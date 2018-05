Svarstys dar vieną kandidatą į VTEK vadovus

Teisininkas Edmundas Sakalauskas pasiūlytas paskirti naujuoju Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pirmininku.

Ši institucija jau daugiau kaip metus neturi nuolatinio vadovo.

Antradienį Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis parlamentui pristatė p. Sakalausko kandidatūrą. Šis atsakė į kelis Seimo narių klausimus. Jis be kita ko paminėjo, kad ketina principingiau vertinti politikų bei valstybės tarnautojų elgesį interesų derinimo srityje, tačiau tik tiek, kiek leidžia įstatymai. Be to, planuojama pagal galimybes paspartinti vykdomus tyrimus dėl galimų interesų deklaravimo pažeidimų. Šiuo metu tyrimai kartais vykdomi po kelis mėnesius.

Ponas Sakalauskas užsiminė ir apie tai, kad sankcijos už viešųjų ir privačių interesų deklaravimo bei derinimo principų pažeidimus turėtų būti gerokai didesnės: „Jeigu mes teigiame, kad kova su korupciniais procesais yra prioritetas, manau, ir sankcijos turi būti bent tris kartus didesnės.“ Šiuo metu numatyta, kad už Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimus baudžiama bauda nuo 140 iki 300 Eur, pakartotinai nusižengus gresia 300–580 Eur bauda.

Seimo komitetai ir frakcijos artimiausias kelias dienas svarstys pateiktąją kandidatūrą. Viename iš netrukus įvyksiančių Seimo posėdžių turėtų būti surengtas slaptas balsavimas dėl jo paskyrimo VTEK pirmininku.

48-erių p. Sakalauskas VTEK dirba nuo pernai lapkričio, prieš tai yra dirbęs Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamente, Mykolo Romerio universitete, Teisės institute, Vidaus reikalų ministerijoje, Migracijos departamente. Kelerius metus jis buvo Vyriausiosios rinkimų komisijos narys.

Nuolatinio vadovo VTEK neturi nuo praėjusių metų kovo, kai gresiant balsavimui dėl nepasitikėjimo iš pareigų pasitraukė tuometinis komisijos pirmininkas Romas Valentukevičius.

Balandį Seimo vadovas į šias pareigas teikė Virginijaus Kanapinsko kandidatūrą, bet parlamentarai jai slapto balsavimo metu nepritarė, nes tarp frakcijų nebuvo rasta politinio sutarimo dėl šios kandidatūros tinkamumo.

Šiuo metu komisijai laikinai vadovauja vyriausias amžiumi jos narys teisininkas Saulius Katuoka.

VTEK iš viso yra 5 nariai. Po vieną kandidatą į VTEK narius Seimui teikia prezidentas, Seimo pirmininkas, premjeras, du kandidatus – Lietuvos teisininkų draugija. Pono Sakalausko kandidatūrą į VTEK narius pernai pateikė premjeras Saulius Skvernelis. Seime už p. Sakalausko paskyrimą į VTEK balsavo 104 parlamentarai, prieš ir susilaikiusių nebuvo.