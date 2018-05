Premjeras viliasi, kad Seimas patvirtins Vyriausybės siūlomas reformas

Premjeras Saulius Skvernelis tikisi, kad Seimas neprieštaraus Vyriausybės teikiamų struktūrinių reformų paketui ir jį patvirtins be esminių pokyčių. Tuo metu Seime yra abejojančiųjų kai kuriais siūlomos reformos punktais, pirmiausia – „Sodros“ įmokų tarifo mažinimu.

Antradienį p. Skvernelis dalyvavo Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute surengtoje diskusijoje su studentais ir akademinės visuomenės atstovais. Pasak Vyriausybės pranešimo spaudai, premjeras pristatė diskusijų dalyviams planuojamų struktūrinių reformų paketą, informuodamas, kad pirmadienį ministrų kabinetas aptarė, o trečiadienį ketina pritarti visam šiam paketui, kurio pagrindas – pertvarkos mokesčių bei socialinėje srityse.

Ponas Skvernelis šį struktūrinių reformų paketą vadino labai svarbiu Vyriausybės sprendimu, kurį „įgyvendinus Lietuvoje iš esmės pagerės gyvenimo, darbo ir vaikų auginimo aplinka“.

Vyriausybės vadovas tvirtino, kad laiko jau nėra, todėl jis pareiškė tikįs, kad Seimas neatidėlios šių pertvarkų ir joms pritars dar pavasario sesijoje, kuri baigsis birželio 30-ąją. Tokiu atveju visi mokestiniai ir socialiniai pakeitimai įsigaliotų nuo 2019-ųjų pradžios. „Manau, kad šių sisteminių pokyčių paketui po diskusijų pavasario sesijoje pritars Seimas“, – pastebėjo premjeras.

Vyriausybės pranešime nurodoma, kad diskusijos metu p. Skvernelis tikino, jog per ateinančius trejus metus „mažės darbo jėgos mokesčiai, gaunantiems vidutines pajamas asmenims atlyginimas į rankas augs apie 55 Eur“. Jo nuomone, „įvykdžius sisteminius pokyčius, mokesčių sistema bus socialiai teisingesnė, aiškesnė, darbo mokesčiai bus mažiausi Baltijoje šalyse“. Be to, esą nauji pensijų kaupimo dalyviai gaus didesnes pensijas, siekiančias bent 50% buvusio uždarbio. Jau kitąmet esamų pensininkų pensijos padidės vidutiniškai apie 23 Eur.

Akcentuota ir kova su šešėliu. Jis tikisi, kad kitąmet biudžetą papildys iš šešėlio ištraukti 200 mln. Eur, kurie ir bus skirti sisteminių reformų finansavimui.

Studentams ir akademinei bendruomenei ypač akcentuotos numatomos permainos švietimo srityje. „Įgyvendinus reformą, mokinių pasiekimų skirtumai tarp regionų ir didmiesčių sumažės 50%, tikimasi, kad jaunimo nedarbas sumažės nuo 15 iki 10%. Ilguoju laikotarpiu iki 1,5 karto padidės atlyginimas baigusiems geresnes švietimo įstaigas ir įgijusiems aukštąjį išsilavinimą“, – nurodoma pranešime spaudai.

Savo iniciatyvose dėl struktūrinių mokestinių ir socialinių reformų Vyriausybė siūlo įvesti ir palaipsniui mažinti „Sodros“ įmokų „lubas“, tam tikrą pajamų mokesčių progresyvumą, iki 0,3% tarifu apmokestinti ne pagrindinį gyvenamąjį būstą, konsoliduoti darbuotojo ir darbdavio mokesčius, modifikuoti pensijų kaupimo sistemą.

Numatoma panaikinti 2% pervedimą iš „Sodros“ į privačius pensijų fondus, tuo metu asmens įmoka į tokius fondus per 5 m. padidėtų nuo 2 iki 4%, o valstybės biudžeto priedas visiems kaupiantiems būtų lygi 2% nuo vidutinio darbo užmokesčio.

Tiesa, dalis Seimo valdančiųjų, tarp jų ir parlamentinio Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas, skeptiškai vertina pasiūlymą „Sodros“ įmokų tarifą mažinti 2 procentiniais punktais. Esą tai mažintų „Sodros“ pajamas ir neleistų nei didinti dabartinių pensijų, nei sukaupti sunkmečiui reikalingo rezervo.

Ponas Skvernelis pripažįsta, kad dėl kai kurių Vyriausybės teikiamų pasiūlymų „bus reikalinga intensyvi diskusija su Seimu, teikiant savo argumentus ir ieškant konstruktyvių sprendimų“.

Tuo metu valdančiosios Valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Ramūnas Karbauskis irgi pareiškė tikįs, kad Seime pavyks rasti kompromisinius ir visiems priimtinus sprendimus dėl siūlomų struktūrinių, kompleksinių reformų. Tiesa, jis pripažįsta, kad priimti visus reikiamus įstatymus jau per šį birželį „gali būti techniškai gana sudėtingas iššūkis“.