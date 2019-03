Dar vienas „Brexit“ mūšis JK parlamente: trys balsavimai

Theresa May, JK premjerė. Fredericko Florino (AFP /„Scanpix“) nuotr.

Antradienį Jungtinės Karalystės (JK) parlamentas dar kartą balsuos dėl premjerės Theresos May suderėtos pasitraukimo iš Europos Sąjungos (ES) sutarties. Vyriausybės vadovė tikina Strasbūre užsitikrinusi „teisiškai įpareigojančių“ pokyčių, vis dėlto dėliojami dar keli šio vakaro scenarijai, jei parlamentarai balsuotų „prieš“. O ES įspėja, kad „trečio karto nebebus“.

Pirmadienį Strasbūre p. May susitiko su Jeanu Claude'u Junckeriu, Europos Komisijos (EK) vadovu, ir po to pareiškė, kad jai pavyko išsiderėti pokyčių, susijusių su Airijos pasieniu, skelbia BBC. Anot premjerės, jai pavyko padaryti tai, ko norėjo parlamentas, pirmą kartą atmesdamas „Brexit“ sutartį – užtikrinti, kad susitarimas dėl pasienio kontrolės būtų laikinas.

Vadinamasis „backstop“ planas apima JK priklausančios Šiaurės Airijos bei ES esančios Airijos pasienio kontrolės bei prekybos sąlygas. Anksčiau derėtasi, kad „Brexit“ sutartyje bus įtvirtinta, jog čia nebus fizinės sienos, ją kertančios prekės nebus tikrinamos ir joms nebus taikomi muitai. Tačiau, kaip paaiškina „Guardian“, daliai politikų toks galutinis ir nuolatinis susitarimas buvo nepriimtinas, mat atima galią JK derėtis dėl sąlygų. Kai kurie nerimavo, kad toks sutarties punktas realiai reikštų, kad JK taip iki galo ir nepasitraukė iš ES.

Antradienio rytą kritikai, įvertinę p. May išsiderėtus pokyčius, pareiškė, kad realiai tokių nėra. Šiandien korekcijas „Brexit“ sutartyje įvertins ir parlamentarams turės pakomentuoti JK generalinis prokuroras. Anot JK žiniasklaidos, jo vertinimas turės didžiulės įtakos politikams sprendžiant, ar palaikyti p. May.

Trys balsavimai

Premjerė May parlamentarų balsavimui pirmiausia žada pateikti pasiūlymą iš ES išstoti be jokio susitarimo (angl. no deal). Jeigu tam nebus pritarta, gali būti balsuojama dėl „Brexit“ atidėjimo bent porai mėnesių arba patvirtinti Londono ir Briuselio sutartą dokumentą dėl JK išstojimo iš ES sąlygų. Tuo metu Strasbūre posėdžiaujantis Europos Parlamentas (EP), siekdamas užtikrinti kuo mažesnį piliečių ir įmonių veiklos sutrikimą, balsuos dėl kelionių, oro ir kelių transporto, „Erasmus+“ socialinės apsaugos ir žuvininkystės priemonių įvykus vadinamajam kietajam „Brexit“.

Pralaimėjimo atveju tolimesni p. May žingsniai gali priklausyti nuo to, kiek palaikymo balsų jai pritrūko, skaičiuoja „The Guardian“. Pavyzdžiui, jei tai būtų 50 parlamentarų, p. May užtektų į savo pusę patraukti 25 ir greitai suorganizuoti trečią balsavimą dėl „Brexit“ sutarties. Tačiau, jei premjerės siūlymui pritrūks daugiau nei 50 balsų, tai bus galima laikyti katastrofišku pralaimėjimu. Tuomet premjerė gali spręsti, ar ves šalį kietojo „Brexit“ keliu, o gal turėtų priimti sprendimą atsistatydinti.

Trečio balsavimo nemato

Jeremy Corbinas, Leiboristų partijos lyderis, antradienį parlamento narius paragino dar kartą atmesti „Brexit“ sutartį. Politiko vertinimu, p. May nepavyko išsiderėti geresnių sąlygų.

„Premjerės derybos žlugo. Vakar su EK pasiektas susitarimas neatspindi nieko, ką p. May prižadėjo parlamentui. Ji nesugebėjo veiksmingai derėtis su ES ir atsisakė ieškoti bendro sutarimo sutarčiai, kurią galėtų palaikyti parlamentas“, – savo „Twitter“ paskyroje paskelbė p. Corbynas.

Tuo metu Demokratų unionistų partija patikino atidžiai analizuosianti pasiūlytos sutarties tekstą prieš apsispręsdama, ar ją palaikyti antradienio balsavime.

Ponas Junckeris, EK vadovas, po pirmadienį vykusio susitikimo su p. May perspėjo, kad šiandienos balsavimas JK parlamente – paskutinis šansas: „Trečio šanso nebus.“

„Politikoje kartais yra galimybė gauti antrą šansą. Todėl svarbu, kaip pasielgiame su tuo antru šansu. Trečio nebus. Leiskite pasakyti kuo aiškiausiai – arba ši sutartis, arba „Brexit“ gali iš viso neįvykti“, – BBC cituoja p. Junckerį.

JK pasitraukimas iš ES turi įvykti kovo 29-ąją – kiek daugiau nei po 2 savaičių.

