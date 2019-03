„MG Baltic“ politinės korupcijos byloje baigta E. Gentvilo apklausa

„MG Baltic“ politinės korupcijos bylą nagrinėjantis Vilniaus apygardos teismas trečiadienį baigė Eugenijaus Gentvilo, Liberalų sąjūdžio lyderio, apklausą.

Pirmoji politiko apklausa teisme vyko vasario 1 d. Dabar posėdyje teismas paskelbė p. Gentvilo parodymus teisėsaugai, duotus ikiteisminio tyrimo metu 2016 m. lapkritį bei 2017 m.

Liudijimuose užfiksuota, kad p. Gentvilas teigė nieko nežinąs apie tuometiniam partijos lyderiui Eligijui Masiuliui pareikštus įtarimus. Ponas Gentvilas bandė kalbėtis su p. Masiuliu, tačiau buvo nuspręsta neatskleisti ikiteisminio tyrimo duomenų, be to, p. Masiulis teigė, kad tai su partija nėra susiję.

Per apklausą STT 2016 m. lapkritį p. Gentvilas papasakojo pareigūnams kavinėje Vilniuje su p. Masiuliu kalbėjęsis apie paminklą Jonui Basanavičiui, Utenos plento rekonstrukciją. Pasak p. Gentvilo, pokalbis su p. Masiuliu įvyko 2016 m. liepos 8 d., jau po atliktų kratų tuometinio Liberalų sąjūdžio lyderio namuose.

„Kelio remonto projektas buvo labai brangus, palyginti su kitais projektais. Per balsavimą būčiau susilaikęs arba balsavęs prieš“, – per apklausą ikiteisminio tyrimo metu sakė p. Gentvilas. Po pareigūnų kratų jis visgi domėjosi, kaip balsavo frakcijos nariai. Be to, frakcijos balsavimo protokolus prašė pateikti STT.

Politinės korupcijos byloje koncerno „MG Baltic“ buvęs viceprezidentas Raimondas Kurlianskis kaltinamas davęs kyšių politikams už koncernui naudingų sprendimų priėmimą.

Byloje taip pat kaltinami buvęs liberalų lyderis p. Masiulis, buvęs Seimo narys Šarūnas Gustainis ir eksparlamentaras, buvęs „darbietis“ Vytautas Gapšys. Seimo narys Gintaras Steponavičius kaltinamas piktnaudžiavimu, nesant kyšininkavimo požymių.

Ponas Gentvilas liudydamas vasario mėnesį bylą nagrinėjančiam teismui pareiškė, kad su byloje kaltinamu buvusiu liberalų pirmininku p. Masiuliu apie koncerną beveik nekalbėjo, ir gynė partiją nuo kaltinimų kyšininkavimu.

Ponas Gentvilas tvirtina, kad liberalai nežinojo apie p. Kurlianskio pinigus partijos lyderiui, o tais metais vykusiems Seimo rinkimais ruošėsi iš legaliai turimų lėšų ir jų turėjo užtekti.

Partijos pirmininkas mano, kad partija baudžiamojoje byloje bus išteisinta.

Kaltinimai byloje oficialiai pateikti ir pačiam koncernui „MG Baltic“, Darbo partijai bei Liberalų sąjūdžiui. Nė vienas iš kaltinamųjų kaltės nepripažįsta, jie sako, kad teisėsaugos tyrimas vykdytas tendencingai.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.