Vartotojų pasitikėjimo rodiklis gruodį šiek tiek aptirpo

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis gruodį buvo minus 6 ir, palyginti su lapkričiu, sumažėjo 1 procentiniu punktu.

Tokius duomenis pateikiantis Lietuvos statistikos departamentas paaiškina, kad vartotojų pasitikėjimo rodiklio mažėjimą gruodžio mėnesį lėmė blogesnės visų jo sudedamųjų dalių prognozės.

Per minimą mėnesio laikotarpį sumažėjo gyventojų, optimistiškai vertinančių šalies ekonominės ir namų ūkio finansinės padėties perspektyvas per ateinančius 12 mėnesių: gyventojų, manančių, kad šalies ekonominė padėtis gerės, dalis sumažėjo nuo 27 iki 24%, o manančių, kad namų ūkio finansinė padėtis gerės – nuo 22 iki 19%. Gyventojų nuomonė apie bedarbių skaičiaus kitimo perspektyvas per ateinančius 12 mėnesių, palyginti su praėjusiu mėnesiu, taip pat pablogėjo – gyventojų, manančių, kad bedarbių skaičius per artimiausius metus mažės, dalis sumažėjo nuo 22 iki 19%.Gruodį 41% gyventojų tikėjosi nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėnesių, (lapkričio mėn. – 42%), kaip ir praėjusį mėnesį kas penktas gyventojas (20%) teigė, kad visiškai nesitiki nors kiek sutaupyti.

VŽ primena, kad ir lapkritį nuotaika buvo kiek prastesnė nei spalį.

Per metus - dviem į viršų

Tačiau lyginant metinį rodiklio skirtumą, fiksuojamas nuotaikos gerėjimas. Per metus (2018 m. gruodžio mėn., palyginti su 2017 m. gruodžio mėn.) vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 2 procentiniais punktais.

„Palyginti su praėjusių metų gruodžio mėn., gyventojai geriau vertino galimybę nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėnesių ir šalies ekonominės padėties perspektyvas: gyventojų, besitikinčių nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėnesių, dalis padidėjo nuo 34 iki 41%, prognozuojančių šalies ekonominės padėties blogėjimą dalis sumažėjo nuo 29 iki 25%. Gyventojų nuomonė apie bedarbių skaičiaus kitimo ir namų ūkio finansinės padėties kitimo pokyčius per artimiausius 12 mėn., palyginti su nuomone, išsakyta prieš metus, pablogėjo: gyventojų, manančių, kad bedarbių skaičius augs, dalis padidėjo nuo 31 iki 33%, o besitikinčių namų ūkio finansinės padėties pagerėjimo dalis sumažėjo nuo 24 iki 19%“, – praneša Statistikos departamentas.