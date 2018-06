Siekiant išvengti ES baudų, bus privalu prisijungti prie nuotekų tinklų

Lietuvoje numatoma palaipsniui įvykdyti Europos Sąjungos reikalavimą mažinti miestuose ir gyvenvietėse esančių lauko tupyklų, neprijungtų prie centralizuotų nuotekų sistemų, kiekį. Taip siekiama išvengti Lietuvai gresiančių milijoninių Europos Komisijos (EK) baudų.

Tokį įstatymo projektą trečiadienį patvirtino Vyriausybė ir perdavė jį Seimui svarstyti ir priimti.

Pagal ES direktyvą, gyvenvietėse ir miestuose, kuriuose gyvena daugiau nei 2.000 žmonių, daugiau nei 98% nuotekų turi būti tvarkoma centralizuotai. Tačiau net 58-iuose tokiose Lietuvos aglomeracijose gyventojai nėra prijungti prie centralizuotų nuotekų sistemų.

Lietuvos teisės aktuose net nėra įtvirtinta aglomeracijos sąvoka, todėl Aplinkos ministerija pasiūlė ją įstatymais apibrėžti ir numatyti, kad jose esantys gyventojai būtų prijungti arba patys savo lėšomis prisijungtų prie nuotekų tinklų, taigi, atsisakytų lauko tupyklų.

Seimui teikiamame projekte numatyta, kad aglomeracija būtų laikoma urbanizuota teritorija, kurioje gali susidaryti 2.000 gyventojų atitinkanti tarša. Taip pat siūloma, kad tokiose teritorijose nuotekų ir geriamojo vandens tinklai būtų per kelerius metus centralizuoti, išskyrus atvejus, kai tai padaryti yra labai brangu, arba tai neduos naudos aplinkai.

Jeigu Seimas pritartų pateiktam projektui, savivaldybės privalėtų iki 2021 metų kovo pakeisti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtros planus ir nustatyti aglomeracijų ribas. Tam savivaldybėms gali prireikti 3 mln. Eur. Jeigu gyventojai atsisakytų, kad nuotekų tvarkytojai įrengtų infrastruktūrą, tai reikėtų daryti savo lėšomis. Tais atvejais, kai jie neprisijungtų prie centralizuotų tinklų, grėstų baudos iki 100 Eur.

Planuojama, kad vartotojams prisijungti prie centralizuotų tinklų bus pasiūlyta iki 2019 metų pabaigos.

Vyriausybės posėdyje dalyvavę savivaldybių atstovai prieštaravo kai kurioms siūlomo įstatymo projekto nuostatoms, tikindami, kad vien dėl įrengiamų naujų vandens skaitiklių ar jau esamų perėmimo vandens tiekimo įmonėms savivaldybės turės skirti apie 16 mln. Eur.

Tačiau Kęstutis Navickas, aplinkos ministras, atkreipė dėmesį, kad tokios išlaidos gresia per artimiausius kelerius metus, todėl pasiskirstys tolygiai vos po kelias dešimtis tūkstančių kasmet kiekvienai savivaldybei. Be to, anot ministro, EK gali paskirti Lietuvai didžiulę baudą, kurią teks mokėti iš valstybės biudžeto, taigi, ir dotacijos savivaldybėms sąskaita.

Tiesa, teisininkai atkreipė dėmesį, kad nepaisant siūlomų pakeitimų, Lietuvai gali nepavykti išvengti EK pradėtos pažeidimo procedūros ir dėl to gresiančios baudos.

„Suprantu, kad tas projektas tikrai nėra toks, ko norėtų Komisija. Tad greičiausiai procedūra nebus nutraukta. Bent jau taip atrodo šitame etape. Kiek žinau, Komisijos reikalavimai yra šiek tiek griežtesni negu dabar yra siūlomi projekte“, – Vyriausybės posėdyje teigė Deividas Kriaučiūnas, Europos teisės departamento generalinis direktorius.

Dėl prie nuotekų tinklų neprijungtų šalies gyventojų EK pažeidimo procedūrą Lietuvai pradėjo dar 2017-ųjų vasarį.

Kol kas neaišku, kokio dydžio baudos galėtų sulaukti Lietuva, jeigu per artimiausius kelerius metus nesiims tvarkyti šios problemos. Bet už netinkamai valomas nuotekas prieš kiek daugiau nei mėnesį ES Teisingumo Teismas Italijai skyrė vienkartinę 25 mln. Eur baudą ir 30 mln. Eur baudą už kiekvieną vėlavimo pusmetį, kai situacija negerėja.

Be to, jeigu EK Lietuvos „juodajame sąraše“ yra net 58 aglomeracijos, tai Liuksemburgas už 2 aglomeracijas, neišvalančias nuotekų iki nustatytų reikalavimų, yra sulaukęs 2 mln. Eur vienkartinės baudos ir 2.800 Eur periodinės baudos už kiekvieną dieną.