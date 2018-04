Armėnijoje įtampa auga: opozicijos lyderiai sulaikyti, protestai tęsiasi

Armėnijos policija sekmadienį sulaikė tris opozicijos lyderius bei per 200 protestuotojų, tačiau tokie veiksmai nenumalšino protestų ir pirmadienį.

Protestuotojai kaltina p. Sargsianą valdžios uzurpavimu, parlamentui paskyrus jį ministru pirmininku po dešimties metų, praleistų prezidento poste, ir ragina jį trauktis. Po referendumo 2015-aisiais prezidento galios tapo labiau simbolinės, o valdžia sukoncentruota vyriausybės rankose.

Policija paskelbė, kad Nikola Pašinianas, opozicijos lyderis, ir dar du parlamento nariai buvo „jėga pašalinti“ iš protesto akcijos. „Reuters“ skelbia, kad „raudonosios beretės“ – specialiųjų Armėnijos policijos pajėgų dalinys, už rankų ir kojų išnešė vieną iš opozicijos lyderių. Pagal įstatymus, jie gali būti sulaikyti 72 valandas be oficialių įtarimų pateikimo. Policija pareiškė, kad jie organizavo nelegalius protestus, užpuolė pareigūnus, tačiau kol kas neaišku, ar jiems bus pateikti kaltinimai.

„Interfax“ praneša, kad daugiau nei 200 protestuotojų sekmadienį buvo nugabenti į policijos komisariatus. Septyni pateko į gydymo įstaigas.

Ponas Pašinianas anksčiau buvo susitikęs su premjeru, tačiau pastarasis išėjo iš susitikimo vos po kelių minučių ir apkaltino oponentą šantažu.

„Tai nėra derybos ir dialogas, tai yra ultimatumas ir šantažas prieš teisėtą valdžią“, – teigė ministras pirmininkas Sargsianas.

Nepaisant suėmimų, dešimtys tūkstančių protestuotojų sekmadienį vakare nepakluso policijos įspėjimams ir susirinko centrinėje Respublikos aikštėje Jerevane. „Laisvosios Europos“ radijas skelbia, kad tokie pat veiksmai planuojami ir pirmadienį.

Vyriausybe nepatenkinti protestuotojai žada rinktis kasdien, kol p. Sargsianas nepasitrauks iš savo posto. Sekmadienį jie sutarė pradėti ir mažesnius protestus bei akcijas skirtingose miesto vietose, taikiai blokuoti gatves ar viešąjį transportą.

Vidaus reikalų ministerija jau anksčiau paskelbė, kad buvo priimtas sprendimas „išsklaidyti demonstracijas“ bei pažymėjo, kad policijai leista naudoti jėgą ir suiminėti žmones.

Protestai Armėnijoje tęsiasi jau vienuoliktą dieną. Juos sukėlė p. Sargsiano paskyrimas ministru pirmininku, praėjus vos aštuonioms dienoms po jo prezidento įgaliojimų pabaigos. Jis atsistatydino ir perdavė postą savo pasirinktam įpėdiniui.

Prezidentas buvo susitikęs su protestuotojais ir išgirdo, kad jie sutinka derėtis tik dėl premjero atsistatydinimo ir taikaus valdžios perleidimo.

Kritikai sako, kad p. Sargsianas per daug priartino valstybę prie Rusijos ir prezidento Vladimiro Putino. Rusijos pajėgos saugo Armėnijos ir Turkijos sieną. Be to, per daugelį jo valdymo metų šalyje klesti korupcija, o valdžia nesistengia jos pažaboti.

Armėnija ir Azerbaidžanas yra įsitraukę į ilgametį konfliktą dėl Kalnų Karabacho regiono, kurį šiuo metu kontroliuoja Armėnija.

Vakarai reiškia susirūpinimą

Sekmadienį pateiktame pranešime JAV ambasada Armėnijoje paragino policiją ir protestuotojus „išvengti smurto“ ir neeskaluoti situacijos dar labiau.

Federicos Mogherini, ES užsienio politikos vadovės, atstovė Maja Kocijančič pareiškė, kad Bendrija tikisi, jog Armėnijos tarnybos gerbs žmonių teisę reikšti savo nuomonę bei taikys įstatymus teisingai ir proporcingai.

„Visi tie, kurie buvo suimti dėl savo fundamentalios susirinkimo teisės vykdymo, turi būti paleisti nedelsiant“, – sakė ji.

Ponia Kocijančič taip pat paragino abi puses veikti atsakingai ir įsitraukti į dialogą bei siekti taikaus krizės sprendimo būdo.