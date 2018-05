Seime pradėta esminė mokytojų atlyginimų pertvarka

Seimo nariai antradienį po pateikimo pritarė įstatymo projektui, kuris įteisintų etatinį mokytojų atlyginimą.

Iki šiol mokytojų atlyginimai Lietuvoje būdavo apskaičiuojami pagal darbo valandas.

Reformą prieš kurį laiką pristatė Švietimo ir mokslo ministerija, tačiau parlamente įstatymą pateikė grupė Seimo narių iš valdančiųjų koalicijos.

Eugenijus Jovaiša, Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas, teigė, kad profesinės sąjungos aktyviai dalyvavo reformos rengime ir pritaria pertvarkomis. Etatiniam mokytojų atlyginimo įvedimui priešinasi tik Lietuvos darbuotojų profesinė sąjunga, kuriai vadovauja Andrius Navickas. Ši profesinė sąjunga prieš kurį laiką surengė mokytojų streiką.

Projekto šalininkai teigia, kad mokytojai yra vieninteliai viešojo sektoriaus darbuotojai, kuriems atlyginimas šiuo metu yra mokamas pagal išdirbtas valandas. Esą tokia praktika yra taikoma tik nedaugelyje ES valstybių.

Jų teigimu, po reformos mažės mokytojų socialinė atskirtis ir diskriminacija tarp miestų ir provincijos mokyklų. Pono Jovaišos žodžiais, po reformos mokytojų alga vidutiniškai turėtų augti 20%.

Be to, teigiama, kad mokytojai šiuo metu atlieka daug darbo, kuris nėra apmokamas. Po reformos tokia praktika bus pakeista – mokytojų darbas bus suskirstytas į kontaktines valandas, pasiruošimą bei darbą su bendruomene.

Tačiau reformos kritikai sako, kad ji yra vykdoma miesto mokytojų sąskaita – didelių, pilnai užpildytų švietimo įstaigų mokytojai ir toliau privalės dirbti daugiau, tačiau gaus tokį patį atlyginimą, kaip ir mažesnių mokyklų regionuose darbuotojai.

„Reformos esmė yra miestuose dirbančių sąskaita gelbėti kaimo mokyklas. Viskas gerai, jeigu tam užtenka pinigų. Bet kodėl tai daroma miesto mokytojų sąskaita?“, – Seimo posėdyje stebėjosi Mykolas Majauskas, konservatorių atstovas.

Be to, projekto kritikai stebisi, kad Seimas imasi pertvarką svarstyti besibaigiant mokslo metams, iki rugsėjo likus vos trims mėnesiams. Tokia skuba, anot jų, kelia nerimą ir mokytojams, ir mokyklų direktoriams, ir savivaldybėms.

Po pateikimo Seimas priėmė įstatymo pataisais, jos vėl bus svarstomos birželio viduryje. Opozicijos prašymu taip pat paprašyta Vyriausybės išvados.

Planavo 28.000 etatų

VŽ jau rašė, kad Švietimo ir mokslo ministerija, įvedant etatinį mokytojų darbo apmokėjimą, tikisi pritraukti į mokyklas jaunų specialistų, padidinti atlyginimus, pagerinti mokytojo profesijos prestižą. Pagal numatytą modelį, mokytojo etatą sudarys 36 val. per savaitę darbo krūvis (1.512 val. per metus). Iš jų pamokoms bus skiriama iki 1.008 val. per metus, pradedantiesiems mokytojams - iki 756 val. per metus.

Šalyje numatyta įsteigi 28.000 pilnų mokytojų etatų. Šiuo metu mokytojais dirba apie 35.000 žmonių, tačiau tik daugiau nei 3.000 turi daugiau nei 36 darbo valandas per savaitę. Teigiama, kad tai nereiškia mokytojų atleidimų, nes, kaip numato darbo kodeksas, etatai gali būti smulkinami mažesnėmis dalimis.

Numatyta, kad mokytojo darbo laikas susidarys iš trijų dalių: pagrindinių kontaktinių valandų, taip pat pasiruošimo pamokoms bei kitų veiklų mokyklos bendruomenėse. Dėl šių mokytojo funkcijų galės spręsti mokytojų vadovai.

Planuojama iki 2020-ųjų mokytojų atlyginimams papildomai skirti 95 mln. Eur. Šiemet žadama skirti 17,4 mln. Eur, kitąmet – 49 mln. Eur, 2020-aisiais – dar 28,6 mln. Eur.

Šiemet vidutinis mokytojų atlyginimas „į rankas“ turėtų padidėti iki 750 Eur, kitąmet – iki 819 Eur.