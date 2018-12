„Luminor“ nurėžė Lietuvos ūkio plėtros prognozę 2019 ir 2020 m.

Šiandien ekonominės plėtros prognozes atnaujinę „Luminor“ banko ekonomistai, palyginti su rugsėjį skelbtąja, apkarpė BVP prognozę 2019 m. iki 2,7% (nuo 3%) ir 2% (nuo 2,5%) 2020 m. Prognozė sumažinta dėl lėtėjančio eksporto.

„Nuo didesnio tempo Lietuvos BVP sulaikys pasaulinėje makroekonomikoje stiprėjančios seisminio aktyvumo zonos“, - teigiama „Luminor“ pranešime.

2018 m. BVP prognozė nepakeista. Tikimasi, kad ūkis šiemet augs 3,3%. Prognozės 2019-2020 m. peržiūrėtos įvertinus pasaulyje paaštrėjusias protekcionizmo apraiškas, jų įtaką prekybos grandinei, menkstančią paklausą Lietuvos verslo produkcijai užsienyje bei kitus šalies ekonomminė padangę niaukiančius debesis.

„Luminor“ ekonomistų teigimu, Lietuvos BVP augimas kitąmet ir toliau viršys ES vidurkį, tačiau šalies eksportuotojams teks išlaviruoti tarp sumenkusios jų produkcijois paklausos užsienio rinkose, spaudimo didinti atlyginimus ir didesnių sąskaitų už energetinius išteklius.

Dr. Žygimantas Mauricas, „Luminor“ vyriausiasis ekonomistas, diagnozuoja, kad eksporto rinkos Lietuvos verslo šiuo metu nelepina, palyginti su aplinka prieš dvejus-trejus metus. Antai, ES – Lietuvai svarbiausia eksporto rinka – yra išsikvėpusi, „Brexit“ Jungtinei Karalystei užklijavo didelio nežinomojo etiketę. Švedija ir Norvegija patiria valiutų kursų svyravimus, pastarieji ypač jautrūs „Brexit“ procesui.

„Apie Rusiją, kaip eksporto rinką, gerų naujienų nėra: tikimasi rublio silpnėjimo, Rusijos ekonomika apimta problemų, be to, pridėtinės vertės mokesčio didinimas šalyje padidins infliaciją“, - priduria p. Mauricas.

Brangusios elektros rykštė

Verslo apsukas lėtins nuo 2019 m. sausio brangstanti elektra. Vertinama, kad verslui elektros energijos kainos išaugs daugiau nei 40%.

„Tai itin paveiks elektros energijai itin imlias stiklo, plastikų, metalo dirbinių ir popieriaus pramonės šakas. Be to, neslūgs įtampa darbo rinkoje, o darbo kaštai ir toliau kils sparčiausiais tempais nuo prieškrizinių laikų. Ir nors atlyginimų kilimą iš dalies „padengs“ mokesčių reforma, daugelyje sričių to tikrai nepakaks“, - komentuoja Indrė Genytė-Pikčienė, „Luminor“ vyriausioji analitikė.

VŽ rašė, kad dar šiemet į viršų šovusi elektros kaina 2019 m. gali tapti žadinančiu skambučiu energijai imlių, į eksportą orientuotų gamintojų vadovams, kurie jau dabar suka galvas, kaip spręsti augančių darbo kaštų ir lėtėjančio eksporto dilemą, o dalis net rengiasi ir 2008 m. scenarijui.

Ponia Genytė-Pikčienė kalba, kad norint sustirpinti įmonių konkurencingumą būtinos investicijos į efektyvumo didinimą, technologinį atsinaujinimą, aukštesnį našumą ir automatizaciją, tačiau dabar, kai ekonominėse projekcijose matyti daugiau neapibrėžtumo, noras investuoti mažės.

Nepaisant vangesnės ūkio plėtros, gyventojams ateinantys metai bus geri. „Luminor“ ekonomistai kitąmet prognozuoja palyginti spartų vidutinio darbo užmokesčio augimą, kuriam impulsą suteiks ir minimalaus atlyginimo (MMA) kilstelėjimas.

Geras laikas reformoms

Nors kitąmet ūkis praras pagreitį, tačiau bus geras laikas imtis reformų.

„Ekonomikai pereinant į lėtėjimo ciklą ima ryškėti ūkio silpnosios pusės. Ateina laikas, kai vyriausybė ir politikai, užuot lieję daugiau degalų į neefektyviai veikiantį ūkio variklį, turės imtis jo kapitalinio remonto. Turime keturias idėjas, kurios Lietuvos ekonomikos variklį toliau artintų prie vakarietiškų standartų. Tarp būtiniausių darbų – „nemokamų“ viešųjų paslaugų pavertimas kompensuojamomis viešosiomis paslaugomis, išgryninta pensijų sistemos vizija, į žmogų, o ne į trinkeles orientuotas biudžetas ir daugiau galių bendruomenėms“, – sako dr. Mauricas.

[infogram id="1435153f-d2e7-4a0f-a55e-92c3de7a7826" prefix="prl" format="interactive" title="BVP prognozė 2018-2019"]