Theresos May, JK premjerės, žygis į Briuselį ir prašymas padėti jai užsitikrinti savo parlamento paramą susiderėtam „Brexit“ susitarimui baigėsi nesėkme. Europos Sąjungos (ES) lyderiai pareiškė, kad ji neturi jokių aiškių pasiūlymų, kurie galėtų padėti įtikinti priešiškai nusiteikusius JK parlamentarus palaikyti susiderėtą „Brexit“ susitarimą.

VŽ jau rašė, kad į Briuselį p. May vyko atlaikiusi jos pačios Torių partijos „maištininkų“ organizuotą balsavimą dėl pasitikėjimo, kur daugiau nei trečdalis partijos parlamentarų balsavo prieš ją.

Prieš išvykdama į Europos vadovų tarybą (EVT), p. May nurodė, kad Briuselyje iš ES lyderių sieks teisiškai privalomo įsipareigojimo dėl „Brexit“ sutartyje numatytos „atsargos priemonės“, kuria siekiama išvengti fizinio pasienio tarp Airijos ir Šiaurės Airijos po to, kai JK pasitrauks iš Bendrijos.

Ponia May ketvirtadienį ES lyderiams pateikė valandos trukmės pristatymą, kuriame teikė pasiūlymus, kas galėtų įtikinti JK parlamentarus palaikyti „Brexit“ dokumentą. Tarp politikės pasiūlymų nuskambėjo ir vienerių metų apibrėžto laikotarpio „atsargos priemonės“ nustatymas.

Po to, kai p. May paliko likusių 27 ES valstybių vadovus aptarti jos pasiūlymų, remiantis žiniasklaidos pranešimais, Bendrijos lyderiai liko nusivylę. Po daugiau nei dviejų valandų diskusijų prie vakarienės stalo jie nusprendė atsisakyti planų suteikti JK užtikrinimų dėl susiderėtos sutarties iki to laiko, kol p. May nuspręs, ko ji nori.

„Diskusija kartais jau tampa miglota ir netiksli. Kai kalbame apie ateities santykius su Bendrija, mūsų draugai britai privalo pasakyti, ko jie iš tiesų nori, o ne klausinėti mūsų, ko norime mes“, – po ES lyderių vakarienės nurodė Jeanas-Claude‘as Junckeris, Europos Komisijos (EK) pirmininkas.

Michelas Barnier, ES vyriausiasis „Brexit“ derybininkas, teigė, kad p. May ne siekė kažkokio užtikrinimo iš ES lyderių, bet bandė prikelti senas idėjas, kurios jau buvo atmestos derybų tarp JK ir ES laikotarpiu.

Vienas iš ES diplomatų „Financial Times“ net teigė, kad JK premjerė buvo „neprofesionali“.

Grybauskaitė: neaišku ne pirmą kartą

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė penktadienį taip pat teigė, kad kol kas jokio progreso dėl „Brexit“ sutarties ir nepavyks pasiekti, kol JK nebus daugiau aiškumo.

„Ne pirmą kartą mums neaišku, ko iš mūsų tikimasi, nes atvažiuojama (į EVT - VŽ) ir kalbama bendromis frazėmis, ir visiškai aišku, kad kažkokio konkretaus mandato premjerė neturi, tai kyla iš to politinio chaoso, kurį matome Londone. Kol patys britų politikai neapsispręs, kokio „Brexit“ jie nori, manau, kad tokį kabantį „Brexit“ turėsime dar labai ilgai ir teks susitikti ir sausį, ir vasarį, ir kovą ir gali taip būti be pabaigos. Mums visiems vakar susidarė įspūdis, kad kol nesusitars tarp savęs britai, ypač jų parlamentas, ką jie įsivaizduoja esant „Brexit“, kokio „Brexit“ jie nori, mums bus praktiškai neįmanoma jiems padėti pasiekti to „Brexit“. Taigi, bendrų pokalbių laikotarpis jau seniai praėjo, todėl ir vakar viskas buvo be rezultatų“, – LRT televizijai sakė EVT susitikime dalyvaujanti Lietuvos prezidentė.

Ponia Grybauskaitė taip pat nurodė, kad Europa tapo britų politinio chaoso įkaite.

„Konkrečiai vakar teko apsispręsti, kad dėl finansinės perspektyvos derėsimės ne kitų metų pradžioje, kad spėtumėme laiku suderėti, o kol kas nustūmėme į kitų metų rudenį, o tai jau yra būtent tokio chaotiško „Brexit“ pasekmė. Tai reiškia, kad net vakar pristačius mūsų pozicijas jos eina realiai į orą, ir derybos bus tik po to, kai bus naujas parlamentas išrinktas ir galbūt turėsime aiškumą apie „Brexit“, – sakė Lietuvos prezidentė.

Ji taip pat patvirtino, kad ketvirtadienį p. May nepavyko pasiekti jokio apčiuopiamo rezultato ir nuolaidų iš Bendrijos pusės.

„Kai atvažiuoja be mandato ir nepateikia ant stalo tiksliai ko prašo, tai, be jokios abejonės, ir išvažiuoja taip pat kaip atvažiavo. Tai, jeigu taip važinėsis ir sausį, ir vasarį, tai rezultatas bus visą laiką toks pat. Reikia apsispręsti, ko politikai ir JK parlamentas nori, kol kas mes to negirdime, nematome, išskyrus bendras politines frazes“, – dalyvaudama Briuselyje vykstančiame ES viršūnių susitikime LRT sakė Lietuvos prezidentė.

Pesimistinės nuotaikos

„Ji nežinojo, ko nori“, – neįvardintą ES diplomatą citavo „Financial Times“.

Susirinkusius Bendrijos lyderius p. May tikino, kad ji gali pakeisti JK Bendruomenių rūmų dinamiką ir įtikinti priešiškai nusiteikusius parlamentarus dėl „Brexit“ sutarties.

JK premjerė taip pat prašė ES lyderių, kad susiderėta politinė deklaracija dėl ateities JK ir ES santykių turėtų teisinį svertą ir būtų pridėta prie „Brexit“ sutarties dokumento, tačiau toks pasiūlymas ES lyderių buvo sutiktas blogai.

„Tai buvo Zalcburgo pakartojimas“, – teigė vienas iš ES diplomatų, turėdamas omenyje neformalų ES viršūnių susitikimą, kuris rugsėjo mėnesį vyko Austrijos Zalcburgo mieste. Apie jo rezultatus galite paskaityti čia.

Ponia May per ES lyderių vakarienę teigė, kad iš esmės tai yra vienintelis „Brexit“ susitarimas, kuris gali būti patvirtintas.

„Dauguma mano parlamento narių nori pasitraukti iš Bendrijos su susitarimu. Su teisingais užtikrinimais iš ES pusės susitarimas gali būti ratifikuotas. Iš esmės tai yra vienintelis susitarimas, kuris galėtų būti patvirtintas JK parlamente“, – teigė premjerė.

Vis dėlto „Financial Times“ cituojamas vienas iš ES diplomatų JK premjerės prašymus įvertino pesimistiškai.

„Ji iš esmės negavo nieko“, – nurodė ES diplomatas.

Savo ruožtu EK pranešė, kad ketina parengti naują pasiruošimo JK pasitraukimui be susitarimo planą gruodžio 19 d.

JK premjerė tikina, kad ir nesitikėjo iš ES lyderių pažangos dėl šių klausimų per dviejų dienų EVT. Ponia May rengiasi atidėtą balsavimą JK parlamente surengti iki sausio 21 d.

VŽ primena, kad JK premjerė dar didesnį savo pačios partijos narių pyktį užsitraukė po to, kai atidėjo balsavimą dėl jos susiderėtos „Brexit“ sutarties JK parlamente, nes pripažino, kad kol kas ji būtų pralaimėjusi.

Sprendžiant iš dabartinės informacijos, balsavimas dėl p. May „Brexit“ susitarimo vyks tik mažiausiai už mėnesio. JK parlamentarai gruodžio 20 d. išeina atostogauti ir negrįš iki sausio 7 d. Tačiau JK oficialiai pasitraukia iš ES 2019 m. kovo 29 d. – be susitarimo ar su juo,. Tad savo sprendimu JK premjerė sukėlė dar daugiau netikrumo ir politinio chaoso.

Galima įtarti, jog nukeltas balsavimas reikš, kad JK parlamentarai turės rinktis iš dviejų galimybių: jos siūlomo minkštojo „Brexit“ arba pasitraukimo iš Bendrijos be susitarimo, kitaip tariant, JK parlamentarai bus prispausti prie sienos pasirinkti JK premjerės susitarimą, jeigu nenori išvengti ekonominės katastrofos ir chaoso.