Akcininkai palikti informacijos užribyje

Tobulinant Akcinių bendrovių įstatymą, buvo siekiama suvienodinti akcininkų teises ir sustiprinti smulkiųjų apsaugą, tačiau galiausiai informacija apie bendrovę tapo neprieinama ne tik pastariesiems – nuo neviešos informacijos apie bendrovės veiklą tapo atskirti visi akcininkai. Tiesa, stambieji vis tiek randa landų – kalbama, kad ranką prie tokio „tobulumo“ pridėjo jų lobistai.

Akcininkams prieiti prie neviešos informacijos apie bendrovės veiklą tapo gerokai sunkiau, kai 2017 m. lapkričio 29 d. buvo priimtas Akcinių bendrovių (AB) įstatymo pakeitimas. Naują reglamentavimą lėmė Lietuvos įstojimas į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO). Ji rekomendavo mūsų šaliai suvienodinti akcininkų teises ir sustiprinti smulkiųjų akcininkų apsaugą.

Iki šių pataisų akcininkai, turintys 50% ar daugiau akcijų, turėjo teisę gauti kur kas daugiau informacijos apie bendrovę nei smulkieji. EBPO rekomendavo šią diskriminaciją pašalinti. Įstatymų rengėjai reagavo, tačiau dirbo gana formaliai: akcininkai nebeskirstomi pagal turimą akcijų skaičių, tačiau liko atkirsti nuo neviešos informacijos apie bendrovės veiklą. Visi akcininkai dabar gali prieiti tik prie viešos informacijos apie įmonę.

Tačiau tai – tik teoriškai, pagal įstatymą. Didiesiems akcininkams vis tiek palikta landų gauti daugiau neviešos informacijos. Pvz., akcininkas gali pagrįsti savo prašymą dėl informacijos, kai turi pareigą rengti konsoliduotas finansines ataskaitas pagal Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymą. Tačiau, pasak Algirdo Pekšio, advokatų kontoros „Sorainen“ partnerio, tai tinka tik kontroliuojančiosioms bendrovėms, kitaip tariant, dideliems akcininkams. Be to, didieji akcininkai prie informacijos apie bendrovę prieina per savo paskirtus valdymo organų narius.

O mažieji akcininkai liko ten, kur ir buvo: jie susiduria su dideliais sunkumais norėdami gauti informacijos apie bendrovę, t. y. toliau diskriminuojami. Daugumai akcininkų gauti daugiau duomenų apie įmonę yra neįgyvendinama teisė.

Teisininkai primena, kad kai kuriose AB įstatymo pakeitimų versijose buvo numatyta gerokai siauresnė bendrovės teisė atsisakyti teikti informaciją akcininkams. Viena iš atsisakymo priežasčių galėjo būti grėsmė, kad dėl suteiktos informacijos įmonei bus sukelta žala.

Tačiau dabar dažnai bendrovės vadovai atsisako teikti akcininkams bet kokią informaciją apie bendrovės veiklą. Čia ir išryškėja paradoksas: akcininkai balsuoja dėl valdybos ar vadovo skyrimo, dėl įstatų keitimo, dėl finansinių ataskaitų tvirtinimo, pelno paskirstymo ir daugelio kitų klausimų, tačiau pagal naują tvarką gali vadovautis tik viešai prieinama informacija.

„Remiantis tokia logika, bet kuris pašalinis asmuo galės tvirtinti tokius svarbius bendrovės finansinius dokumentus“, – komentuoja dr. Paulius Miliauskas, advokatų profesinės bendrijos „Confidence Law Office“ partneris. Jis stebisi, kaip akcininkas gali apsispręsti dėl vadovo kandidatūros, jeigu vadovas akcininkams neteikia jokios informacijos apie bendrovės valdymą. Pasak advokato, bendrovės vadovai negali visos informacijos priskirti komercinei paslapčiai. Jei taip yra, vadinasi, vadovas piktnaudžiauja.

VŽ nuomone, galima pritarti teisininkų nuostatai, kad galutinę AB įstatymo redakciją būtina jei ne koreguoti, tai bent paaiškinti: įstatymų leidėjas galėtų patikslinti, kaip supranta akcininkų teisę į informaciją. Gana keistai atrodo ir tobulinimas, kai akcininkų teisės suvienodinamos, tačiau vis tiek stambiesiems paliekama daugiau landų. Apskritai užvėrus akcininkams duris į bendrovės veiklos informacinį pasaulį, gali būti privertos durys ir į verslo valdymo skaidrumą.