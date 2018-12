Th. May rūpesčiai tęsiasi, JK parlamente pralaimėjo svarbius mūšius

Jungtinės Karalystės (JK) premjerė antradienį pralaimėjo dvi svarbias kovas JK Bendruomenių rūmuose. Tokie pastarosios dienos įvykiai JK dar labiau mažina p. May autoritetą namuose prieš labai svarbų kitos savaitės balsavimą dėl ES ir JK susiderėtos „Brexit“ sutarties ratifikavimo.

Antradienį JK parlamentarai parėmė pasiūlymą, kuriuo parlamentui atlaisvinamos rankos spręsti, kas nutiks toliau, jeigu p. May kitą savaitę pralaimės istorinį gruodžio 11 d. balsavimą JK parlamente dėl „Brexit“ sutarties ratifikavimo.

Didelė dalis JK parlamentarų prieštarauja JK pasitraukimui iš ES be susitarimo, taigi kyla tikimybė, kad šalies įstatymų leidėjai iškeltų antro referendumo dėl narystės ES galimybę, ar norėtų Norvegijos stiliaus narystės Europos Laisvosios prekybos asociacijoje.

Antradienį Europos teisingumo teismo (ETT) generalinis advokatas Manuelis Campos Sanchez-Bordonas taip pat išsakė nuomonę, kad JK gali savavališkai atšaukti savo sprendimą pasitraukti iš ES pagal 50 Lisabonos sutarties straipsnį ir tam jai nereikia kitų ES valstybių narių sutikimo.

Pono Bardonos išsakytas teisinis vertinimas nėra ETT pozicija, tačiau jis prieštarauja JK vyriausybės anksčiau išsakytiems teiginiams, kad tokio klausimo svarstymas yra hipotetinis.

Parodė nepagarbą

Antradienį p. May vyriausybė balsavimu parlamente taip pat pripažinta parodžiusi nepagarbą šalies parlamentui, nes atsisakė paskelbti visą rekomendaciją, gautą iš aukščiausio teisėtvarkos pareigūno dėl JK išstojimo iš ES sąlygų. 311 Bendruomenių rūmų narių prieš 293 JK parlamentarus pritarė, kad p. May vyriausybė JK parlamentui parodė nepagarbą. Prieš p. May vyriausybę balsavo net ir mažesnieji p. May sąjungininkai Šiaurės Airijos demokratų junionistų partija (DUP) prisidėjo prie penkių kitų JK opozicinių partijų.

VŽ primena, kad p. May per pastaruosius 20 mėnesių sunkiai susiderėtas „Brexit“ susitarimas su ES, kaip manoma, antradienio balsavime JK parlamente greičiausiai bus atmestas.

Taigi, po šio antradienio balsavimo Bendruomenių rūmuose jau aišku, kad JK parlamentarai turės teisę spręsti dėl „plano B“ tokiu atveju, jeigu p. May „Brexit“ pasiūlymas bus atmestas. Dėl šio sprendimo JK parlamentas pritarė 321 prieš 299 parlamentarus, kurie tokiam sprendimui nepritarė.

„JK parlamentarai šįvakar pradėjo procesą, kuriuo atsiima „Brexit“ proceso kontrolę“,– JK Bendruomenių rūmuose sakė Dominicas Grieve‘as, JK parlamentaras, kuris inicijavo balsavimą dėl parlamentarų teisės spręsti dėl „Brexit“ plano B. Ponas Grieve‘as palaiko naujojo referendumo dėl JK narystės ES idėjai.

Vienintelė gera žinia p. May po antradienio Bendruomenių rūmų balsavimo yra ta, kad dabar JK premjerė galės argumentuotai teigti euroskeptiškiems JK parlamentarams, kad jie nepalaikydami jos „Brexit“ susitarimo su ES rizikuoja, kad nebus išvis jokio „Brexit“.

Antradienį p. May atidarė penkias dienas JK bendruomenių rūmuose truksiančius debatus dėl jos susiderėto „Brexit“ susitarimo.

„Šis ginčas trunka jau gerokai per ilgai. Jis kenkia mūsų politiniams procesams. Gyvenimas remiasi kompromisais“,– į JK parlamentarus antradienį kreipėsi premjerė, kurią cituoja „Financial Times“.

VŽ primena, kad pastaruosius dvejus metus JK ir ES derybininkai derino pozicijas dėl „Brexit“ sutarties teksto. Galiausiai buvo paskelbtas 585-ių puslapių JK pasitraukimo iš ES dokumentas, kuriame JK įsipareigoja sumokėti 39 mlrd. GBP skyrybų sąskaitą. Sutarties preliminariame tekste taip pat apibrėžiamos piliečių teisės po skyrybų ir susitarimas, kaip išvengti kietojo pasienio tarp Šiaurės Airijos ir Airijos.

JK oficialiai pasitraukia iš ES 2019 m. kovo mėn. 29 d., tuomet įsigalioja pereinamasis laikotarpis, jeigu JK pasitrauks iš ES pagal susiderėtą susitarimą.

