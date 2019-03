S. Skvernelis rašo laišką Minskui su „planu-chuliganu“

Premjeras Saulius Skvernelis tvirtina, kad netrukus išsiųs Baltarusijos vyriausybei laišką su oficialiu pasiūlymu apsvarstyti galimybę statomą Astravo branduolinę jėgainę paversti termofikacine. Dujos jai esą galėtų būti tiekiamos ir iš Lietuvos bei Lenkijos.

Gludina formuluotes

„Pasiūlymas teisiškai ir diplomatiškai bus suformuluotas ir bus pateiktas raštu Baltarusijos vyriausybei“, – trečiadienį atsakydamas į VŽ klausimą sakė premjeras.

Tikimasi, kad toks laiškas bus išsiųstas vėliausiai kitą savaitę.

Praėjusią savaitę susitikęs su rinkėjais Kėdainiuose, p. Skvernelis, kuris yra ir kandidatas į prezidentus, užsiminė turįs „planą-chuliganą“, nes esą pasiūlys baltarusiams racionalų sprendimą dėl už pusšimčio kilometrų nuo Vilniaus statomos Astravo atominės elektrinės (AE). Šios savaitės pradžioje premjeras pareiškė žadantis pasiūlyti Baltarusijos valdžiai didžiąją dalį statomos Astravo AE infrastruktūros, įskaitant tinklus ir elektros generavimo įrangą, išnaudoti dujomis kūrenamai elektrinei įrengti.

Toks Vyriausybės vadovo pasiūlymas sulaukė energetikos ekspertų kritikos kaip praktiškai nerealistinis. Be to, Baltarusija ir Rusija esą jau nužengė per toli, kartu įgyvendinamos branduolinės jėgainės projektą Astrave – jos pirmasis blokas gali pradėti veikti jau šiemet.

Paprašytas pakomentuoti ekspertų nuomonę, p. Skvernelis trečiadienį sakė: „Gaila, kad jie tylėjo prieš dešimt metų, todėl faktiškai nieko realaus nebuvo padaryta, kad ši pavojingoje vietoje vykstanti statyba būtų sustabdyta dar pirminėje stadijoje. Bet kuris racionaliai mąstantis pasakys, kad dabar, kai statybos jau baigiamos, nėra įmanoma pasiūlyti jas visiškai sustabdyti ir statinius sugriauti. Tokie pasiūlymai, kad reikia viską daryti, kad jėgainė būtų išvis uždaryta, dabar jau ne kas kita, bet grynas politikavimas.“

Prezidentė mano kitaip

„Todėl ir turi būti ieškoma tokio pasiūlymo Baltarusijai, kuris leistų jai priimti strateginį sprendimą vystyti savarankišką ir diversifikuotą energetikos ūkį. Manome, kad mūsų pateiktas pasiūlymas yra realiai įgyvendinamas, nes kartu pateikiame ir alternatyvas bei idėjas, kokią ir kaip infrastruktūrą bei šaltinius galima būtų panaudoti tiekiant žaliavą tokiai pertvarkytai jėgainei“, – kalbėjo premjeras.

„Lietuva galėtų būti naudingu partneriu Baltarusijai“, – pridūrė jis.

Pono Skvernelio nuomone, daugiau kaip 60% jau sukurtos Astravo AE infrastruktūros galėtų būti panaudota dujinei elektrinei, o Klaipėdoje veikiantis Suskystintųjų gamtinių dujų terminalas bei būsimas Lenkiją ir Lietuvą sujungsiantis dujotiekis leistų bendradarbiauti su Baltarusija, alternatyviu būdu tiekiant dujas.

Žygimantas Vaičiūnas, energetikos ministras, antrino premjerui, kad pasiūlymas Astrave nepaleisti branduolinės jėgainės, o statomą objektą termofikacinei elektrinei yra realistinis ir techniškai įgyvendinamas.

Tuo metu prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė, kad Lietuvai ir toliau būtina siekti Astravo AE uždarymo, o kalbos apie galimą „pragmatinį požiūrį“ dėl jėgainės yra „mėginimas prekiauti žmonių saugumu“.

Paramos dėl blokavimo nesulaukė

Trečiadienį susitikusi su Vilniuje apsilankiusiu Suomijos premjeru Juha Sipila, prezidentė padėkojo „už šios šalies paramą siekiant užtikrinti Astravo AE saugumą“.

„Pasak prezidentės, tarptautinė parama Lietuvos pozicijai dėl Astravo atominės bus itin svarbi ir ateityje, o Suomijos palaikymas – ypač reikšmingas“, – teigiama prezidentūros pranešime.

Seimas 2017 m. birželį įstatymu įtvirtino, jog Astravo AE yra nesaugi ir kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui bei aplinkai ir visuomenės sveikatai. Taip siekta apriboti elektros importą iš Baltarusijos. Vyriausybė vėliau pritarė planui, kaip blokuoti Astravo AE gaminamos elektros importą.

Lietuva laikosi pozicijos, jog netoli Astravo jėgainė statoma nesaugiai, nesilaikant tarptautinių įsipareigojimų, tuo metu Minskas kaltinimus neigia.

Tačiau Lietuva nesulaukė kaimyninių šalių ir ES institucijų paramos blokuojant Astravo jėgainėje gaminamos elektrinės importą.