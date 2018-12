Th. May inicijuotas balsavimas dėl pasitikėjimo

Theresa May. („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Theresai May, JK premjerei, Torių partijos nariai inicijavo balsavimą dėl pasitikėjimo. Jis bus surengtas vėlų trečiadienio vakarą.

VŽ jau rašė, tam, kad būtų surengtas balsavimas dėl pasitikėjimo Torių partijoje, specialus komitetas su tokiu prašymu turi gauti 48 Torių laiškus.

JK konservatorių partijos parlamentarai balsuos dėl pasitikėjimo ja kaip partijos lydere trečiadienio vakarą. Ponios May partijos nariai į balsavimą rinksis šiandien tarp 18 val. ir 20 val. Londono laiku (20 ir 22 val. Lietuvos laiku).

BBC skelbia, kad mažiausiai 48 laiškai, kurie reikalingi inicijuoti balsavimą, buvo surinkti, tačiau kiek tiksliai laiškų gavo specialus kabinetas kol kas neskelbiama.

Ponia May tapo premjere iškart po to, kai JK 2016 m. po balsavimo referendume nusprendė trauktis iš Bendrijos. VŽ primena, kad dar didesnį partijos kolegų pyktį ji užsitraukė antradienį atidėjusi balsavimą dėl JK susiderėtos „Brexit“ sutarties su ES.

Šiuo metu JK konservatoriai turi 316 mandatų JK parlamente.

Visi konservatorių parlamentarai balsuos, ar p. May lieka poste. Rengiamas balsavimas būtų slaptas. Jeigu p. May pavyktų laimėti, tuomet prieš ją toks balsavimas negalėtų būti rengiamas dar metus.

Tiesa, kaip antradienį teigė Linas Kojala, politologas ir Rytų Europos studijų centro vadovas, tiek naujo vyriausybės vadovo rinkimai Konservatorių partijoje, tiek nauji parlamento rinkimai p. May partijai nėra labai palankūs.

„Pirmu atveju nėra aiškaus lyderio pakeisti p. May. Antru atveju grėstų visiškas fiasko ir leiboristų valdžia. Be to, abiem atvejais tai kainuotų daug brangaus laiko, nes britai iš ES išstoja jau 2019 m. kovo 29 d.“, – sako p. Kojala.

Kol kas nežinoma, kaip greitai bus paskelbti balsavimo rezultatai po to, kai Konservatorių partijos nariai atiduos savo balsą, tačiau, kad JK premjerė laimėtų balsavimą, jai reikia užsitikrinti partijos kolegų parlamentarų balsų daugumą.

Scenarijai

Taip pat egzistuoja ir toks scenarijus, kad, jeigu p. May vis dėlto nepavyks laimėti balsavimo dėl pasitikėjimo dideliu skirtumu, ji gali pati nuspręsti pasitraukti iš posto.

Vis dėlto, jeigu JK premjerė balsavimą pralaimėtų, ji privalėtų pasitraukti, o tuomet konservatoriai surengtų vidinius rinkimus dėl naujo kandidato į vyriausybės vadovo poziciją. Į postą turėtų teisę kandidatuoti bet kuris parlamentaras, kurį palaikytų mažiausiai du partijos kolegos. Jeigu kandidatas būtų tik vienas, jis iškart taptų partijos lyderiu ir naujuoju premjeru.

Jeigu kandidatai du, tuomet paštu balsuotų visi Konservatorių partijos nariai, ne tik konservatoriai parlamentarai, ir būtų išrinktas laimėtojas. Jeigu kandidatų į partijos lyderius būtų daugiau nei du, konservatorių parlamentarai balsuotų keliais etapais ir kiekvieną kartą būtų išmetamas mažiausiai balsų surinkęs, kol liktų du kandidatai, kurie stotų prieš visų partijos narių teismą, o ne tik parlamentarų konservatorių. Tik tuomet paprastos balsų daugumos sprendimu būtų išrinktas laimėtojas.

Jeigu nebūtų surengti pirmalaikiai visuotiniai rinkimai, Torių partijos lyderis taptų ir naujuoju JK premjeru.

