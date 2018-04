Vyriausioji tarnybinės etikos komisija tirs Skardžiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) praneša pradėjusi tyrimą dėl Seimo nario Artūro Skardžiaus elgesio.

VTEK aiškinsis, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas dėl žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos, kad p. Skardžiaus žmona Snieguolė Skardžiuvienė valdo sklypus Jakštonių kaime netoli Kauno marių, pernai ji dalį sklypų pardavė, tačiau Seimo nario interesų deklaracijoje tai nebuvo nurodyta. Pasirodžius šiai informacijai, p. Skardžius atnaujino savo interesų deklaraciją.

VTEK skelbia, kad bus tiriamos aplinkybės, kad galbūt p. Skardžius nedeklaravo arba pavėluotai deklaravo 2017 m. sudarytus sandorius.

Tyrimas gali tęstis daugiausiai tris mėnesius.

Dėl p. Skardžiaus yra sudaryta ir speciali Seimo komisija, kuri tiria, ar Seimo nariui reikia pradėti apkaltą dėl jo interesų energetikos sektoriuje. Pernai šį klausimą tyrė Seimo Antikorupcijos komisija.

Tai inicijuota po to, kai opozicija liko nepatenkinta Seimo Antikorupcijos komisijos padaryto tyrimo dėl p. Skardžiaus interesų energetikoje išvadomis. Įtariama, kad p. Skardžius galėjo šiurkščiai pažeisti Konstituciją ir sulaužyti priesaiką, „kai vykdydamas savo pareigas 2009-2017 m. veikė su juo susijusios įmonės „Baltic energy group“ naudai ir pritarė apsimestinio sandorio sudarymui su bendrove „Naujoji energija“ galbūt siekiant nuslėpti tikrąją jo asmeninių (šeiminių) pajamų kilmę ir sąsajas su vėjo energetika, pateikė savo kandidatūrą ir veikė nuolatiniame interesų konflikte Seimo Energetikos komisijoje ir Ekonomikos komitete (įskaitant ir 2016–2020 m. kadencijos darbą Seime) tokiu būdu šiurkščiai diskredituodamas ir kompromituodamas ne tik savo, kaip Seimo nario, bet ir Seimo autoritetą ir reputaciją“. Be to, turima informacijos, kad p. Skardžius tampriai bendradarbiavo ir galbūt tebebendradarbiauja su įtartinos reputacijos arba su Kremliumi siejamais Rusijos ir Baltarusijos verslininkais bei bankais.

Jeigu Seimo sudaryta specialioji tyrimo komisija pateiks išvadą, kad apkaltos procedūra p. Skardžiui galėtų būti pagrįsta, Seimas balsuos, ar tokia komisijos išvada turi būti patvirtinta. Parlamentarų daugumai sutikus būtų kreiptasi į Konstitucinį Teismą (KT) išvados, ar Seimo narys sulaužė priesaiką ir pažeidė Konstituciją. Jeigu KT konstatuotų, kad tokie pažeidimai buvo padaryti, visas Seimas turėtų balsuoti dėl mandato panaikinimo. Parlamentaras mandato netenka, jeigu už tai balsuotų ne mažiau kaip 85 Seimo nariai.

Savo išvadas komisija turi pateikti iki vasaros pradžios.