„Facebook“ kaltinamas technologijų kompanijoms leidęs skaityti asmenines vartotojų žinutes

Antradienį JAV dienraštis „New York Times“ paskelbė, kad socialinis tinklas „Facebook“ daugelį metų suteikė daugiau nei 150 kompanijų prieigą prie labai plataus spektro asmeninių vartotojų duomenų, tokių kaip asmeninės žinutės ir vartotojo draugų kontaktinė informacija.

„New York Times“ teigia, kad savo tyrimą atliko remdamiesi daugiau nei 270 puslapių apimties vidiniais „Facebook“ dokumentais ir interviu su daugiau kaip 50 buvusių bendrovės „Facebook“ vadovų ir taip vadinamų integracijos partnerių, taip pat buvusiais vyriausybės pareigūnais.

Remiantis „New York Times“, socialinis tinklas „Facebook“ „Microsoft“ „Bing“ paieškos varikliui suteikė galimybę matyti praktiškai visus „Facebook“ vartotojo draugus be vartotojų sutikimo. Taip pat bendrovė suteikė tokioms kompanijoms kaip „Netflix“, „Spotify“ ir „Royal of Canada“ prieigą skaityti, rašyti ir net ištrinti privačias vartotojų žinutes. Bendrovei „Amazon“ taip pat leista rinkti vartotojų kontaktinę informaciją per jų draugus.

Remiantis „New York Times“ tyrimo išvadomis, tai kur kas daugiau negu kompanijoms reikėjo, kad galėtų integruoti „Facebook“ į savo sistemas.

„Facebook“ neigia

Socialinis tinklas „Facebook“ savo ruožtu tikina, kad jis neperdavė vartotojų duomenų kitoms kompanijoms be jų sutikimo.

„Nei viena iš šių partnerysčių nesuteikė bendrovėms prieigos prie informacijos be vartotojų leidimo, taip pat jie nepažeidė mūsų 2012 m. susitarimo su Federaline prekybos komisija (FTC)“ ,– savo tinklaraštyje nurodė Konstantinos Papamiltiadis, „Facebook“ plėtros platformų ir programų direktorius.

Bendrovė „Facebook“ tikina, kad taip elgiamasi buvo siekiant padėti vartotojams suteikti prieigą prie jų „Facebook“ paskyrų ir specialių funkcijų ir platformų, kurias sukūrė kitos platformos tokios kaip „Apple“, „Amazon“ , „Blackberry“, „Yahoo“ ir kiti integracijų partneriai.

„Facebook“ patvirtino, kad šie partneriai turėjo prieigą prie privačių vartotojų žinučių, tačiau vartotojai neva „visų pirma turėjo išskirtinai prisijungti prie „Facebook“ paskyros, prieš pradedant naudoti bendrovės kliento žinučių paslauga“.

„Facebook“ taip pat nurodė, kad per pastaruosius mėnesius neva nutraukė tokias partnerystes, išskyrus „Apple“ ir „Amazon“ bendroves.