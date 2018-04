Vokietija pagalbai Sirijoje skirs milijardą

Vokietija pasiruošusi pagalbai Sirijoje skirti milijardą Eur. Su tokiu pasiūlymu šalies užsienio reikalų ministras Heiko Maasas trečiadienį atvyko į Briuselyje vykstančią Jungtinių Tautų (JT) ir Europos Sąjungos (ES) konferenciją „Parama Sirijos ir regiono ateičiai“.

Tokia Vokietijos numatyta parama turėtų pasiekti nuo karo kenčiančius žmones Sirijoje bei kaimyninėse šalyse apsistojusius karo pabėgėlius, rašo naujienų agentūra DPA.

Apie papildomus 300 mln. Eur bus sprendžiama antrąjį pusmetį, greičiausiai liepos antroje pusėje, kai bus aiškesnė padėtis šalies biudžete.

Milijardine suma Vokietija išlaiko pernykštį dosnumą, o iš viso nuo 2012 m. Vokietija pagalbai šiai nuo karo kenčiančiai šaliai jau išleido apie 4,5 mlrd. Eur.

„Aukščiausiu prioritetu turi būti civilių žmonių apsauga“, - Briuselyje sakė p. Maasas ir pridūrė, kad Vokietija visomis išgalėmis stengsis paveikti politinius procesus Sirijoje, kad būtų sprendžiamas konfliktas šalyje.

Lietuvos užsienio reikalų ministras trečiadienį taip pat dalyvauja nuo antradienio vykstančioje JT ir ES konferencijoje. VŽ pasiteiravo Užsienio reikalų ministerijos, kokią pagalbą yra numačiusi skirti Lietuva. Gavę atsakymą papildysime šią žinią.

Sirijoje nuo humanitarinės pagalbos yra priklausomi 13 mln. žmonių. Be to dar reikia padėti milijonams pabėgėlių, apsistojusių kaimyninėse šalyse: Turkijoje, Libane ir Jordanijoje. Vokietija yra ir daugiausiai nuo karo pabėgusių žmonių priėmusi Europos valstybė. 2015-2016 m. Vokietija priėmė per milijoną migrantų iš Artimųjų Rytų ir Afrikos šalių.

VŽ rašė, kad Sirija buvo svarbi tema ir antradienį JAV vykusiame JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Prancūzijos vadovo Emmanuelio Macrono susitikime. Per spaudos konferenciją p. Trumpas pakartojo, kad nori kuo greičiau pasitraukti iš Sirijos, tačiau jis pridūrė, kad prieš tai „turi būti padaryta tai, kas turi būti padaryta“. Jis sakė, kad JAV kariai padarė puikų darbą ir yra teisingame kelyje įveikiant ISIS. Pasak jo, pavyko padaryti tai, ko iki šiol nepavyko niekam. Visgi jis pabrėžė, kad JAV išleido per daug pinigų problemoms Artimuosiuose Rytuose spręsti.

Prancūzijos prezidentas tapšnodamas p. Trumpui per petį sakė, kad jiedu sutarė kartu spręsti Sirijos ir regiono problemas ir ne vien karinėmis priemonėmis. Trumpas pridūrė, kad jiedu nenori leisti Iranui perimti iniciatyvos regione.