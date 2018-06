Kol valdžia reformuoja mokesčius, kapitalas balsuoja kojomis

Kol valdžia gražbyliavo apie būsimą mokesčių reformą, kuri Lietuvą turi paversti patraukliausia šalimi investuoti regione, vietinis kapitalas toliau traukė iš šalies. Visa laimė investicijos grįžta per trečiąsias šalis - Nyderlandus, Kiprą, Estiją.

Lietuvos tiesioginių investicijų (TI) srautas užsienyje 2018 m. pirmąjį ketvirtį buvo didžiausias nuo 2004 m. ir sudarė 380,6 mln. Eur, penktadienį pranešė Statistikos departamentas. Lietuvos sukauptosios TI užsienyje 2018 m. kovo 31 d. pasiekė 3,3 mlrd. Eur.

Tačiau statistika nutyli, kad beveik kas dešimtas euras, oficialiai apskaitomas kaip tiesioginės užsienio investicijos (TUI), yra lietuvių per trečiąsias šalis investuoti pinigai. Ekspertų teigimu, tokią veiklos strategiją lemia tose šalyse stabilesnė teisinė aplinka, didesnė akcininkų nuosavybės apsauga. Galiausiai dalis investuotojų siekia paslėpti savo tapatybę, o tai kartais gali signalizuoti apie tam tikras investicinės aplinkos problemas šalyje.

Kas įvyko po reformos

VŽ rašė, kad nuo 2019 m. darbo santykių apmokestinimas Lietuvoje taps jau patrauklesnis nei Latvijoje ir Estijoje dėl pritaikyto didesnio neapmokestinamųjų pajamų dydžio, „Sodros“ įmokų „lubos“ bus didžiausios ES.

Nuolatinis mokestinės sistemos kaitaliojimas verslo toli gražu nežavi. Tik per Virginijaus Sinkevičiaus, ūkio ministro, malonę (paskutinę minutę pateikus pataisas Seime) šią savaitę pavyko išvengti, kad dividendai nuo kitų metų būtų apmokestinami ne 15%, o „progresiniu“ 18% tarifu, todėl investuotojai ieško, kur kapitalui stabiliau, kur geresnės sąlygos ilgalaikiam planavimui.

Nyderlandai, Kipras ir Estija patenka į didžiausių šalių investuotojų Lietuvoje penketuką. Kartu matyti, kad šios trys šalys taip pat yra daugiausia Lietuvos tiesioginių investicijų pritraukusios užsienio valstybės.

Vietos bendrovių investicijos Lietuvoje per kitose šalyse registruotus juridinius asmenis 2017 m. pabaigoje sudarė apie 9% visų sukauptųjų TUI. Iš 16 vertintų Vakarų pasaulio valstybių TUI dalis, investuojama per trečiąsias šalis, buvo didesnė tik Airijoje (15%). Tai skelbiama naujausioje Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ataskaitoje „FDI in Figures“.

Sukauptosios TUI Lietuvoje per metus padidėjo 7% ir 2018 m. kovo 31 d. sudarė 15,2 mlrd. Eur, arba 35,8% BVP. Vienam šalies gyventojui vidutiniškai teko 5.421 Eur TUI (2017 m. kovo 31 d. – 5.013 Eur). Vadinasi, apie 500 Eur TUI kiekvienam gyventojui iš esmės atseikėjo lietuviškos kilmės kapitalo savininkai.

