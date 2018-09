May atkirto ES lyderiams: jūs turite gerbti JK

Theresa May, Jungtinės Karalystės (JK) premjerė, penktadienį teigė, kad Europos Sąjunga (ES) „Brexit“ derybose su JK privalo elgtis pagarbiai.

Savo pareiškime ji teigė, kad ES lyderiams atmesti jos „Brexit“ planą be jokių alternatyvų šioje derybų stadijoje yra visiškai nepriimtina.

„Aš neapeidinėsiu referendumo rezultatų ir tikrai neskaldysiu savo šalies“,– teigė JK premjerė.

Ponia May savo pranešimą penktadienį pasakė po to, kai dvi dienas dalyvavo neformaliame ES vadovų susitikime, kuriame jos „Chequers“ vadinamas „Brexit“ planas buvo sutiktas kaip netinkamas.

„Per visą šį derybų laikotarpį aš elgiausi su ES labai pagarbiai. JK tikisi to paties ir iš ES, geri santykiai šio derybų proceso pabaigoje priklauso būtent nuo to. Taip vėlai tokioje derybų stadijoje nėra priimtina tiesiog atmesti kitos pusės pasiūlymus be detalaus paaiškinimo ir pasiūlymų pateikimo. Taigi dabar mes turime išgirsti iš ES, kokios yra tikrosios problemos, ir kokios yra jų alternatyvos toms problemoms, kad galėtumėme jas išdiskutuoti, kol to nėra, mes negalima tikėtis progreso“, – penktadienį teigė p. May.

Ponia May sakė, kad tiek ES, tiek JK kol kas yra labai toli nuo galimo ekonominio susitarimo po „Brexit“.

Du pasiūlymai, kuriuos ES pateikė JK, anot premjerės, yra nepriimtini.

Pirmasis, kad JK liktų Europos ekonominėje erdvėje ir muitų sąjungoje, o antrasis, kad JK pasitraukus iš ES, būtų susiderėtas tiesiog laisvos prekybos susitarimas.

Anot p. May, pirmasis „pasityčiotų iš referendumo rezultatų“, o antrasis reiškia, kad „Šiaurės Airija būtų visam laikui ekonomiškai atskirta siena Airijos jūra nuo likusios JK dalies“.

Ji pažymėjo, kad joks JK premjeras niekada su tuo nesutiktų.

„Jeigu ES mano, kad aš sutiksiu, tai jie daro fundamentalią klaidą. Abu šie variantai būtų blogi susitarimai, o jokio susitarimo yra geriau už blogą susitarimą“, – sakė p. May.

JK premjerė dar kartą pakartojo, kad geriausias susitarimo variantas būtų pasitraukti iš ES su jos siūlomu „Chequers“ planu, kurį vakar Donaldas Tuskas, Europos vadovų tarybos pirmininkas, pavadino netinkamu, nes jis iškreiptų bendros ES rinkos idėją.

Dominicas Raabas, JK „Brexit“ sekretorius anksčiau teigė, kad „šiuo metu nėra jokios patikimos alternatyvos iš ES pusės“ dėl „Brexit“. Jis taip pat suabejojo, kaip rimtai yra nusiteikę ES lyderiai dėl derybų.

VŽ primena, kad Ponas Tuskas neformaliame ES vadovų viršūnių susitikime Austrijos Zalcburgo mieste teigė, kad p. May planas, jeigu jis būtų įgyvendintas, rizikuotų pakenkti bendrai ES rinkai.

Bendros spaudos konferencijos metu p. Tuskas teigė, kad „yra tam tikrų pozityvių elementų“ JK pasiūlyme dėl ateities santykių su ES, tačiau jis pridūrė, kad „siūlomas ekonominio bendradarbiavimo modelis tikrai neveiks“.

Ponia May tikėjosi užsitikrinti paramą savo vadinamajam „Chequers“ „Brexit“ pasiūlymui, pagal kurį JK liktų bendroje ES rinkoje. JK premjerė taip pat bandė susiderėti dėl specialaus muitų susitarimo su ES, kuriuo būtų išvengta vadinamojo kieto pasienio tarp Airijos ir Šiaurės Airijos.

ES lyderių dviejų dienų diskusija dėl p. May pateikto „Chequers“ plano baigėsi tuo, kad visi sutiko, jog planas yra netinkamas.