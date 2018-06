Viceministras: apie universitetų jungimą ir finansus

Universitetai jungiami skirtingais greičiais, bet dabar jau panašu, kad trys projektai iki 2020 m. turėtų pasiekti finišo tiesiąją.

Seimas neseniai galutinai pritarė Lietuvos edukologijos (LEU) ir Aleksandro Stulginskio (ASU) universitetų reorganizavimui ir prijungimui prie Vytauto Didžiojo universiteto (VDU). Pabaigos link eina ir Šiaulių universiteto (ŠU) prijungimas prie Vilniaus universiteto (VU). Apie šiuos procesus VŽ kalbina Giedrių Viliūną, švietimo ir mokslo viceministrą.

Pradėkime nuo LEU ir ASU prijungimo prie VDU ir šio projekto finansavimo. Eugenijus Jovaiša, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas, neseniai paminėjo 25,5 mln. Eur, skiriamų šiems universitetams sujungti. Ar tai jau galutinė ir patvirtinta suma?

Yra minėti ir dar didesni skaičiai. Reikia skirti du dalykus, yra universitetų optimizavimo skaičiai, kurie padengia tokias išlaidas kaip fakultetų perkėlimas, mokytojų rengimo centrų kūrimas, išeitinės kompensacijos.

Dar yra plėtros sąnaudos. Naujieji universitetai, kurie susideda iš kelių aukštųjų mokyklų, diskutuoja, kur jų naujos stiprybės ir kur norima plėtotis. Šiame projekte paminėta, kad naujasis jungtinis universitetas galėtų plėtoti bioekonomikos kryptį su ASU ir VDU pajėgumais. Šie plėtros kaštai turi būti siejami su šalies ilgalaikėmis strategijomis, tokiomis kaip sumanioji specializacija, sektorių plėtros, regionų plėtros strategijos.

Svarstydama universitetų susijungimo projektus, Vyriausybė įvertino abi dimensijas, ji apsisprendė ir patvirtino skaičius, kurie numatyti optimizavimui, o skiriant kitą finansavimo dalį bus atsižvelgiama į universitetų planus sudarant 2019 m. ir vėlesnių metų biudžetą. Suma, kuri jau yra patvirtinta ir dėl kurios tvirtai sutarta, yra apie 16,4 mln. Eur, ji bus skirta perkėlimams, pedagogų rengimo centrui būtinoms renovacijoms, informacinių sistemų plėtrai ir minkštiesiems projektams, kaip studijų programų atnaujinimas, vadybos sistemų tobulinimas (ministerija patikslino, kad 16,17 mln. Eur bus skiriama iš ES struktūrinių fondų lėšų, o 175.000 Eur yra numatyta išeitinėms kompensacijoms – VŽ).

Kaip suprantu, ši suma dar gali išaugti.

Be abejonės, ji neišvengiamai augs. Suprantama, kad universitetų pakilimui į naują kokybinį lygmenį reikia investicijų. Bet jos turi ateiti etapais, reikia apskaičiuoti, patikslinti. Šiandien net negalime tiksliai pasakyti, kiek lėšų reikės išeitinėms kompensacijoms, kol nepriimti sprendimai, žmonės negali sudaryti darbo sutarčių, studentai dar nėra pasirašę sutarčių su nauju universitetu, o nuo to priklauso ir finansų apimtis, kurių reikės pertvarkymams.

Seimo kanceliarijos pranešime po parlamentarų posėdžio buvo paminėta, kad „Vyriausybei siūloma perduoti VDU valdyti, naudoti ir juo disponuoti patikėjimo teise dalį valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Lietuvos edukologijos universiteto pagal valstybės turto patikėjimo sutartį valdomo, naudojamo ir juo disponuojamo nekilnojamojo turto“. Iki šiol buvo kalbama, kad VDU nevykdys veiklos Vilniuje, o LEU nekilnojamasis turtas bus perleistas Turto bankui. Kas nors keičiasi?

Situacija labai aiški ir paprasta. Nuo pat pradžių buvo fiksuota nuostata, kad LEU studentams turi būti sudarytos sąlygos pabaigti studijas Vilniuje. Tam reikia infrastruktūros, jie negali studijuoti gatvėje. Dėl to yra tariamasi dėl vieno iš Ševčenkos gatvėje esančio studentų miestelio perdavimo panaudai VDU labai konkrečiam terminui – 5 metams. Dėl to yra sutarta, bet tam dar reikalingos įvairios juridinės procedūros. Dėl LEU pagrindinio studentų miestelio niekas nesikeičia, kaip jau daug kartų sakė ir Vyriausybės vadovas, šitas turtas bus panaudotas kitoms reikmėms, bet tos lėšos bus panaudotos švietimo sistemoje.

Prieikime prie Lietuvos sporto universiteto (LSU) mėginimo sabotuoti jo prijungimą prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU). Konstitucinis Teismas pradėjo nagrinėti bylą, ar LSU prijungimas prieš jo valią neprieštarauja Konstitucijai. Ar tokie veiksmai pristabdys procesą, ar teks laukti teismo išaiškinimo?

Konstitucinio Teismo sprendimai, be abejo, bus įgyvendinami besąlygiškai, kaip ir numato mūsų teisinė sistema. Bet kartu Konstitucinis Teismas nepritaikė apsaugos priemonių, kurios būtų įšaldžiusios kitus procesus. Dėl to diskusijos vyko ir toliau. Šiuo metu Vyriausybės svarstomų teisės aktų projektų bazėje yra pateiktas projektas atskirai apsvarstyti šį atvejį.

Ginčas ir kilo dėl to, ar LSU prijungimo prie LSMU projektas neturėjo būti pateiktas atskirai. Kad šis teisinis neaiškumas būtų pašalintas, Vyriausybė pasiruošusi dar kartą apsvarstyti šį klausimą atskirai nuo visų kitų atvejų, kurie nesukėlė kontroversijų, ir tada jį perduoti Seimui.

Šiaip ar taip, LSU yra nedidelis universitetas. Kaip 2016 m. nustatė Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA), beveik trečdalis jam skiriamų biudžeto lėšų atitenka ūkiui ir administravimui. Jeigu jam pavyktų ištrūkti iš tinklo optimizavimo pertvarkos, ar matytumėte perspektyvų šiai aukštajai mokyklai išsilaikyti dešimtmetį – porą dešimtmečių?

Turime ir abejonių, ir skaičiavimų, kad tai būtų ganėtinai didelis iššūkis, nors pats universitetas įsitikinęs, kad jis sugebėtų išsilaikyti. Turime turėti omenyje tokius paprastus veiksnius, kad studentų bendrieji skaičiai tikrai mažės ir toliau, nes tie vaikai jau yra gimę ir žinome, kad absolventų 2021 m. gali būti iki 30% mažiau, palyginti su šiais metais. Tai reiškia, kad potencialių studentų skaičiai bus mažesni.

Antras veiksnys, kad nemaža dalimi tos studijų programos, kurias vykdo LSU, nebūtinai turės paklausą darbo rinkoje. Fizinio lavinimo mokytojų poreikis švietimo rinkoje yra minimalus, kelios dešimtys žmonių per artimiausius kelerius metus, o šiuo metu įvairiuose universitetuose studijuojančių fizinės kultūros studentų yra apie 1.000, tai milžiniška perprodukcija. Valstybė tikrai į tai neinvestuos, nebus valstybės finansuojamų vietų šioje srityje ir abejotina, ar bus surenkami studentai į šias programas. Be to, ši darbo rinka gana specifinė, privatus sektorius su sporto klubais ir sveikatinimo infrastruktūra nebūtinai reikalauja universitetinio išsilavinimo, bet šiuo metu kolegijos nerengia šios srities specialistų ir yra maža trumpų programų pasiūla. Bet sveikatinimo rinkos augimas nebūtinai reiškia, kad didės LSU absolventų poreikis. Dėl to mums atrodytų, kad daug saugiau šiam universitetui būtų didesnio universiteto sudėtyje kaip akademijai išlaikant savo identitetą.

Brandinamas dar vienas konsolidacijos projektas, kurio Seimas šią savaitę nesvarstė. Tai yra Mykolo Romerio universiteto (MRU) prijungimas prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU). Ar šis planas tebegalioja?

Pavyko tam tikri tarpusavio derinimo darbai. Vienas iš svarbių valstybei klausimų yra viešojo saugumo pareigūnų rengimas, šiuo metu jis vyksta MRU Viešojo saugumo fakultete Kaune. Pagal Vyriausybės pasiūlytą planą jungtinio universiteto sudėtyje turėtų būti suformuota viešojo saugumo akademija, į jos sudėtį įtraukiant ir daugiau statutinių pareigūnų rengimo sričių. Dėl to procesas buvo gana ilgas, į jį įtraukta ir Vidaus reikalų ministerija, kaip tik prieš keletą dienų buvo pasirašytas susitarimas tarp abiejų universitetų ir abiejų ministerijų dėl tos akademijos kūrimo principų. Iki tol buvę neaiškumai yra suderinti ir dabar nėra jokių kliūčių šį projektą patvirtinti Vyriausybėje ir teikti Seimui.

Universitetų jungimo planų įgyvendinimo tempas, kaip suprantu, yra susijęs ir su ES struktūrinių fondų parama, kuria būtų padengiama didžioji dalis tinklo optimizacijos kaštų.

Procesui Lietuvos valstybinių universitetų optimizavimo plane buvo skirta virš 100 mln. Eur. Tai yra susiję su Europos Komisijos (EK) patvirtintais planais, vykdoma stebėsena ir, jeigu mes vėluojame panaudoti tas lėšas, tada jas reikia perskirstyti pagal esamas taisykles. Mums teko specialiai tartis su EK dėl termino pavėlinimo ir džiaugiamės, kad ji suprato šios reformos svarbą, terminai buvo pakoreguoti, leista perkelti lėšas iš kitų projektinių sričių. Šiuo metu viskas yra gerai suderinta.

Kada yra galutinis laikas struktūrinių fondų lėšoms panaudoti jungiant universitetus?

Formaliai laikotarpis yra iki 2020 m. Tai yra, palyginti, artimas terminas, juolab kad kai kurie projektai yra sudėtingi ir brangūs. Buvo tam tikro nerimo, bet atrodo, kad situaciją suvaldyti pavyko.

Universitetų jungimas, stambinimas vyksta ir kitose Europos valstybėse. Pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse jis pradėtas gerokai anksčiau nei Lietuvoje ir ten buvo kalbama apie du etapus. Ar Lietuvoje matytumėte tokį scenarijų, kad po šio universitetų tinklo optimizavimo, po kurio liks 9 valstybiniai universitetai, eitume prie kito etapo ir skaičių dar labiau sumažintume?

Manau, kad viso švietimo tinklo stebėsena ir peržiūra yra natūralus procesas, nes daug kas keičiasi. Prieš 20 metų niekas negalėjo nujausti, kad taip pasikeis Lietuvos demografija, pramonės struktūra, kad Šiauliuose nebebus tiek inžinerinės pramonės įmonių, kad ateis tokie užsienio investuotojai. Potencialo telkimo kryptis gana bendra daugelyje šalių, todėl tikėtina, kad ir toliau vyks tinklo stambinimas. Čia būtų galima paminėti, kad turime ir antrąją aukštojo mokslo dalį – kolegijas. Laikas reikalauja tam tikrų patikslinimų, šiuo metu darbo grupė nagrinėja kolegijų situaciją ir pateiks pasiūlymus Vyriausybei.

Praktiškai kalbant, tikrai lieka akivaizdūs klausimai dėl keleto universitetų sistemos grandžių, kur galimi tolesni veiksmai susijungimo ar kitokios korekcijos linkme. Palyginti, mažame Kauno mieste bus trys vidutinio dydžio universitetai, labai gerai papildantys vienas kitą. Ar tikrai jie gali sėkmingai glaudžiai veikti kaip atskiri, ar būtų racionaliau juos matyti kaip vieną universitetą, tai yra atviras klausimas ir jo niekas neslepia. Patys universitetai kalba, kad tai yra diskutuotina.

Dar nežinome, kaip seksis Klaipėdos universitetui, nes jo padėtis nėra lengva, ji labai priklauso nuo miesto pastangų, visos pramonės plėtros. Taigi, neabejotinai istorija turės tęsinį.

