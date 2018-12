Po laimėtos kovos Th. May laukia naujas Briuselio iššūkis

Trečiadienį JK premjerė Theresa May laimėjo dar vieną mūšį ir liko savo poste po to, kai Torių partijos „maištininkai“ jai inicijavo balsavimą dėl pasitikėjimo. Po laimėtos kovos ketvirtadienį p. May vyksta į Briuselį, į Europos vadovų tarybos (EVT) susitikimą, kur tikisi sulaukti papildomų garantijų iš ES dėl JK ir Bendrijos skyrybų sutarties.

VŽ primena, kad EVT susitikimas vyks šį ketvirtadienį ir penktadienį.

JK premjerė teigia, kad Briuselyje iš ES lyderių sieks teisiškai privalomo įsipareigojimo dėl „Brexit“ sutartyje numatytos „atsargos priemonės“, kuria siekiama išvengti fizinio pasienio tarp Airijos ir Šiaurės Airijos po to, kai JK pasitrauks iš Bendrijos.

„Atsargumo priemonė“ įsigaliotų tik tokiu atveju, jeigu per pereinamąjį laikotarpį JK ir ES nepavyktų susiderėti dėl laisvos prekybos susitarimo ir nebūtų rasta kita išeitis, kaip išvengti „kietojo pasienio“ tarp Airijos ir Šiaurės Airijos.

Dabar „Brexit“ sutartyje numatyta, kad, nepavykus susiderėti kitaip, tiek Šiaurės Airija, tiek likusi Didžioji Britanija liktų muitų sąjungoje. Būtent Šiaurės Airijos klausimas yra pagrindinis trikdis, dėl kurio p. May nepavyksta įtikinti kai kurių savo parlamentarų palaikyti jos susiderėtą „Brexit“ susitarimą su ES.

ES savo ruožtu jau ne kartą sakė, kad nėra pasirengusi persiderėti savo susitarimo, tačiau JK siekia nuostatos, kad „atsargumo priemonė“, jeigu ji įsigaliotų, būtų trumpalaikė.

VŽ primena, kad trečiadienio naktį JK premjerė laimėjo balsavimą dėl pasitikėjimo rezultatu 200 prieš 117. Slaptą balsavimą, surinkę reikiamą 48-ių laiškų, reiškiančių nepasitikėjimą JK premjere, kiekį, p. May suorganizavo jos pačios partijos „maištininkai“, kurie teigia, kad jos „Brexit“ vykdoma politika neatliepia 2016 m. britų referendumo rezultatų, kuriuo jie nusprendė trauktis iš Bendrijos.

Dabar p. May jos pačios partijos nariai tokiu būdu iš posto išversti jau nebegalės metus laiko.

Sieks nuolaidų

Iškart po įvykusio balsavimo kalbėdama JK premjerė dar kartą pasižadėjo, kad ji įgyvendins „Brexit“, už kurį balsavo žmonės, tačiau taip pat pridūrė, kad ji girdi prieš ją balsavusių konservatorių parlamentarų kritiką.

„Reikšmingas mano kolegų kiekis balsavo prieš mane ir aš įdėmiai klausiau to, ką jie man sako. Kai vyksiu į EVT, aš sieksiu teisinio ir politinio užtikrinimo (iš ES – VŽ), kuris atlieptų mano kolegų nerimą dėl sutartyje numatytos „atsargumo priemonės“, – vėlų trečiadienio vakarą sakė p. May.

Ponios May pastangos įtikinti Bendriją padaryti kokių nors nuolaidų dėl „Brexit“ sutarties kol kas yra bevaisės. Antradienį ji susitiko su Nyderlandų premjeru Marku Rutte, Vokietijos kanclere Angela Merkel ir ES institucijų pirmininkais Donaldu Tusku bei Jeanu- Claude‘u Junckeriu.

Jie visi iš esmės p. May ištransliavo tą pačią žinią: ES yra pasirengusi suteikti tam tikras garantijas, tačiau tikrai nepersiderės dokumento teksto iš esmės. Taip pat ES kol kas neatrodo linkusi nusileisti, kad sutartyje įtvirtinta „atsargumo priemonė“ būtų nustatyta laikinai, ko iš esmės siekia JK.

ES lyderiai turėtų išplatinti bendrą pareiškimą po viršūnių susitikimo, kuris p. May truputį pagelbės po to, kai ji vėl bandys ratifikuoti savo susitarimą JK parlamente. EVT p. May pristatys problemas, su kuriomis susiduria „Brexit“ sutartis JK, o vėliau ES lyderiai be JK premjerės svarstys, kas galėtų būti padaryta.

VŽ primena, kad JK premjerė dar didesnį savo pačios partijos narių pyktį užsitraukė po to, kai atidėjo balsavimą dėl jos susiderėtos „Brexit“ sutarties JK parlamente, nes pripažino, kad kol kas ji būtų pralaimėjusi.

Sprendžiant iš dabartinės informacijos, balsavimas dėl p. May „Brexit“ susitarimo vyks tik mažiausiai už mėnesio. JK parlamentarai gruodžio 20 d. išeina atostogauti ir negrįš iš atostogų iki sausio 7 d. Tačiau JK oficialiai pasitraukia iš ES 2019 m. kovo 29 d. be susitarimo ar su juo, tad savo sprendimu JK premjerė sukėlė dar daugiau netikrumo ir politinio chaoso.

Galima įtarti, jog nukeltas balsavimas reikš, kad JK parlamentarai turės rinktis iš dviejų galimybių: jos siūlomo minkštojo „Brexit“ arba pasitraukimo iš Bendrijos be susitarimo, kitaip tariant, JK parlamentarai bus prispausti prie sienos pasirinkti JK premjerės „Brexit“ susitarimą, jeigu nenori išgyventi ekonominės katastrofos ir pasitraukti chaotiškai.