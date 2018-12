Buenos Airėse vyksta G20 susitikimas

Šį savaitgalį pasaulio lyderiai susirinko į G20 susitikimą Buenos Airėse, Argentinoje. Investuotojai ir verslo atstovai labiausiai laukia, kad prie derybų stalo susėstų JAV ir Kinijos vadovai, tačiau čia taip pat turėtų būti aptariamos tokios temos, kaip klimato kaita ar mįslingas Saudo Arabijos žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymas.

Žiniasklaida prognozuoja, kad nei vienas iš šių klausimų nebus aptartas greitai ir neskausmingai.

„Tikrai nereikia tikėtis, kad lyderių nuomonės sutaps dviem dygiausiais pagrindiniais klausimais: dėl prekybos ir dėl klimato kaitos“, - rašo Naujienų portalas CNBC.

Portalas cituoja neįvardintą prancūzų diplomatą, kuris teigia, kad G20 grupę suvaldyti kur kas sunkiau, negu G7 narius – labiausiai išsivysčiusias pasaulio valstybes. „Forbes“ priduria, kad dar daugiau sumaišties įneša nenuspėjamas JAV prezidento Donaldo Trumpo elgesys.

Šiame G 20 viršūnių susitikime tikėtis reikšmingo progreso link tarptautinio solidarumo ir demonstruojamos vienybės sunku dėl pastarųjų įtampų tarp šalių. Kinija ir JAV yra prekybos karo įkarštyje, p. Trumpas iš pastarojo G 7 susitikimo išvažiavo anksčiau. Prie įkaitusios tarptautinės atmosferos prisideda ir pastarojo savaitgalio įvykiai, kai Rusija pademonstravo agresiją prieš Ukrainos laivus, taigi tikimybė, kad G 20 susitikimas parodys tarptautinę vienybę, o ne nacionalistinį izoliacionizmą, yra maža.

JAV ir Rusijos prezidentai nesusitiks

Kaip pranešė VŽ, p. Trumpas, nusprendė atšaukti šeštadienį turėjusį įvykti susitikimą su Vladimiru Putinu, Rusijos prezidentu.

„Remdamasis tuo, kad Rusija negrąžino laivų ir jūreivių Ukrainai, nusprendžiau, kad visoms pusėms bus geriau, jei atšauksiu anksčiau suplanuotą susitikimą Argentinoje su prezidentu Vladimiru Putinu“, – JAV prezidentas pranešė socialiniame tinkle „Twitter“.

Anksčiau Rusijos pusė tvirtino, kad šeštadienį G 20 viršūnių susitikimo kuluaruose įvyks šis dvišalis susitikimas. Taip nurodė Putino užsienio politikos patarėjas Jurijus Ušakovas.

Buvo planuota, kad lyderių susitikimas prasidės 16.30 val. (Lietuvos laiku) ir tęsis daugiau nei dvi valandas, nurodė Rusijos „Ria Novosti“. Pagrindinės dviejų lyderių susitikimo temos turėjo apimti saugumo klausimus, ginklų kontrolę, Artimųjų Rytų ir Ukrainos klausimus.

Abu prezidentai ketino aptarti dvišalius santykius, įskaitant ir „būdus juos normalizuoti“, teigė p. Ušakovas.

„Jau tapo įprasta, kad tokiuose susitikimuose JAV prezidentas elgiasi kaip nenuspėjamas klounas – tai jis atšaukia susitikimą su p. Putinu, tai nepaaiškinamai šaltai elgiasi su sąjungininkais iš Europos“, - apibendrino „Forbes“.

Kinija ir JAV

VŽ taip pat pranešė, kad šiame susitikime labiausiai laukiama Kinijos prezidento Xi Jinpingo ir JAV prezidento Trumpo šeštadienio vakarienės, per kurią jie turėtų derėtis dėl prekybos klausimų. Laukiama, kad p. Trumpas ir p. Jinpingas pagaliau paskelbtų paliaubas prekybos kare. Tiesa, analitikai nėra nusiteikę labai optimistiškai dėl šio susitikimo rezultatų.

„Daugiausia, ką galėtų atnešti susitikimas, tai gaires, kokį prekybos susitarimą galėtų pasiekti JAV ir Kinija, tačiau daug detalių dėl šio susitarimo nesitikėčiau. JAV kur kas daugiau dėmesio skyrė prekybos karams negu prekybos paliauboms“, – „Bloomberg“ teigė Mary Lovely, Sirakūzų universiteto ekonomikos profesorė.

Jamalo Khashoggi klausimas

Žmogaus teisių gynėjai dar prieš G 20 ragino Argentinos valdžią suimti Saudo Arabijos princą ir sosto įpėdinį Mohammadą bin Salmaną, kai šis atskirs į Buenos Aires. Tokie raginimai pasigirdo po to, kai JAV žvalgybos agentūra CIA padarė išvadą, jog princo užsakymu Saudo Arabijos konsulate Stambule buvo žiauriai nužudytas žurnalistas Jamalas Khashoggis. Buenos Airėse leidžiamas dienraštos „Clarin“ tuomet citavo teisėsaugos pareigūnus, kurie tvirtino, kad suimti Saudo Arabijos karališkosios šeimos atstovą būtų be galo sudėtinga. JAV prezidentas šiuo klausimu vėl išlieka originalus: jis ne kartą teigė, jog nėra įrodymų, kad princas kaip nors susiję su žurnalisto nužudymu ir planuoja su juo susitikti.

Klimato kaita

Jungtinių Tautų suburta Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija tvirtina: jeigu per artimiausius 12 metų žmonija nesiims visų įmanomų priemonių klimato kaitai sustabdyti, kelio atgal nebebus. Tačiau, anot portalo „Climate Home News“, šiųmetinio G20 baigiamojo komunikato juodraštyje išsakomos mintys visiškai neatspindi Paryžiaus klimato kaitos susitarimo ir nedvelkia ryžtu.

„Dokumente, visiškai neminimos Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos išvados, neužsimenama apie Katovicuose vyksiantį „Cop24“ susitikimą aptarti klimato klausimams. Dokumentas kaip diena ir naktis skiriasi nuo to, kuris buvo pasirašytas pernai. Jame aiškiai buvo išsakyta, kad Paryžiaus susitarimo keisti ar koreguoti negalima. Žinoma, tuomet p. Trumpas pareiškė, kad JAV iš susitarimo traukiasi“, - rašoma aplinkosaugos naujienų portalo tinklalapyje.

Kas yra G20

Kaip rašyta VŽ, G20 („The group of twenty“) yra tarptautinis forumas, vienijantis devyniolika didžiausių arba sparčiausiai besivystančių pasaulio valstybių. Įprastai vadovų susitikimuose joms atstovauja valstybės prezidentas arba ministras pirmininkas. Grupė vadinasi G20, nors ją sudaro 19 valstybių, kadangi 20-oji dalyvė yra ES, kuriai atstovauja Europos Komisija.

Grupės valstybės sudaro daugiau nei tris ketvirtadalius pasaulio ūkio, jose gyvena du trečdaliai planetos gyventojų.

G20 grupė formaliai buvo įkurta 1999 m. per G7 valstybių finansų ministrų susitikimą. Iš pradžių grupės susitikimai vykdavo tik finansų ministrų ir centrinių bankų vadovų lygyje. Pirmasis G20 susitikimas įvyko 1999 m. Berlyne. Nuo 2008 m. tai yra kasmetinis renginys, kuriame dalyvauja grupės valstybių vadovai. Per pasaulinę ekonomikos krizę 2010-aisiais ir 2011 m. grupės vadovai buvo susitikę du kartus per metus.



Priešingai nei daugelis kitų organizacijų, G20 veikla nėra paremta balsavimais ir oficialiais dokumentais. Teoriškai, visos valstybės čia turi vienodą svarbą, nors realybėje didžiausią įtaką vis tiek turi didžiosios valstybės. Didelė dalis svarbiausių klausimų G20 susitikimuose yra aptariami neformalioje aplinkoje ir lieka „už kadro“. Po dviejų dienų G20 valstybės savo galutinius įsipareigojimus išdėsto baigiamajame komunikate. G20 dokumentai neturi teisinės galios.

