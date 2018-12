Th. May žengė rizikingą politinį žingsnį

Theresa May, JK premjerė, pirmadienį pripažino: ji susidūrė su JK parlamento balsavimu dėl „Brexit“ sutarties, kurio nepajėgs laimėti. Ponia May, atrodo, kliaunasi įsitikinimu, kad laiko tempimas ir artėjantis katastrofiškas JK pasitraukimo iš ES be susitarimo scenarijus galiausiai privers pasikeisti JK parlamento aritmetiką ir jai pavyks užsitikrinti reikiamą skaičių balsų jos su ES susiderėtam susitarimui ratifikuoti.