pristatys ir Bendruomenių rūmams, teigiama, kad išlieka teisinė grėsmė, kad JK vis dėlto negalės vienašališkai be ES leidimo pasitraukti iš Šiaurės Airijos apsaugos priemonės, kai tik to užsinorės, nors tuo parlamentarus ir bando įtikinti p. May.

VŽ primena, kad pirmuoju balsavimu, kuris buvo surengtas dar sausio mėnesį, p. May „Brexit“ susitarimas buvo sutriuškintas. 202 parlamentarai palaikė susitarimą, tačiau jam nepritarė 432. Po nesėkmės Bendruomenių rūmuose p. May atsigręžė į Briuselį deryboms dėl susitarime įtvirtintos Šiaurės Airijos apsaugos priemonės, JK premjerė siekia teisiškai įpareigojančių pokyčių dėl šios „Brexit“ sutarties dalies.

Britų parlamentarai nori, kad sutartyje būtų įtvirtinta teisiškai įpareigojanti nuostata, kad Šiaurės Airijos apsaugos priemonė, kuria siekiama išvengti kietojo pasienio tarp Šiaurės Airijos ir Airijos, neįkalintų JK Bendrijos muitų sąjungoje neribotą laiką.

Savo paskelbtame teisiniame naujų su ES susiderėtų dokumentų dėl Šiaurės Airijos apsaugos priemonės išaiškinime p. Coxas nurodė, kad nauji užtikrinimai iš ES „sumažina riziką“, kad JK bus „neribotai ir ne savo noru įkalinta“ Šiaurės Airijos apsaugos priemonėje, tačiau „teisinė rizika išlieka nepakitusi“ ir kad vienašališkai JK, remiantis tarptautine teise, be ES leidimo negalės pasitraukti iš Šiaurės Airijos apsaugos priemonės.

Nepalankią premjerei išvadą skelbia ir visuomeninis susivienijimas „People’s Vote“, vykdantis antrojo „Brexit“ referendumo kampaniją. Trys aukštos kvalifikacijos teisininkai – lordas Andersonas, Jasonas Coppelas ir Seanas Aughey – išnagrinėjo pirmadienį p. May suderėtas sutarties korekcijas, apimančias Šiaurės Airijos apsaugos priemonės planą. Jie teigė tą patį – JK neturės galimybės vienašališkai nutraukti Šiaurės Airijos apsaugos priemonės, skelbia „The Guardian“.

Ponas Junckeris, EK vadovas, po pirmadienį vykusio susitikimo su p. May perspėjo, kad šiandienos balsavimas JK parlamente – paskutinis šansas: „Trečio šanso nebus.“

„Politikoje kartais yra galimybė gauti antrą šansą. Todėl svarbu, kaip pasielgiame su tuo antru šansu. Trečio nebus. Leiskite pasakyti kuo aiškiausiai – arba ši sutartis, arba „Brexit“ gali iš viso neįvykti“, – BBC cituoja p. Junckerį.

Užimta diena

Manoma, kad balsavimas dėl atnaujinto susitarimo įvyks po 21 val. (Lietuvos laiku), prieš tai Bendruomenių rūmuose vyks debatai dėl šio susitarimo. Johnas Bercow, Bendruomenių rūmų pirmininkas, taip pat šiandien po pietų turėtų paskelbti ir tuos įstatymų leidėjų pasiūlymus dėl „Brexit“, kurie nėra teisiškai įpareigojantys vyriausybei, bet patariamasis žodis.

Kiekvienam iš šių pasiūlymų bus skirta po 15 min., o tuomet JK parlamentarai antrąjį kartą bandys ratifikuoti p. May „Brexit“ susitarimą.

VŽ jau rašė, kad p. May Bendruomenių rūmams šią savaitę įsipareigojo surengti balsavimų seriją dėl „Brexit“. Pirmiausia, kovo 12 d. JK parlamentarai balsuos dėl atnaujinto „Brexit“ susitarimo antrąjį kartą, jeigu šalies parlamentarai atmes susitarimą, kovo 13 d. bus rengiamas balsavimas dėl to, ar JK turėtų pasitraukti iš ES be susitarimo jau kovo 29 d. chaotišku scenarijumi.

Jeigu ir šį „Brexit“ variantą dauguma JK parlamentarų atmes, o, remiantis dabartinėmis prognozėmis, taip ir bus, tuomet kovo 14 d. JK Bendruomenių rūmai balsuos dėl to, ar dauguma JK parlamentarų sutinka pratęsti 50 straipsnio įsigalėjimą. Jeigu dauguma JK parlamentarų tokį sprendimą palaikytų, tuomet JK premjerė turėtų oficialiai prašyti ES pratęsti JK pasitraukimą iš Bendrijos.

JK negali vienašališkai nuspręsti pratęsti pasitraukimo iš ES datos, tam turi vienbalsiai pritarti likusios 27 ES valstybės narės. Šiuo metu kitas EVT susitikimas numatytas tik kovo 21–22 d.

JK premjerės siūlymas balsuoti dėl galimybės pratęsti 50 straipsnio įsigalėjimą laikomas kaip vienas iš būdų paspausti jos pačios Konservatorių partijos „maištininkus“ palaikyti p. May „Brexit“ susitarimą. Atidėjus JK pasitraukimą iš ES, kai kuriems parlamentarams bus suteiktas šansas bandyti palenkti į savo pusę švelnesnio „Brexit“ arba antrojo referendumo šalininkus, o euroskeptikams konservatoriams tai būtų scenarijus, kurio jie tikrai norėtų išvengti.

Ponia May taip pat ne kartą yra teigusi, kad JK pasitraukimo iš Bendrijos negali būti atidėtas daugiau nei iki birželio mėnesio, nes kitu atveju britai bus priversti organizuoti rinkimus į Europos Parlamentą.