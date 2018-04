Būti dviem žingsniais priekyje

Britų banko „Barclays“ paskelbta naujiena apie 350 pakibusių darbo vietų sukėlė įvairių reakcijų: vieni ėmė pranašauti investuotojų išėjimą, antri neabejojo, kad tokį skaičių atlaisvintų specialistų lengvai susiurbs vietos rinka, treti aiškino, kad procesas yra normalus – verslui būdinga judėti. Visa tai apibendrinant vis dėlto reikėtų priminti valdžiai, kad ji turi nepaliaujamai stebėti investicinę aplinką ir kurti palankias sąlygas verslui – idant būtume dviem žingsniais priekyje.

„Barclays“ šeštadienį pranešė, kad dėl ilgalaikės globalios banko strategijos ir procesų optimizavimo Lietuvoje gali būti panaikintos arba perkeltos į kitą šalį apie 350 darbuotojų funkcijos. 2010 m. gegužę Vilniuje pradėjusiame dirbti technologijų centre dabar yra daugiau nei 1.100 darbuotojų. Šis bankas Lietuvoje laikomas užsienio investicijų flagmanu, garsių vardų pirmeiviu mūsų šalyje. Jo atėjimas tapo savotišku stabilumo ir patrauklumo signalu kitoms pasaulinio lygio bendrovėms, tarp jų „Western Union“, „Nasdaq“ etc. Pastaruoju metu sparčiai plėtėsi „Danske Bank“ paslaugų centras ir kt.

Kai „Barclays“ pranešė dėl galimo susitraukimo, Rūta Skyrienė, „Investuotojų forumo“ (IF) vadovė, iškėlė versiją, kad viena iš priežasčių galėtų būti ta, kad iš Vilniaus vis dar nėra „normalių“ skrydžių į Londoną. Ji pripažino, kad „Barclays“ yra tapęs sėkmingų užsienio investicijų pritraukimo simboliu, todėl viešumoje nusivylimo išvengti nepavyks. „Manau, kad viskas yra gerai, mes tų paslaugų centrų dar turime ir turėsime“, – pridūrė ji. „Šiais laikais ir fabriką iškelti galima per vieną mėnesį, todėl nereikia svaigti, kad investicijos į gamybos šakas yra stabilesnės“, – tvirtino p. Skyrienė.

Pavojaus varpais skambinti nėra ko: „Barclays“ vardas padėjo Lietuvai, dabar turime apie 60 IT ir paslaugų centrų. Užsienio bendrovių atėjimas į mūsų šalį kelia darbo kultūrą, verčia rinką didinti atlyginimus. Tiesa, dėl didėjančių atlyginimų jos pačios ir nukenčia, tad priverstos ieškoti, kur dirbti pigiau, tačiau Lietuvos rinkoje lieka jų suformuotos teigiamos tendencijos. Verslas – gyvas organizmas, jis plečiasi ir traukiasi, globalūs pokyčiai daro įtaką verslui visame pasaulyje: keičiasi sąlygos, verslas juda. Darbo rinkoje pasirodo vis naujų pranešimų apie dirbtinio intelekto įdarbinimą – tai, aišku, mažina poreikį turėti daugiau specialistų.

Niekas neateina amžiams – juolab į Lietuvą. Tačiau čia veikiančios užsienio bendrovės pakelia jose dirbančių specialistų kvalifikaciją, tad jie be darbo neužsisėdi ir yra greitai išgraibstomi rinkoje. Naujausias vakarykštis pavyzdys: „Girteka Logistics“ (GL) grupė paskelbė ieškanti 350 naujų darbuotojų – įmonei reikalingi verslo plėtros, pardavimo vadybininkai, finansininkai, analitikai, personalo, IT srities specialistai ir kitų specialybių profesionalai. „Kai vienos durys užsidaro – kitos atsidaro“, – tvirtina Edvardas Liachovičius, GL vadovas. Džiugus šurmulys kilo ir IT bendrovių stovykloje – šios srities specialistų Lietuvoje trūksta, tad jie bus įmonių išsidalyti. Skaičiuojama, kad per ateinančius 3 m. įmonėms papildomai reikės apie 13.300 įvairių informacinių ir ryšių technologijų specialistų.

„Barclays“ atveju šis sprendimas greičiausiai yra paties banko strategijos reikalas, vargu ar tai būtų susiję su verslo plėtros problema Lietuvoje. Tačiau VŽ mano, kad tai bet kokiu atveju yra signalas mūsų valdžiai: ji turi stebėti verslo aplinką Lietuvoje, gilintis į nesėkmių (nors ir pavienių) priežastis, kurti palankesnes sąlygas investuotojams – kad jų daugiau ateitų nei išeitų, t. y. būti 2 žingsniais priekyje.