Ko Lietuvoje ir pasaulyje laukti 2019-aisiais?

Lietuva turės naują prezidentą, Europos Sąjunga – naują Parlamentą ir Komisiją, bet praras Jungtinę Karalystę, įvyks svarbūs rinkimai Ukrainoje, Moldovoje, Lenkijoje, Izraelyje, Afganistane, gali būti baigtas tyrimas dėl Rusijos kišimosi į JAV prezidento rinkimus, pasikeis Japonijos imperatorius. Lietuvoje taip pat vyks diskusijos dėl naujų mokesčių įvedimo, dėl nacionalinio transliuotojo valdymo, paaiškės, ar bus įvesti vadinamieji maisto kuponai. Laukia pasaulio krepšinio čempionatas ir Europos sporto žaidynės.

Tai tik keli iš 2019-ųjų įvykių, apie kuriuos žinome jau pirmąją metų dieną.

Tai, kas svarbiausia

2019-ieji Lietuvoje – trejų rinkimų metai. Kovo 3 d. vyks savivaldybių tarybų ir merų rinkimai, gegužės 12 d. bus renkamas prezidentas, gegužės 26-ąją – 11 Europos Parlamento (EP) narių.

Rinkimuose į 60-ties savivaldybių tarybas dalyvaus ne mažiau kaip 16 partijų, kelios iš jų kandidatus kels visuose miestuose ir rajonuose, likusios – tik keliuose. Be to, dalyvauti savivaldos rinkimuose įsiregistravo bemaž 100 visuomeninių komitetų, šįkart pritraukusių ir ne vieną buvusį partinį veikėją.

Prezidento rinkimų kandidatų galutinis sąrašas paaiškės tik kovui baigiantis. Kol kas tebevyksta pretendentų iškėlimo ir registravimo procedūra. Kai kurios partijos dar net nėra paskelbusios, ką kels arba ką rems prezidento rinkimuose. Ypač laukiama galutinio valdančiosios Lietuvos Valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) apsisprendimo. Šios partijos rinkiminis suvažiavimas vyks sausio pabaigoje. Spėjama, kad LVŽS iškels premjero Sauliaus Skvernelio kandidatūrą.

Dabartinių apklausų duomenimis, kova dėl prezidento posto įsiliepsnos tarp ekonomisto Gitano Nausėdos, konservatorių remiamos Seimo narės Ingridos Šimonytės bei p. Skvernelio. Neatmetama, kad gali gerai pasirodyti filosofas Arvydas Juozaitis.

Prezidento rinkimuose greičiausiai prireiks antrojo turo, kuris vyks kartu su EP rinkimais gegužės pabaigoje. Europarlamentarų rinkimai vyks visoje Europos Sąjungoje. Iš viso bus išrinkta 750 naujosios kadencijos EP narių. Nuo šių rinkimų rezultatų priklausys, kas taps naujuoju Europos Komisijos vadovu, rudenį pakeisiančiu Jeaną Claude‘ą Junckerį.

Be to, vėlyvą rudenį turėtų paaiškėti ir naujasis ES Vadovų tarybos pirmininkas vietoje kadenciją baigiančio Donaldo Tusko. Vidurvasarį darbą Lietuvos prezidento poste baigianti Dalia Grybauskaitė laikoma viena iš galimų p. Tusko įpėdinių.

EP rinkimai nebevyks Jungtinėje Karalystėje (JK), kadangi numatyta, kad ši valstybė kovo 29-ąją paliks ES. Tiesa, taip atsitiks, jeigu „Brexit“ nebus nukeltas. Dar viena sąlyga – sausio viduryje britų parlamente įvyksiantis balsavimas dėl „Brexit“ sutarties. Kol kas paramos jai nepakanka, todėl, analitikų nuomone, kone kasdien didėja tikimybė, kad „Brexit“ išvis neįvyks, arba įvyks, bet be sutarties. Pastarajam scenarijui jau pradėjo ruoštis ir JK, ir ES valstybės, įskaitant ir Lietuvą.

Vyriausybės „perkratymas“ ar naujos sudarymas?

Kartu su prezidento rinkimais Lietuvoje numatoma surengti konstitucinį referendumą dėl dvigubos pilietybės įteisinimo. Kol kas pasirengimas šiam referendumui yra sustabdytas laukiant sausį arba vasarį paskelbti numatomo Konstitucinio Teismo sprendimo, ar galima balsavimą rengti dvi dienas su dviejų savaičių pertrauka.

Būta valdančiųjų pasiūlymų kartu su referendumu dėl dvigubos pilietybės surengti ir visuotinį balsavimą dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo nuo 141 iki 121 arba 111. Tačiau sprendimas dėl tokio referendumo paskelbimo bent kol kas nėra priimtas.

Liepos 12 d. bus surengta naujojo prezidento inauguracija. Tą pačią dieną Vyriausybė grąžins įgaliojimus valstybės vadovui ir prasidės kabineto performavimo procedūra. Arba, jeigu prezidentu būtų išrinktas dabartinis premjeras, prasidėtų naujos, 18-osios Vyriausybės sudarymas. Tokiu atveju vienas iš svarbiausių intriguojančių klausimų – ką valdantieji pasirinktų naujuoju premjeru. Ne mažiau įdomu, kas iš ministrų pasikeis pertvarkytoje Vyriausybėje.

Tiek p. Grybauskaitei, tiek naujam prezidentui, taip pat ir Vyriausybei visus šiuos metus teks atsakomybė derėtis su ES dėl būsimosios, 2021–2027 m. finansinės perspektyvos. Tikėtasi šias derybas baigti dar iki EP rinkimų, tačiau jau akivaizdu, kad dėl stringančio „Brexit“ bei kitų iššūkių to nepavyks padaryti. Todėl dabar planuojama, kad ne vėliau kaip gegužę ES valstybės pasieks politinį sutarimą dėl ilgamečio biudžeto sudarymo principų, o ne vėliau kaip lapkritį–gruodį dėl jo balsuos naujasis EP bei ES Vadovų taryba.

Lietuva siekia, kad naujajame biudžete nebūtų drastiškai mažinamas sanglaudos fondas, taip pat būtų skirta pakankamai pinigų žemės ūkiui, Ignalinos atominės elektrinės uždarymui bei strateginiams „Rail Baltica“ ir sinchronizacijos projektams.

Tęsinys po grafiku

Laukiami paskyrimai

Nuo Naujųjų metų įsigalioja dviejų ministerijų pavadinimų pakeitimai – Ūkio ministerija tampa Ekonomikos ir inovacijų, o Švietimo ir mokslo ministerijos pavadinimas pasipildo žodžiu „sporto“.

Sausio viduryje prisieks ir pradės dirbti naujasis kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas. Netrukus tikimasi ir naujų aplinkos bei švietimo, mokslo ir sporto ministrų paskyrimo.

Birželį vyks naujojo Europos Tarybos generalinio sekretoriaus rinkimai vietoje kadenciją baigiančio norvego Thornbjorno Jaglando. Tarp realių kandidatų yra ir vienas iš Lietuvos konservatorių lyderių Andrius Kubilius.

Šiemet baigsis bent kelių aukštų pareigūnų kadencijos. Liepą, dar iki naujojo prezidento inauguracijos, baigsis kariuomenės vado Jono Vytauto Žuko penkerių metų kadencija. Kariuomenės vadą prezidento teikimu skiria Seimas. Lapkritį pasibaigs policijos generalinio komisaro Lino Pernavo pirmoji penkerių metų kadencija. Šį pareigūną skiria prezidentas Vyriausybės teikimu. Gruodį baigsis Aukščiausiojo Teismo pirmininko Rimvydo Norkaus įgaliojimai. Kandidatą į šias pareigas turės parinkti valstybės vadovas, jį skirs Seimas.

Dar pavasarį laukiama naujojo „Sodros“ vadovo paskyrimo.

Šiemet žadama toliau vykdyti verslą prižiūrinčių institucijų konsolidavimą. Vidurvasarį Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją planuojama sujungti su Valstybine energetikos inspekcija. Jau įvykdytas Civilinės aviacijos administracijos prijungimas prie Transporto saugos administracijos.

Valdžia tikina, kad mažins ir valdininkų armiją. Žadama, kad šį procesą paspartins nuo 2019-ųjų pradžios įsigaliojęs ir dvejus metus diegti ketinamas naujasis Valstybės tarnybos įstatymas.

Spręs dėl NT mokesčio išplėtimo

Nuo sausio 1-osios įsigaliojo kelios dešimtys naujovių Lietuvos mokesčių ir socialinėje srityse – konsoliduoti su darbo santykiais susiję mokesčiai, padidintas minimalus mėnesio atlyginimas ir išplėstas neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymas, padidinti vaiko pinigai, pertvarkyta pensijų kaupimo sistema, atsisakant pervedimų iš „Sodros“ į privačius pensijų fondus ir kt.

Šių metų eigoje planuojamos diskusijos dėl tolimesnių mokestinių reformų. Vyriausybė pažadėjo, kad iki rudens, kai Seimui bus pateiktas 2020 m. biudžeto projektas, galėtų būti apsispręsta dėl nekilnojamojo turto (NT) mokesčio įvedimo antram ir paskesniam būstui, taip pat ir dėl senų automobilių registracijos mokesčio. Tačiau žadama, kad visuotinių NT ir automobilių mokesčių ši valdžia neįvedinės, palikdama tai ateičiai.

Iki metų vidurio ketinama apsispręsti dėl priemonių, kurios esą mažins prekybos tinklų apetitus ir, kaip tikisi valdžia, padės stabilizuoti maisto produktų kainas. Tarp tokių priemonių – vadinamieji vaučeriai arba maisto prekių kuponai socialiai remtiniems asmenims. Be to, žadama priimti sprendimus dėl prekybos centrų darbo sekmadieniais ir per šventines dienas ribojimo.

Nuo liepos turėtų įsigalioti sveikatos priežiūros įstaigų reforma, kuri leis Vyriausybei kartu su naujai išrinktais savivaldybių merais peržiūrėti valstybinių medicinos įstaigų tinklą.

Metams įsibėgėjus žadama analizuoti, kur silpniausios 2017 m. liepą įsigaliojusio Darbo kodekso vietos, kurias derėtų koreguoti.

Gali būti sprendžiama ir dėl naujų priemonių kovoje su alkoholiu – tarp pasiūlymų yra prekyba svaigalais tik specializuotose parduotuvėse, gal net ir valstybinio monopolio įvedimas.

Pavasarį arba vėliau šiemet Seime ketinama spręsti dėl LRT valdymo pakeitimų, nors opozicija įtaria, kad jais LVŽS siekia perimti nacionalinio transliuotojo kontrolę.

Pavasarį, prieš pat prezidento rinkimus Seimo Biudžeto ir finansų komitetas planuoja baigti 2008–2010 m. krizės priežasčių tyrimą. Neatmetama, kad išvadomis gali būti siekiama paveikti rinkimų rezultatus.

Iki metų pabaigos, tikimasi, bus paskelbtas verdiktas vadinamojoje politinės korupcijos byloje, kurioje teisiami Liberalų sąjūdis ir Darbo partija, taip pat koncernas „MG Baltic“.

Taip pat iki metų pabaigos turėtų būti iškeltas Lukiškių kalėjimas, apsispręsta dėl Nacionalinio stadiono ir Tauto namų ant Tauro kalno projektų įgyvendinimo.

Rinkimai, rinkimai ir dar kartą rinkimai

Kovo 31 d. Ukrainoje vyks prezidento rinkimai, o ne vėliau kaip spalį bus renkama nauja Ukrainos Aukščiausioji Rada. Rusija neabejotinai stengsis paveikti šių rinkimų rezultatus, kad būtų išrinkti jai palankūs politikai. Bet analitikai pastebi, kad Ukrainos politikos viršūnėje vyrauja proeuropietiškos jėgos. Kol kas realiausia kandidate laimėti prezidento rinkimus vadinama Julija Tymošenko. Dabartinio Ukrainos vadovo Petro Porošenkos galimybės nugalėti vertinamos kukliai.

Vasario 24 d. vyks ypač svarbūs parlamento rinkimai Moldovoje. Dabartinės apklausos rodo, kad juose gali daugiausiai balsų surinkti prorusiškojo prezidento Igorio Dodono partija, bet tebelieka atviras klausimas, ar ji gebės perimti būsimos vyriausybės kontrolę ir tuo pačiu pasukti Moldovos kursą nuo europietiškojo.

Ne vėliau kaip lapkritį įvyks naujojo Lenkijos Seimo rinkimai. Panašu, kad juose laukia tikra „titanų kova“ – dabartinė valdančioji nacionalistinė Teisės ir teisingumo partija susikaus su liberaliąja ir proeuropietiškąja „Pilietine platforma“. Nuo to, kas laimės šiuos rinkimus, priklausys tolimesni Varšuvos santykiai su ES.

Kovo 3 d. vyks Estijos parlamento rinkimai, balandį rengiami paankstinti parlamento rinkimai Izraelyje. Taip pat balandį numatomi Afganistano prezidento rinkimai, ne vėliau kaip gegužę – didžiausiosios pasaulio demokratijos ir vienos iš didžiausių besivystančių planetos ekonomikų – Indijos – parlamento rinkimai.

Tebelaukiama naujų vyriausybių Latvijoje ir Švedijoje suformavimo po 2018-ųjų rudenį ten įvykusių parlamento rinkimų. Jeigu šiose šalyse pirmoje metų pusėje nepavyks suformuoti stabilių kabinetų, greičiausiai bus surengti pirmalaikiai rinkimai. Švedijoje tai gresia antiimigracinių politinių jėgų itin geru pasirodymu.

Tyrimas, G7, palūkanos

Sausį JAV Atstovų rūmuose daugumos mandatų kontrolę perims demokratai, kas, spėjama, dar labiau apsunkins ir taip ūmius Kongreso santykius su prezidentu Donaldu Trumpu.

Neatmetama, kad šiemet specialusis prokuroras Robertas Muelleris baigs savo tyrimą dėl galimo p. Trumpo kampanijos sąmokslo su Rusija ir Maskvos bandymus paveikti 2016-ųjų JAV prezidento rinkimus.

Vasarį darbą JAV gynybos sekretoriaus poste baigia Jimas Mattisas, kuris atsistatydino dėl nesutarimų su p. Trumpu. Dabar laukiama, kas bus paskirtas į p. Mattiso, kuris buvo vertinamas dėl savo teigiamo požiūrio į NATO sąjungininkus, vietą.

Iš p. Trumpo šiemet tikimasi sprendimų, susijusių su vadinamaisiais prekybos karais. Be abejojama, ar Amerikos lyderis atsisakys savo protekcinės politikos ir atšauks padidintus muitus kiniškoms bei europietiškoms prekėms.

Šiuos aktualius viso pasaulio ekonomikai klausimus svarstys rugpjūčio pabaigoje Prancūzijoje, Biarico mieste susirinkę G7 valstybių lyderiai.

JAV federalinis rezervas FED šiemet dar bet porą sykių, manoma, didins palūkanas. Jų didinimo rudenį imsis ir Europos Centrinis bankas, kurio vadovas, beje, kaip tik tuo metu pasikeis, nes baigiasi Mario Draghi kadencija šiame poste.

Dar kai kas

Balandžio 30 d. imperatorius Akihitas atsisako Chrizantemų sosto ir Japonijos imperatoriumi taps jo sūnus karūnos princas Naruhitas.

Rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 15 d. Kinijoje vyks Pasaulio krepšinio čempionatas. Iš Lietuvos rinktinės, kaip visada, tikimasi tik prizinių vietų.

Birželį Minske rengiamos II Europos sporto žaidynės. Taip pat Lozanoje vyks Tarptautinio olimpinio komiteto sesija, kurioje bus išrinkta 2026 m. žiemos olimpiados sostinė. Kandidatuoja tik du miestai – Milanas ir Stokholmas.

64-oji „Eurovizija“ gegužės viduryje vyks Izraelyje, Tel Avive.