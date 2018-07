Londonas paskelbė savo „Brexit“ viziją: nori išlaikyti glaudžius ryšius su ES

Theresos May, Jungtinės Karalystės (JK) ministrės pirmininkės, vyriausybė ketvirtadienį paskelbė ilgai lauktą dokumentą – Baltąją knygą apie tai, kaip valstybė įsivaizduoja būsimus santykius su Europa po šalies išstojimo iš ES.

Dokumente deklaruojami tikslai išlaikyti glaudžius JK ir ES ekonominius santykius ir po „Brexit“. Tiesa, neaišku, kaip į tokius pasiūlymus reaguos Briuselis, kuris kaltina britus „vyšnių nuo torto“ rankiojimu, atsirenkant tik jiems palankius narystės ES aspektus.

Per 100 psl. apimties dokumente iš esmės pakartojami pasiūlymai, kurie buvo suformuluoti praėjusią savaitę p. May rezidencijoje. Po šio ministrų kabineto kompromiso iš vyriausybės pasitraukė Borisas Johnsonas, JK užsienio reikalų sekretorius, bei Davidas Davisas, JK „Brexit“ sekretorius. Jų teigimu, šie pasiūlymai neatitinka pirminių „Brexit“ tikslų ir lūkesčių, kuriuos turėjo už pasitraukimą iš ES pasisakę britų rinkėjai referendume, surengtame 2016-aisiais.

Apie tai, kad „Brexit“ juda kita linkme, nei atrodė po referendumo, ketvirtadienį užsiminė ir Donaldas Trumpas, JAV prezidentas, nesiėmęs spręsti, ar tai yra palankus procesas.

Sieks vieningos rinkos

Baltojoje knygoje sakoma, kad būsimi ES ir JK santykiai turi būti artimesni nei bet kurie kiti, egzistuojantys šiuo metu tarp ES ir trečiosios šalies.

„Jie turi atspindėti JK ir ES gilius ir artimus istorinius ryšius ir unikalią startinę poziciją“, – sakoma dokumente.

JK vyriausybė norėtų naujų prekybinių santykių su Europa, kurie užtikrintų prekybą be apribojimų. Šiam tikslui Londonas siūlo laisvą prekybos erdvę prekėms. Teigiama, kad tai padėtų išsaugoti unikaliai integruotas tiekimo grandines, kurios susiformavo per 40 m. Be to, tai leistų išlaikyti susitarimus tarp Airijos ir Šiaurės Airijos bei išvengti vadinamosios „kietosios“ sienos.

Todėl JK yra pasiryžusi toliau dalyvauti ES agentūrų, kurios yra atsakingos už prekių judėjimą ir patvirtinimą, veikloje. Tarp jų yra ir Europos aviacijos bei medicinos agentūros. Taip pat siūloma sudaryti naują susitarimą dėl bendrų muitų.

Dokumente sakoma, kad greta to, nauji susitarimai turi būti sudaryti dėl paslaugų ir skaitmeninių paslaugų suteikiant JK „laisvę numatyti savo kelią srityse, kurios šalies ekonomikai reiškia daugiausiai“.

„Vyriausybė pripažįsta, kad paslaugų sektoriuje atsiras daugiau barjerų, nei jų ES rinkoje yra dabar“, – rašoma dokumente.

Londonas taip pat norėtų naujo ekonominio ir priežiūros susitarimo dėl finansinių paslaugų. Jis turėtų išsaugoti „abipusę naudą ir integruotą rinką, užtikrinant finansinį stabilumą“. Tiesa, pripažįstama, kad jis nepakeis dabar egzistuojančių abipusio pripažinimo sąlygų. Būtent to tikėjosi JK finansinis sektorius, susitelkęs Londone.

JK taip pat yra pasiryžusi toliau bendradarbiauti gynybos ir saugumo, energetikos, transporto srityse.

„Teisingas kelias“

Ponios May vyriausybė siekia sukurti naują sistemą, kuri „gerbs JK teisę kontroliuoti savo sienas ir leis JK ir ES piliečiams toliau keliauti tarp valstybių, o verslui ir profesionalams teikti paslaugas“.

Siūloma kasmet derėtis dėl žvejybos kvotų ir prieigos prie vandenų išteklių.

Londono teigimu, būtina sukurti mechanizmą, kuris efektyviai spręstų iškilusius ginčus tarp abiejų pusių. Tam siūloma sukurti bendrą komitetą, kuris nagrinėtų ginčus, o taip pat pasitelkti nepriklausomą arbitražą. Europos Teisingumo Teismas esą išliktų ES taisyklių aiškintoju, tačiau jo sprendimai negalėtų nulemti ginčo baigties tarp abiejų pusių.

„Tai yra teisingas kelias – ir JK, ir ES. Baltoji knyga numato detales, kaip tai veiks“, – teigia Dominicas Raabas, naujasis JK „Brexit“ ministras.

Britų verslas ir ES pastaruoju metu spaudė p. May greičiau suformuluoti derybines pozicijas, kad derybos dėl „Brexit“ vėl galėtų įsibėgėti.