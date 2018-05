MMA – panacėja ar tik gyvasties palaikymas?

Eilinė Tarptautinio valiutos fondo (TVF) misija Lietuvoje, pagyrusi Vyriausybę dėl planuojamų struktūrinių reformų, nepagailėjo ir deguto šaukšto: revizoriams užkliuvo pernelyg sparčiai didinama minimali mėnesio alga (MMA).

Dviejų savaičių darbą Lietuvoje baigusi TVF misija, vadovaujama Borjos Gracios, suskaičiavo: MMA mūsų šalyje jau pasiekė beveik 50% vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (VMDU). „Nors mes nesiūlome stabdyti MMA didinimo, vis dėlto rekomenduotume apsvarstyti galimybę tai daryti kiek atsargiau, kad nebūtų pažeistos tinkamos ekonomikos augimą skatinančios proporcijos“, – patarė TVF misijos vadovas. Šiuo metu MMA Lietuvoje yra 400 Eur – ji siekia apie 47–48% VMDU. Nuleisti šios kartelės iki 40% VMDU Vyriausybė nesutinka – visi socialiniai partneriai yra sutarę, kad ji apsistos mažiausiai ties 45% riba. Trišalėje taryboje siūloma MMA kitąmet padidinti iki 420 Eur. „Sodros“ duomenimis, pirmąjį šių metų ketvirtį MMA gavo 51.000 darbuotojų. Daugiausia visą darbo laiką dirbusių ir MMA gavusių darbuotojų buvo apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų įmonėse.

Valdžia, didindama minimalią algą, pabrėžia socialinį šio veiksmo poveikį. Be to, keliant MMA tikimasi dalį pinigų ištraukti iš šešėlio – jei asmuo oficialiai gauna tik MMA, o likusį užmokestį gauna nelegaliai, vokelyje, tuomet didinant MMA į valstybės biudžetą surenkama daugiau lėšų: nuo MMA skaičiuojami „Sodros“ ir pajamų mokesčiai, tad valstybė visada turi fiskalinį interesą šią algą didinti. Tačiau trokštamo rezultato ji gali ir nesulaukti – nes didėjant MMA nebūtinai išaugs ir „oficialioji“ darbo užmokesčio dalis, nes darbuotojui gali būti įsiūlyta ne viso etato darbo sutartis. Kita vertus, MMA didinimas turi ir kitą lazdos galą: jei ji bus padidinta per daug, tai sumažins verslo konkurencingumą tarptautinėje aplinkoje. O tai savo ruožtu gali sumažinti darbo vietų skaičių, tad žaidimai su MMA turėtų būti gerai apskaičiuoti.

Europos Sąjungos šalyse MMA dydis gerokai skiriasi, pavyzdžiui, kai kur jis siekia 1.500 Eur ir daugiau, Estijoje – 500 Eur, Latvijoje – 430 Eur. Keliose ES valstybėse MMA išvis nereguliuojamas. „Tam yra fundamentalių priežasčių, dėl kurių minimalaus atlyginimo didinimas gali turėti šalutinių nepageidaujamų padarinių. Nors dažniausiai ir teigiama, kad, padidinus MMA, turėtų pagerėti mažiausiai uždirbančios visuomenės dalies gyvenimo sąlygos, gali būti ir priešingai“, – aiškina Žilvinas Šilėnas, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas. Pasak jo, dėl MMA didinimo dalies darbuotojų lauktų atleidimai, mažesni etatai ir atlyginimai, sumažėtų įmonių lėšos, kurios galėtų būti skirtos investicijoms, plėtrai ir aukštesniems atlyginimams ateityje.

Yra ir kita MMA klausimo pusė. Lietuvoje nesiliaunančios diskusijos apie MMA didinimą dažnai tampa politiniu instrumentu, ypač prieš artėjančius rinkimus. Iš tikrųjų tokia alga yra tik gyvasties palaikymas – ir tie daug aistrų keliantys 20 Eur popieriuje, kuriuos kas pusmetį ar metus valdžia išmuša dirbantiesiems, yra menka kruopelė prie ir taip neįspūdingo MMA. Retai kurioje pramonės įmonėje žmonės dirba už MMA, jau ir regionuose už „minimumą“ darbdaviai sunkiai rastų darbuotojų. Ypač šiais laikais, kai derybose didesnį svorį turi darbuotojai, nes pastarųjų trūksta daugeliui įmonių. Todėl darbdaviai, norėdami pritraukti žmonių, turi jiems pasiūlyti tinkamą atlyginimą.

VŽ nuomone, į minimalią algą pretenduoja tik jokios kvalifikacijos neturintys žmonės. Ne visi jie sugeba ištrūkti iš to gyvasties palaikymo rato. Valdžia turi rūpintis mažiausias pajamas gaunančiais darbuotojais, tačiau pirmiausia turėtų sudaryti sąlygas žmogui pakeisti aplinkybes, varžančias galimybes daugiau uždirbti.