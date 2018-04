Nelengvins gyvenimo miškingoms savivaldybėms, nes įžvelgia piktnaudžiavimą

Vyriausybė, atsižvelgdama ir į specialiųjų tarnybų neigiamas išvadas, nepritarė Seime gimusiam pasiūlymui atleisti miškingas savivaldybes nuo piniginės prievolės į valstybės biudžetą mokėti kompensacijas už vertingo miško pavertimą gyvenamosiomis teritorijomis. Šioje iniciatyvoje įžvelgtas ir galimas piktnaudžiavimas korupcijai jautrioje srityje.

Tarp iniciatorių – keli valstiečiai-žalieji

Grupė Seimo narių pernai parengė Miškų įstatymo pataisas, siūlydami savivaldybėms, kurių teritorijų miškingumas viršija 50%, panaikinti piniginę prievolę mokėti dvigubai ar net trigubai padidintą kompensaciją už miško žemės pavertimą gyvenamosiomis teritorijomis.

Galiojančiame Miškų įstatyme nustatyta: „Asmenys, inicijuojantys valstybinės miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis, privalo į valstybės biudžetą sumokėti piniginę kompensaciją, kurią sudaro kitomis naudmenomis paverčiamos miško žemės sklypo vertė rinkos kainomis, jame augančio medyno įveisimo ir išauginimo iki amžiaus, kurį šis medynas pasiekė pavertimo kitomis naudmenomis metu, išlaidos ir prarasto medienos prieaugio, kurį šis medynas sukauptų iki nustatyto pagrindinių kirtimų amžiaus, vertė nenukirsto miško kainomis.“

Miško žemę paverčiant kitomis naudmenomis III grupės miškuose, mokama dvigubo dydžio piniginė kompensacija, o didesnės vertės II grupės miškuose – trigubo dydžio piniginė kompensacija.

Tad keli įvairioms frakcijoms priklausantys Seimo nariai pasiūlė nustatyti, kad miškingose savivaldybėse už miško pavertimą gyvenamąja teritorija nereikėtų į valstybės biudžetą mokėti padidintos kompensacijos. Anot iniciatyvos autorių, tarp kurių yra ir valstiečiai-žalieji Zenonas Streikus ir Virginija Vingrienė bei liberalas Jonas Liesys, taip būtų „sudarytos lengvesnės sąlygos planuoti miškingas vietoves gyvenamosioms teritorijoms miestuose, kai nėra galimybių šių teritorijų formuoti ne miško žemėje“.

Merai įtikinėjo pritarti

Seimas paprašė Vyriausybės išvados šiam projektui, nes tai susiję su galimais biudžeto praradimais.

Ministrų kabinetas net kelis kartus gana audringai svarstė pateiktąjį projektą ir galų gale nusprendė jam nepritarti, nors ginti šio pasiūlymo buvo atvykę kai kurių miškingų savivaldybių vadovai – Vyriausybės posėdžiuose dalyvavo Varėnos rajono meras Algis Kašėta ir Visagino merė Dalia Štraupaitė. Jie įtikinėjo kabineto narius atmesti Aplinkos ministerijos parengtą sprendimą nepritarti įstatymo projektui.

„Absoliučiai neturime kur plėsti savo miestų ir gyvenviečių, tik į miškus, nes Varėna – miškingiausias rajonas Lietuvoje ir čia faktiškai nėra laisvos ir plėtrai reikalingos žemės. Jeigu įstatymo pataisa būtų priimta, tai neatleistų nuo kompensacijų į biudžetą mokėjimo, bet tik jas ženkliai sumažintų, kas leistų atpiginti ir pačių teritorijų parengimą statyboms, ir pačias statybas. Tai leistų per metus mums sutaupyti iki 100.000 Eur, kas yra labai nemenka suma mūsų savivaldybei. Be to, tokiu būdu būtų paremtas ir šis regionas, ir kiti miškingi regionai – Visaginas, Rietavas, Druskininkai ir dar keli“, – VŽ aiškino p. Kašėta.

Išvardijo argumentus „prieš“

Tačiau Aplinkos ministerija ir toliau gynė savo poziciją. Vyriausybė pritarė būtent jai. Todėl į Seimą keliauja neigiama išvada dėl parengtojo Miškų įstatymo pataisos projekto.

„Siūlomas teisinis reguliavimas – išimtiniu miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis atveju netaikyti reikalavimo dėl dvigubo ar trigubo dydžio kompensacijų už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis miškuose – prisidėtų prie Lietuvos miškų bei juose esančių gamtinių vertybių nykimo“, – teigiama Vyriausybės patvirtintoje išvadoje.

„Galiojantis kompensacinis mechanizmas užtikrina vertingiausių miškų apsaugą, nes skatina rinktis kitoms miškų grupėms priskirtas teritorijas. Be to, siūlomas projektas

turėtų neigiamos įtakos valstybės finansams, nes į valstybės biudžetą būtų sumokama mažiau kompensacijų už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis. Sumažėjus valstybės biudžeto pajamoms, ta pačia apimtimi sumažėtų miškų plotų plėtros darbų finansavimas“, – toliau vardijami Vyriausybės argumentai.

STT išvada – galimas piktnaudžiavimas

Kabinetas atsižvelgė ir į neigiamą Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) išvadą. Pastaroji atliko įstatymo projekto antikorupcinį vertinimą.

STT išvada negailestinga – pasiūlytasis įstatymas atveria kelią piktnaudžiavimui, taigi, ir korupcijai. „Priėmus projektu siūlomus pakeitimus ir atsisakius piniginių kompensacijų

diferencijavimo, savivaldybės, taip pat privatūs asmenys, kurie suinteresuoti gyvenamųjų teritorijų formavimu, būtų suinteresuoti gyvenamąsias teritorijas formuoti kuo patrauklesnėse miškų teritorijose, galimai vertingesnių grupių miškuose“, – rašoma Vyriausybės patvirtintame nutarime.

Seimas vėliau šioje pavasario sesijoje svarstys parlamentarų grupės pasiūlytą Miškų įstatymo pakeitimo projektą. Seimas nėra įpareigotas būtinai atsižvelgti į neigiamą Vyriausybės išvadą, tačiau paprastai atsižvelgia.